Bazı gıdaların anne sütüyle geçtiğinde bebekler açısından aşırı gaz, kolik belirtileri ve hatta ishal gibi sorunlar yaratabildiği düşünülmektedir. Yaygın olanları domates, aşırı miktarda turunçgil veya meyve, sarımsak ve çiğ soğan, lahana ve brüksel lahanası, çilek, mantar, gazlı içecekler, baharatlı yiyecekler, çikolata ve tüm bakla türleridir. Bu gıdaları tamamen kesmeniz gerekmez, sadece kararında yemeniz gerekir. Bu yiyecekleri yalnızca bebeğiniz için sorun yarattığını düşünüyorsanız diyetinizden çıkarın.

Bazen süt ürünlerine hassasiyet de bebeğinizde kolik benzeri belirtilere neden olabilir. Bir süreliğine süt ürünlerini kesmeyi düşünüyorsanız siz ve bebeğiniz için hayati önem taşıyan besinleri almaya devam ettiğinizden emin olmak adına önce bir sağlık uzmanına danışın.

Yararlı başka bir ipucu da çay, kahve, kola ve diğer alkolsüz içeceklerdeki aşırı kafeinden kaçınmaya çalışmaktır. Aksi takdirde kendinizi asabi ve uykusuz bir bebekle baş başa bulabilirsiniz.