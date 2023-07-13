  • Peşin fiyatına 9 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

1
    Philips Xtra TV

    Ne kadar çok, o kadar iyi

     

    Ambilight TV sınır tanımaz. Xtra, etkileyici görüntü için MiniLED teknolojisiyle donatılmıştır. Sinematik Dolby Vision ve Atmos bulunur. Yüksek hızlı yeni nesil oyun deneyimi sunar. Üstelik tüm akıllı özelliklere sahiptir. Çok mu fazla?

    Philips PML9008 4K UHD Android TV

    The Xtra
    55PML9008/12


    Muhteşem MiniLED ekran, 3D Dolby Atmos ve ışık hızında 120 Hz VRR ile FreeSync Premium bir araya gelerek 9008'i harika bir eğlence makinesi haline getirir.

    Ayrıntıları görüntüleyin

    The Xtra ile Tanışın

    Philips Xtra tanıtım videosu
    Philips Xtra LED ve MiniLED karşılaştırması

    MiniLED nedir?

     

    MiniLED ekranlar, binlerce küçücük LED'le aydınlatılır. Normal LED TV'lerden daha hassas görüntü sunarlar. Daha koyu renkler, daha canlı beyazlar ve karartmalı siyahlar öne çıkar.

    Philips Xtra Smart TV

    Ekstra akıllı Xtra

     

    Sezgisel işletim sistemi, sevdiğiniz şeyi hızla yapmanızı sağlar. Yeni programlara kategorisine göre göz atın. Yayın hizmetleri genelinde öneriler alın. Google Asistan ve Alexa desteğiyle TV'yi sesinizle kontrol edin.

    Philips Xtra sinematik ses

    Ekstra sinematik Xtra

     

    Net pervane sesi. Dolu dolu sesler. Dolby Atmos, her ayrıntıyı çevrenizi saran alana yerleştirir. 9308* daha derin basslar için ön çıkışlı Bowers & Wilkins sesi sunar.

     

    *Xtra 9308 yakında piyasaya çıkacak.

    Philips Xtra, P5 Görüntü Motoruna sahiptir

    Ekstra etkileyici Xtra

     

    Güzelliğin arkasındaki zeka. P5 görüntü motoru her bir kareyi analiz eder, renkleri yoğunlaştırır, kontrastı artırır, 4K ayrıntısına ölçekleme yapar ve hareketi ipeksi bir şekilde yumuşatır.

    Philips Xtra Oyun TV'si özelliklerine sahiptir

    Ekstra kaotik Xtra

     

    Otomatik, düşük gecikmeli oyun modu, 120 Hz değişken yenileme hızı ve titreme ile yırtılma giderici FreeSync Premium ile ışık hızında oyun deneyiminin keyfini çıkarın.

    Pratik Ev Ses Sistemi teknolojisi Philips Xtra TV_lerle kullanılabilir

    Kendi sinemanızı yaratın


    Kolay bir ev sineması deneyimi için en iyi ürünleri seçin.

    Keşfedin

    Philips OLED serisiyle tanışın

    Tüm OLED TV'leri keşfedin

    Yorumları okuyun

    SSS simgesi

    Sorularınızın yanıtları

    MiniLED teknolojisi nedir?

    Geleneksel LED TV panellerine kıyasla MiniLED'ler çok daha küçük ışıklarla aydınlatılır. Bu da TV'ye daha fazla, hatta binlerce LED sığabileceği anlamına gelir. Böylece daha iyi kontrast, renk ve parlaklık ile daha hassas görüntü elde edilir.

    Hangi ekran boyutları mevcuttur?

    Xtra 9008 55 inç, 65 inç ve 75 inç olarak sunulmaktadır. Xtra 9308, 55 inç ve 65 inç olarak piyasaya sunulacaktır.

    MiniLED TV'ler aydınlık odalar için uygun mu?

    Evet. Xtra, 1000 nitlik parlaklık sayesinde geleneksel LED TV'lerin iki katı parlaklık sunabilmektedir. Aydınlık odalarda bile olağanüstü performans elde edilir.

    Xtra, HDR içeriğini destekliyor mu?

    Evet. Xtra, HDR 10+ ve Dolby Vision gibi çeşitli HDR formatlarındaki içerikleri destekler.

    Ambilight TV nedir?

    Her Ambilight TV'nin arkasında izlediğiniz, oynadığınız veya dinlediğiniz içeriğe tepki veren LED'ler bulunur. Duvarınıza yansıyan ışık haleleri, TV'nizin daha büyük ve daha etkileyici olmasını sağlar.

    En iyi Ambilight TV'lerimizi keşfedin 

    Ürün ayrıntıları için ⓘ öğesine tıklayın

    Philips OLED TV

    OLED

    Keşfedin

    • P5 AI ile gerçekçi OLED görüntüler
    • Dolby Atmos ile sinematik ses
    • 4 taraflı Ambilight ile ışık gösterisi

    Philips MiniLED TV'ler

    The Xtra 

    Keşfedin

    • Muhteşem büyük ekran, yapay zekalı P5 motorla buluşuyor
    • Her tarza yönelik sinematik ses
    • 4 taraflı Ambilight ile her yönden etkileyici görüntü

    Philips Performans Serisi TV'ler

    the one 

    Keşfedin

    • P5 ile harika netlikte 4K LED TV
    • Dolby Atmos ile sinematik ses
    • 3 taraflı Ambilight ile ışık gösterisi

    Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Philips TV

    TV ana sayfası
    OLED TV'ler
    The Xtra
    the one
    Ambilight TV'ler
    4K Ultra HD TV'ler
    Smart TV'ler/Android TV'ler
    Ev Sesi
    Tüm TV'leri incele
    TV Ödülleri

    Philips Sound

    Kulaklıklar
    Soundbar'lar
    Kablosuz hoparlörler
    Ses sistemleri
    Fidelio
    Headphones Uygulaması

    Destek

    TV desteği
    Ses Destek
    Ürünlerinizi kaydedin
    Yazılım ve sürücü güncellemeleri
    Bize ulaşın

    Bizimle iletişime geçin

    Facebook
    Instagram
    YouTube
    Site haritası

    Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.