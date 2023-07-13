Geleneksel LED TV panellerine kıyasla MiniLED'ler çok daha küçük ışıklarla aydınlatılır. Bu da TV'ye daha fazla, hatta binlerce LED sığabileceği anlamına gelir. Böylece daha iyi kontrast, renk ve parlaklık ile daha hassas görüntü elde edilir.

