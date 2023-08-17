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      Künye: FC Barcelona Ortaklığı

      Rüya takım

       
      Renkli, heyecan verici, şaşırtıcı ve canlandırıcı. Kimse futbolu
      FC Barcelona gibi oynayamaz. Ve kimse futbolu Ambilight TV gibi yakalayamaz.

      FC Barcelona ve Ambilight Bir Arada
      Ambilight özelliği bölümü

      Orada olun. Gerçek anlamda olamasanız bile.


      Ambilight TV'nin hızlı tepki veren LED'leri duvarınızı renkli ışıkla doldurarak odanızın içindeki hareketi artırır ve genişletir. Kendinizi atıştırmalık sırası olmayan bir stadyumdaymış gibi hissedeceksiniz.

      Evde stadyum sesi

       
      Stadyum EQ donanımlı soundbar ile tribünlerin enerjisini koltuğunuza taşıyın ya da surround ses etkisi için Ambilight özellikli Wi-Fi hoparlörleri keşfedin.

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      Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

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