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Philips OLED TV_ler

Sınıfının en iyisi

OLED

Fark yaratan gerçeklik

Karanlıktan daha koyu. Işıktan daha parlak.

 

En koyu tondaki siyahları, en canlı renkleri ve odanızı dolduran Ambilight TV'yi keşfedin. Yapay zekayla yapılmış net piksellerle, 3D Dolby Atmos ve ses sektöründeki efsaneler tarafından tasarlanan ses kalitesi ile OLED TV'nin kontrolsüz kuvvetini deneyimleyin.

OLED+ 908 TV
65OLED908/12

Philips OLED 908 4K UHD Android TV mit Sound von Bowers & Wilkins

  • Efsanevi Bowers & Wilkins ses
  • İzlediğiniz her şeyde gerçeği hissedin. Yapay Zeka özellikli P5 motoru.
  • IMAX deneyimini evinize getirin. IMAX Enhanced sertifikalı.
  • Efsanevi oyun deneyimi. 120 Hz, ultra düşük gecikme. G-sync, VRR, FreeSync.

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OLED 809 TV
65OLED809/12

Philips OLED 809 4K UHD Android TV

  • Sevdiğiniz içeriklerin tadını çıkarın. Ambilight TV.
  • İzlediğiniz her şeyde gerçeği hissedin. Yapay Zeka özellikli P5 motoru.
  • DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi.
  • Efsanevi oyun deneyimi. 144 Hz*, ultra düşük gecikme, G-sync, VRR, FreeSync.

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Tüm OLED TV'leri kıyaslayın

OLED TV'lerimizin aldığı ödüller

EISA OLED 808 Ödülü
IF Tasarım Ödülü
Stuff OLED 908 Ödülü

Ambilight TV nedir? 

Ambilight ile Ambilight olmadan

OLED deneyimini yaşayın

Tüm akıllı özelliklere sahip Philips OLED TV

Yeterince akıllı mı?

 

En sevdiğiniz filmler, diziler ve şarkılar Google TV ile tek bir sayfada toplanır. Artık uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek yok. Sadece Google Asistan, Alexa desteği ve daha akıllı bir TV ile tüm kontrol sizde.

Google TV logosu
Bowers & Wilkins ile Philips OLED TV Ses Kalitesi

Sinema kalitesinde surround ses

 

Tüm Philips OLED modellerinde Dolby Atmos TV bulunur. Daha net sesler. Daha derin bas. Böyle bir deneyim yaşayabilecekken neden sadece izlemekle yetinesiniz? Üstelik OLED+'ya yükseltme yaptığınızda Bowers & Wilkins hoparlör kalitesi elde edersiniz: güçlü, etkileyici ve mükemmel ses. 

Dolby Atmos logosu
Bowers & Wilkins logosu
Tüm oyun özelliklerine sahip Philips OLED TV

Üst düzey oyun deneyimi

 

Oyun deneyiminizi üst düzeye taşıyın. Ambilight TV ile gecikme ve titremeden kurtularak düşük gecikmeli oyun moduna geçin. 120 Hz, VRR, G-Sync ve FreeSync teknolojileriyle oyunlarınızı sorunsuz bir şekilde deneyimleyin. Sıkı durun, gücünüzü toplayın ve oynamaya başlayın.

G-sync logosu
Dolby Atmos logosu
P5 AI ile güçlendirilmiş görüntü kalitesi sunan Philips OLED TV

Yapay zeka ile mükemmel görüntü kalitesi

 

Renk. Kontrast. Nefes kesen kalite. P5 AI çipi, ekranınızın performansından en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. Derin öğrenme eğrisi her kareyi analiz ederek görüntüyü odanıza göre optimize eder ve sizi hayretler içerisinde bırakacak kusursuzlukta bir görüntü kalitesi sunar.

Görüntü Motoru logosu

Philips OLED serisiyle tanışın

Tüm OLED TV'leri keşfedin

Philips OLED ürün serisindeki TV'leri kıyaslayın

OLED+ 908

OLED+ 908
OLED 809

OLED 809
OLED 759

OLED 759

Ambilight

3 taraflı

3 taraflı

3 taraflı

Ekran

4K Ultra HD OLED

4K Ultra HD OLED

4K Ultra HD OLED

İşletim sistemi

Google TV™

Google TV™

Titan OS

Mevcut boyutlar

55 inç, 65 inç, 77 inç

42 inç, 48 inç, 55 inç, 65 inç, 77 inç

48 inç, 55 inç, 65 inç, 77 inç

HDR formatları

IMAX Enhanced, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

IMAX Enhanced, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

Ses

Bowers & Wilkins, 80 W/3.1

50 W(42 inç), 70 W(48 inç - 77 inç) / 2.1

20 W / 2.0

Bağlantı

DTS Play-Fi, Bluetooth, Wi-Fi

DTS Play-Fi, Bluetooth, Wi-Fi

DTS Play-Fi, Bluetooth, Wi-Fi

Oyun

FreeSync Premium, G-Sync, HDMI VRR

FreeSync Premium, G-sync, 144 Hz'e kadar VRR desteği

FreeSync Premium, G-sync, 120 Hz'e kadar VRR desteği

Tasarım

65 inçe kadar olan boyutlarda dönebilen orta stand, 77 inç boyutunda dönme özelliği yoktur

65 inçe kadar olan boyutlarda dönebilen orta stand, 77 inç kenar standı

Kenar Standı

Görüntü işleme

P5 AI Perfect Görüntü Motoru

P5 AI Perfect Görüntü Motoru

P5 AI Perfect Görüntü Motoru

    Ambilight TV Anları

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    Üst düzey ses mi arıyorsunuz?

    TAB7907 Soundbar

    TAB7908 Kablosuz subwoofer ile soundbar 5.1.2


    Epik sinema sesini deneyimleyin

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    TAB7807 Soundbar

    TAB6305 Kablosuz subwoofer'lı soundbar 2.1


    Ultra ince. Üstün ses kalitesi.

    Ayrıntıları görüntüleyin
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    SSS Simgesi

    Sorularınızın yanıtları

    *144 Hz HDMI VRR, G-sync, ve FreeSync özellikleri, HDMI üzerinden OLED TV'nize bağlı bir bilgisayarda oyun oynarken kullanılabilir.

    **Apple TV uygulaması ve Apple TV+ özelliklerinin kullanılabilirliği ülkenize veya bölgenize göre değişiklik gösterebilir. Lütfen Google Play ve Apple Inc. destek sayfalarını kontrol edin.

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      Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

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