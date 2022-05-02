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      Ambilight özellikli 2022 Philips the one TV_ler
      İzlemeye değer The one

      Aradığınız tüm özellikleri sunan

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      Philips Performans Serisi 4K UHD LED Android Smart TV - PUS8507


      Arayışınız sona erdi 


      İstediğiniz her şeye sahip olan TV'yi buldunuz. Göz alıcı Ambilight, Dolby Atmos, birçok akıllı özellik, yeni nesil oyun imkanı. Şimdiye kadarki en çok özelliğe sahip olan The One ile tanışın.  

      The one'ı deneyimleyin

       
      Önü TV, arkası eğlence

      Ambilight ile Ambilight olmadan

       
      Önü TV, arkası eğlence

      TV'nin arkasında yer alan Ambilight, oluşturduğu renkli ışıklarla aksiyona uyum sağlar. Filmler daha da sürükleyici olur, oyunlar daha da çarpıcı hale gelir ve heyecana hiç olmadığınız kadar yakın hissedebilirsiniz. 

      Ambilight'ı keşfedin
      Yüksek görüntü kalitesi özelliğine sahip Performans Serisi TV
      oyun logosu

      Heyecanlandırıcı görüntüler

      P5 picture engine, her kareyi mükemmelleştirir. Kaynak ne olursa olsun kontrast ve ayrıntılarla dolu canlı renkler ve çok akıcı hareketler elde edebilirsiniz.

      oyun logosu
      Akıllı Performans Serisi TV
      Philips OLED Android Smart TV

      İçerikler elinizin altında

      Netflix, Disney +, Prime Video ve 6500 diğer Play Store uygulamasının tamamı parmaklarınızın ucunda. Nereden başlayacağınızı bilemezseniz Google'a sormanız yeterli.

      Android Smart TV
      Hemen keşfedin
      Aynı anda hem TV hem de oyun cihazı olan Performans Serisi TV
      oyun logosu

      Oyuna hazır

      Gecikmelere ve takılmalara veda edin. The One, hareket ve zıplamalarınıza sizinle eşlik eder. Bir yandan da Ambilight, yepyeni bir oyun deneyimi boyutu sunar.

      oyun logosu
      Hemen keşfedin
      Yüksek görüntü kalitesi özelliğine sahip Performans Serisi TV

      Heyecanlandırıcı görüntüler

       

      P5 picture engine, her kareyi mükemmelleştirir. Kaynak ne olursa olsun kontrast ve ayrıntılarla dolu canlı renkler ve çok akıcı hareketler elde edebilirsiniz.

      Picture Engine
      Akıllı Performans Serisi TV

      İçerikler elinizin altında


      Netflix, Disney +, Prime Video ve 6500 diğer Play Store uygulamasının tamamı parmaklarınızın ucunda. Nereden başlayacağınızı bilemezseniz Google'a sormanız yeterli. 

      Android Smart TV
      Hemen keşfedin
      Aynı anda hem TV hem de oyun cihazı olan Performans Serisi TV

      Oyuna hazır

       

      Gecikmelere ve takılmalara veda edin. The One, hareket ve zıplamalarınıza sizinle eşlik eder. Bir yandan da Ambilight, yepyeni bir oyun deneyimi boyutu sunar.

      Oyun İçin Hazır
      Hemen keşfedin

      Kompakt mı, yoksa efsanevi mi? Boyutunuzu seçin.


      Yenileme hızı, TV'nizin görüntüyü saniyede kaç kez yenilediğini gösterir. 60 Hz, akış için mükemmeldir. 120 Hz ise oyunlar gibi daha hızlı içerikleri sorunsuz ve net kılar.

      *Dönebilir stand, yalnızca 60 inçin altındaki boyutlarda mevcuttur.

      *Philips, üstün görüntü kalitesi ve tasarımıyla üçüncü taraf uzmanlar tarafından takdir edilmiştir. Referans için ödüllerimize bu sayfadan bakabilirsiniz.
      *Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya iştiraklerinin ticari markalarıdır.

      Ev ses sistemi pratik hale geldi

      Pratik Ev Ses Sistemi

      Soundbar'lar, subwoofer'lar, hoparlörler. DTS Play-Fi ile evinizdeki cihazları kablosuz olarak ve saniyeler içinde bağlayın. Tüm bu cihazları telefonunuzdan kontrol edebilirsiniz. 

      Daha fazlasını keşfedin

      Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

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      Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

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