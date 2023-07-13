Ambilight TV sınır tanımaz. Xtra, etkileyici görüntü için MiniLED teknolojisiyle donatılmıştır. Sinematik Dolby Vision ve Atmos bulunur. Yüksek hızlı yeni nesil oyun deneyimi sunar. Üstelik tüm akıllı özelliklere sahiptir. Çok mu fazla?
Ambilight TV sınır tanımaz. Xtra, etkileyici görüntü için MiniLED teknolojisiyle donatılmıştır. Sinematik Dolby Vision ve Atmos bulunur. Yüksek hızlı yeni nesil oyun deneyimi sunar. Üstelik tüm akıllı özelliklere sahiptir. Çok mu fazla?
MiniLED ekranlar, binlerce küçücük LED'le aydınlatılır. Normal LED TV'lerden daha hassas görüntü sunarlar. Daha koyu renkler, daha canlı beyazlar ve karartmalı siyahlar öne çıkar.
MiniLED ekranlar, binlerce küçücük LED'le aydınlatılır. Normal LED TV'lerden daha hassas görüntü sunarlar. Daha koyu renkler, daha canlı beyazlar ve karartmalı siyahlar öne çıkar.
Sezgisel işletim sistemi, sevdiğiniz şeyi hızla yapmanızı sağlar. Yeni programlara kategorisine göre göz atın. Yayın hizmetleri genelinde öneriler alın. Google Asistan ve Alexa desteğiyle TV'yi sesinizle kontrol edin.
Sezgisel işletim sistemi, sevdiğiniz şeyi hızla yapmanızı sağlar. Yeni programlara kategorisine göre göz atın. Yayın hizmetleri genelinde öneriler alın. Google Asistan ve Alexa desteğiyle TV'yi sesinizle kontrol edin.
Net pervane sesi. Dolu dolu sesler. Dolby Atmos, her ayrıntıyı çevrenizi saran alana yerleştirir. 9308* daha derin basslar için ön çıkışlı Bowers & Wilkins sesi sunar. *Xtra 9308 yakında piyasaya çıkacak.
Net pervane sesi. Dolu dolu sesler. Dolby Atmos, her ayrıntıyı çevrenizi saran alana yerleştirir. 9308* daha derin basslar için ön çıkışlı Bowers & Wilkins sesi sunar.
*Xtra 9308 yakında piyasaya çıkacak.
Güzelliğin arkasındaki zeka. P5 görüntü motoru her bir kareyi analiz eder, renkleri yoğunlaştırır, kontrastı artırır, 4K ayrıntısına ölçekleme yapar ve hareketi ipeksi bir şekilde yumuşatır.
Güzelliğin arkasındaki zeka. P5 görüntü motoru her bir kareyi analiz eder, renkleri yoğunlaştırır, kontrastı artırır, 4K ayrıntısına ölçekleme yapar ve hareketi ipeksi bir şekilde yumuşatır.
Otomatik, düşük gecikmeli oyun modu, 120 Hz değişken yenileme hızı ve titreme ile yırtılma giderici FreeSync Premium ile ışık hızında oyun deneyiminin keyfini çıkarın.
Otomatik, düşük gecikmeli oyun modu, 120 Hz değişken yenileme hızı ve titreme ile yırtılma giderici FreeSync Premium ile ışık hızında oyun deneyiminin keyfini çıkarın.
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Geleneksel LED TV panellerine kıyasla MiniLED'ler çok daha küçük ışıklarla aydınlatılır. Bu da TV'ye daha fazla, hatta binlerce LED sığabileceği anlamına gelir. Böylece daha iyi kontrast, renk ve parlaklık ile daha hassas görüntü elde edilir.
Xtra 9008 55 inç, 65 inç ve 75 inç olarak sunulmaktadır. Xtra 9308, 55 inç ve 65 inç olarak piyasaya sunulacaktır.
Evet. Xtra, 1000 nitlik parlaklık sayesinde geleneksel LED TV'lerin iki katı parlaklık sunabilmektedir. Aydınlık odalarda bile olağanüstü performans elde edilir.
Evet. Xtra, HDR 10+ ve Dolby Vision gibi çeşitli HDR formatlarındaki içerikleri destekler.
Her Ambilight TV'nin arkasında izlediğiniz, oynadığınız veya dinlediğiniz içeriğe tepki veren LED'ler bulunur. Duvarınıza yansıyan ışık haleleri, TV'nizin daha büyük ve daha etkileyici olmasını sağlar.
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