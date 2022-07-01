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    Philips Taşınabilir Monitörler

    Philips Taşınabilir Monitörler

    Hareket halindeyken performans, uyum sağlama ve üretkenlik

    Taşınabilir monitörleri keşfedin
      • Taşınabilir monitörler - ürün 16B1P3302/00

        İş Monitörü

        16B1P3302/00

        Hareket halindeyken performans, uyum sağlama ve üretkenlik

        Yepyeni, hafif ve taşınabilir Philips monitör günlük üretkenliğinizi destekler. DisplayLink özelliğine sahip çift taraflı bir adet USB kablosu, paylaşım ve sunum yapmanıza ve hareket halindeyken üretkenliği artıran çift ekranlı bir iş istasyonu çalıştırmanıza olanak tanır. 

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        Taşınabilir monitörler her yerde çalışabilme imkanı sunar

        Taşınabilir Monitörler

        Çok çeşitli kullanım senaryoları

        • İş toplantıları

          İş toplantıları

          Müşterilere veya ortaklara sunum yaparken, Philips taşınabilir monitörler daha iyi görünürlük ve daha sorunsuz iletişim için ekstra bir ekrana sahip olmanızı sağlar.

        • Yolda

          Yolda

          Yolculuk sırasında zamanı iyi kullanmak için kullanıcılar her yerde ve her zaman Philips Taşınabilir monitörde rahatça çalışabilirler. Bağlanması kolay, ters çevrilebilir, çift taraflı USB kablosu, kullanımda olan monitörü aynı anda şarj etme özelliğine de sahiptir.

        • Mobil Oyun

          Mobil Oyun

          Philips Taşınabilir monitörler, mobil oyunlarda rekabet gücünüzü ve tepki hızınızı artırır. Görüşünüzü genişleten ve hassaslığı artıran ekstra bir ekrana sahip Philips Taşınabilir monitörler, her oyunda başarılı olmanıza yardımcı olmak için burada.

        • Evde kullanım / Eğlence

          Evde kullanım / Eğlence

          Philips Taşınabilir Monitörlerle her anın tadını çıkarın ve boş zamanınızı en iyi şekilde değerlendirin. Şarj edin ve eğlenin, hobilerinize, tutkularınıza ve eğlencenize zahmetsizce ekstra alan verin.

        • İş toplantıları
          İş toplantıları

          Müşterilere veya ortaklara sunum yaparken, Philips taşınabilir monitörler daha iyi görünürlük ve daha sorunsuz iletişim için ekstra bir ekrana sahip olmanızı sağlar.

        • Yolda
          Yolda

          Yolculuk sırasında zamanı iyi kullanmak için kullanıcılar her yerde ve her zaman Philips Taşınabilir monitörde rahatça çalışabilirler. Bağlanması kolay, ters çevrilebilir, çift taraflı USB kablosu, kullanımda olan monitörü aynı anda şarj etme özelliğine de sahiptir.

        • Mobil Oyun
          Mobil Oyun

          Philips Taşınabilir monitörler, mobil oyunlarda rekabet gücünüzü ve tepki hızınızı artırır. Görüşünüzü genişleten ve hassaslığı artıran ekstra bir ekrana sahip Philips Taşınabilir monitörler, her oyunda başarılı olmanıza yardımcı olmak için burada.

        • Evde kullanım / Eğlence
          Evde kullanım / Eğlence

          Philips Taşınabilir Monitörlerle her anın tadını çıkarın ve boş zamanınızı en iyi şekilde değerlendirin. Şarj edin ve eğlenin, hobilerinize, tutkularınıza ve eğlencenize zahmetsizce ekstra alan verin.

        Öne Çıkan Özellikler

        Philips Taşınabilir Monitörler | Çok Yönlü Bağlantı Olanakları

        Çok yönlü bağlantılar

         

        Dizüstü bilgisayar, telefon, monitör – Philips Taşınabilir Monitörler, gerçek bir tak ve çalıştır deneyimi için en çok yönlü bağlantı sunar. DisplayLink özellikli bir çift taraflı USB kablosu, herhangi bir cihazı bağlamanıza ve hareket halindeyken anında sunum yapmaya, çalışmaya veya çift ekranlı bir iş istasyonu çalıştırmaya hazır olmanızı sağlar.

        Philips Taşınabilir Monitörler | Çift Ekran Verimliliği

        Çift ekran verimliliği  

         

        Daha fazla ekran alanına sahip olmak, kullanıcılara daha fazla çoklu görev olanağı sağlar. Philips Taşınabilir monitörler, kullanıcıların bir pencereden diğerine geçiş yapmadan, üretkenliği ikiye katlayarak ve genel görünümü genişletmeden birden fazla pencere üzerinde kolayca çalışmasına olanak tanır.

        Philips Taşınabilir Monitörler | Çok Açılı Stand

        Çok açılı stant

         

        Eğilebilen stand, işinize ayak uydurmak için ihtiyacınız olan her yerde rahat etmenizi sağlayan esneklikle 0 ila 90 derece eğilir.

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        Yardım, destek ve güncellemeler

        Monitörünüzü Kaydedin

        Yeni monitörünüzü kaydetmek için ücretsiz "My Philips" hesabınızı oluşturun. Monitörünüzü kaydettikten sonra yeni güncellemeler çıktığında size haber vereceğiz.

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        Yazılım güncellemeleri

        Philips Monitörünüzün performansını en üst düzeyde tutun. Yeni bir yazılım güncellemesi varsa burada bulabilirsiniz. Sürücülerinizi kaybettiyseniz onları da burada ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

        Güncellemeleri bulun

        Destek platformu

        Her türlü teknik ve ayarlarla ilgili sorunları çözmenin en hızlı yolu, Philips Monitör sorun giderme rehberine bakmaktır. Monitörünüzü en kısa sürede eski haline getirmek için buradaki faydalı ipuçlarını ve püf noktalarını kullanın.

        Çözüm bulun

        Bize ulaşın

        Size yardımcı olmaya hazırız. İster Philips Monitörünüzü satın alırken tavsiye ister Monitörünüzü kurarken destek almak isteyin, bize telefon, e-posta veya çevrimiçi sohbetle ulaşabilirsiniz.

        Philips ile iletişim

        Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

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