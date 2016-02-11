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Hamilelik sırasında uyguladığınız çok yönlü ve sağlıklı emzirme diyetini sürdürmeniz önemlidir.
Acıkmış bir yenidoğanı doyuracak anne sütünü üretmek zor bir iştir ve günde yaklaşık 500 kalori gibi fazlaca enerji harcatır. Bu nedenle normalden biraz fazla yemeye çalışın. Yeterli düzeyde yemediğiniz takdirde vücudunuz kaliteli süt üretmeye devam eder; ancak enerjinizin tükendiğini hissedersiniz. Vücudunuzun doğum sonrası toparlanması da yavaşlar.
Gün içerisinde üç ana öğününüze ek olarak bir veya iki adet enerji verici atıştırmalık tüketmeye çalışın. Belki bir jambonlu veya tavuklu sandviç, peynirli tost veya kuru meyve ve çerez (ailenizde fıstık alerjisi geçmişi yoksa) yiyebilirsiniz? Yoğurt, yulaf veya taze çorba da iyi bir seçenektir.
Vücudunuzdaki demir seviyesi düşükse demir takviyesi almanız gerekebilir. Bu tabletler yorgunluk hissinin azaltılmasına gerçekten yardımcı oluyor. Ayrıca emzirme diyetinize kırmızı et, zenginleştirilmiş kahvaltılık gevrekler, iyi pişmiş yumurta sarısı ve yeşil yapraklı sebzeler gibi demir bakımından zengin gıdaları da ekleyebilirsiniz. C vitamini, vücudun yumurta, sebze ve tahıllardan demiri emmesine yardımcı olur. Bu nedenle patates, turunçgiller, domates ve biberleri diyetinize eklemeyi unutmayın.
Bazı gıdaların anne sütüyle geçtiğinde bebekler açısından aşırı gaz, kolik belirtileri ve hatta ishal gibi sorunlar yaratabildiği düşünülmektedir. Yaygın olanları domates, aşırı miktarda turunçgil veya meyve, sarımsak ve çiğ soğan, lahana ve brüksel lahanası, çilek, mantar, gazlı içecekler, baharatlı yiyecekler, çikolata ve tüm bakla türleridir. Bu gıdaları tamamen kesmeniz gerekmez, sadece kararında yemeniz gerekir. Bu yiyecekleri yalnızca bebeğiniz için sorun yarattığını düşünüyorsanız diyetinizden çıkarın.
Bazen süt ürünlerine hassasiyet de bebeğinizde kolik benzeri belirtilere neden olabilir. Bir süreliğine süt ürünlerini kesmeyi düşünüyorsanız siz ve bebeğiniz için hayati önem taşıyan besinleri almaya devam ettiğinizden emin olmak adına önce bir sağlık uzmanına danışın.
Yararlı başka bir ipucu da çay, kahve, kola ve diğer alkolsüz içeceklerdeki aşırı kafeinden kaçınmaya çalışmaktır. Aksi takdirde kendinizi asabi ve uykusuz bir bebekle baş başa bulabilirsiniz.
Bu makalelerde verilen bilgilerin yalnızca genel tavsiye niteliğinde olduğunu ve asla uzman doktor tavsiyesinin yerine geçemeyeceğini lütfen unutmayın. Siz, aileniz veya çocuğunuz ciddi veya kalıcı semptomlar veya rahatsızlıklar taşıyorsanız ya da özel doktor tavsiyesine ihtiyacınız varsa lütfen uzman bir doktordan yardım alın. Philips Avent, bu web sitesinde sunulan bilgilerin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumlu tutulamaz.