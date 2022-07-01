Çok yönlü bağlantılar

Dizüstü bilgisayar, telefon, monitör – Philips Taşınabilir Monitörler, gerçek bir tak ve çalıştır deneyimi için en çok yönlü bağlantı sunar. DisplayLink özellikli bir çift taraflı USB kablosu, herhangi bir cihazı bağlamanıza ve hareket halindeyken anında sunum yapmaya, çalışmaya veya çift ekranlı bir iş istasyonu çalıştırmaya hazır olmanızı sağlar.