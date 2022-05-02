TV'nin arkasında yer alan Ambilight, oluşturduğu renkli ışıklarla aksiyona uyum sağlar. Filmler daha da sürükleyici olur, oyunlar daha da çarpıcı hale gelir ve heyecana hiç olmadığınız kadar yakın hissedebilirsiniz.
P5 picture engine, her kareyi mükemmelleştirir. Kaynak ne olursa olsun kontrast ve ayrıntılarla dolu canlı renkler ve çok akıcı hareketler elde edebilirsiniz.
Netflix, Disney +, Prime Video ve 6500 diğer Play Store uygulamasının tamamı parmaklarınızın ucunda. Nereden başlayacağınızı bilemezseniz Google'a sormanız yeterli.
Gecikmelere ve takılmalara veda edin. The One, hareket ve zıplamalarınıza sizinle eşlik eder. Bir yandan da Ambilight, yepyeni bir oyun deneyimi boyutu sunar.
P5 picture engine, her kareyi mükemmelleştirir. Kaynak ne olursa olsun kontrast ve ayrıntılarla dolu canlı renkler ve çok akıcı hareketler elde edebilirsiniz.
P5 picture engine, her kareyi mükemmelleştirir. Kaynak ne olursa olsun kontrast ve ayrıntılarla dolu canlı renkler ve çok akıcı hareketler elde edebilirsiniz.
Netflix, Disney +, Prime Video ve 6500 diğer Play Store uygulamasının tamamı parmaklarınızın ucunda. Nereden başlayacağınızı bilemezseniz Google'a sormanız yeterli.
Gecikmelere ve takılmalara veda edin. The One, hareket ve zıplamalarınıza sizinle eşlik eder. Bir yandan da Ambilight, yepyeni bir oyun deneyimi boyutu sunar.
Gecikmelere ve takılmalara veda edin. The One, hareket ve zıplamalarınıza sizinle eşlik eder. Bir yandan da Ambilight, yepyeni bir oyun deneyimi boyutu sunar.
Yenileme hızı, TV'nizin görüntüyü saniyede kaç kez yenilediğini gösterir. 60 Hz, akış için mükemmeldir. 120 Hz ise oyunlar gibi daha hızlı içerikleri sorunsuz ve net kılar.
*Dönebilir stand, yalnızca 60 inçin altındaki boyutlarda mevcuttur. *Philips, üstün görüntü kalitesi ve tasarımıyla üçüncü taraf uzmanlar tarafından takdir edilmiştir. Referans için ödüllerimize bu sayfadan bakabilirsiniz.
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*Dönebilir stand, yalnızca 60 inçin altındaki boyutlarda mevcuttur.
*Philips, üstün görüntü kalitesi ve tasarımıyla üçüncü taraf uzmanlar tarafından takdir edilmiştir. Referans için ödüllerimize bu sayfadan bakabilirsiniz.
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