En koyu tondaki siyahları, en canlı renkleri ve odanızı dolduran Ambilight TV'yi keşfedin. Yapay zekayla yapılmış net piksellerle, 3D Dolby Atmos ve ses sektöründeki efsaneler tarafından tasarlanan ses kalitesi ile OLED TV'nin kontrolsüz kuvvetini deneyimleyin.
En koyu tondaki siyahları, en canlı renkleri ve odanızı dolduran Ambilight TV'yi keşfedin. Yapay zekayla yapılmış net piksellerle, 3D Dolby Atmos ve ses sektöründeki efsaneler tarafından tasarlanan ses kalitesi ile OLED TV'nin kontrolsüz kuvvetini deneyimleyin.
OLED+
4K Ambilight TV
55OLED909/12
OLED
4K Ambilight TV
55OLED809/12
OLED
4K Ambilight TV
55OLED759/12
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|
Ambilight
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3 taraflı
|
3 taraflı
|
3 taraflı
|
Ekran
|
4K Ultra HD OLED
|
4K Ultra HD OLED
|
4K Ultra HD OLED
|
İşletim sistemi
|
Google TV™
|
Google TV™
|
Titan OS
|
Mevcut boyutlar
|
55 inç, 65 inç, 77 inç
|
42 inç, 48 inç, 55 inç, 65 inç, 77 inç
|
48 inç, 55 inç, 65 inç, 77 inç
|
HDR formatları
|
IMAX Enhanced, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG
|
IMAX Enhanced, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG
|
Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG
|
Ses
|
Bowers & Wilkins, 80 W/3.1
|
50 W(42 inç), 70 W(48 inç - 77 inç) / 2.1
|
20 W / 2.0
|
Bağlantı
|
DTS Play-Fi, Bluetooth, Wi-Fi
|
DTS Play-Fi, Bluetooth, Wi-Fi
|
DTS Play-Fi, Bluetooth, Wi-Fi
|
Oyun
|
FreeSync Premium, G-Sync, HDMI VRR
|
FreeSync Premium, G-sync, 144 Hz'e kadar VRR desteği
|
FreeSync Premium, G-sync, 120 Hz'e kadar VRR desteği
|
Tasarım
|
65 inçe kadar olan boyutlarda dönebilen orta stand, 77 inç boyutunda dönme özelliği yoktur
|
65 inçe kadar olan boyutlarda dönebilen orta stand, 77 inç kenar standı
|
Kenar Standı
|
Görüntü işleme
|
P5 AI Perfect Görüntü Motoru
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P5 AI Perfect Görüntü Motoru
|
P5 AI Perfect Görüntü Motoru
|
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Epik sinema sesini deneyimleyin
Ultra ince. Üstün ses kalitesi.
*144 Hz HDMI VRR, G-sync, ve FreeSync özellikleri, HDMI üzerinden OLED TV'nize bağlı bir bilgisayarda oyun oynarken kullanılabilir. **Apple TV uygulaması ve Apple TV+ özelliklerinin kullanılabilirliği ülkenize veya bölgenize göre değişiklik gösterebilir. Lütfen Google Play ve Apple Inc. destek sayfalarını kontrol edin.
*144 Hz HDMI VRR, G-sync, ve FreeSync özellikleri, HDMI üzerinden OLED TV'nize bağlı bir bilgisayarda oyun oynarken kullanılabilir.
**Apple TV uygulaması ve Apple TV+ özelliklerinin kullanılabilirliği ülkenize veya bölgenize göre değişiklik gösterebilir. Lütfen Google Play ve Apple Inc. destek sayfalarını kontrol edin.
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