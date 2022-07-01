16B1P3302/00
Hareket halindeyken performans, uyum sağlama ve üretkenlik Yepyeni, hafif ve taşınabilir Philips monitör günlük üretkenliğinizi destekler. DisplayLink özelliğine sahip çift taraflı bir adet USB kablosu, paylaşım ve sunum yapmanıza ve hareket halindeyken üretkenliği artıran çift ekranlı bir iş istasyonu çalıştırmanıza olanak tanır.
Hareket halindeyken performans, uyum sağlama ve üretkenlik
Yepyeni, hafif ve taşınabilir Philips monitör günlük üretkenliğinizi destekler. DisplayLink özelliğine sahip çift taraflı bir adet USB kablosu, paylaşım ve sunum yapmanıza ve hareket halindeyken üretkenliği artıran çift ekranlı bir iş istasyonu çalıştırmanıza olanak tanır.
Müşterilere veya ortaklara sunum yaparken, Philips taşınabilir monitörler daha iyi görünürlük ve daha sorunsuz iletişim için ekstra bir ekrana sahip olmanızı sağlar.
Yolculuk sırasında zamanı iyi kullanmak için kullanıcılar her yerde ve her zaman Philips Taşınabilir monitörde rahatça çalışabilirler. Bağlanması kolay, ters çevrilebilir, çift taraflı USB kablosu, kullanımda olan monitörü aynı anda şarj etme özelliğine de sahiptir.
Philips Taşınabilir monitörler, mobil oyunlarda rekabet gücünüzü ve tepki hızınızı artırır. Görüşünüzü genişleten ve hassaslığı artıran ekstra bir ekrana sahip Philips Taşınabilir monitörler, her oyunda başarılı olmanıza yardımcı olmak için burada.
Philips Taşınabilir Monitörlerle her anın tadını çıkarın ve boş zamanınızı en iyi şekilde değerlendirin. Şarj edin ve eğlenin, hobilerinize, tutkularınıza ve eğlencenize zahmetsizce ekstra alan verin.
Müşterilere veya ortaklara sunum yaparken, Philips taşınabilir monitörler daha iyi görünürlük ve daha sorunsuz iletişim için ekstra bir ekrana sahip olmanızı sağlar.
Yolculuk sırasında zamanı iyi kullanmak için kullanıcılar her yerde ve her zaman Philips Taşınabilir monitörde rahatça çalışabilirler. Bağlanması kolay, ters çevrilebilir, çift taraflı USB kablosu, kullanımda olan monitörü aynı anda şarj etme özelliğine de sahiptir.
Philips Taşınabilir monitörler, mobil oyunlarda rekabet gücünüzü ve tepki hızınızı artırır. Görüşünüzü genişleten ve hassaslığı artıran ekstra bir ekrana sahip Philips Taşınabilir monitörler, her oyunda başarılı olmanıza yardımcı olmak için burada.
Philips Taşınabilir Monitörlerle her anın tadını çıkarın ve boş zamanınızı en iyi şekilde değerlendirin. Şarj edin ve eğlenin, hobilerinize, tutkularınıza ve eğlencenize zahmetsizce ekstra alan verin.
Dizüstü bilgisayar, telefon, monitör – Philips Taşınabilir Monitörler, gerçek bir tak ve çalıştır deneyimi için en çok yönlü bağlantı sunar. DisplayLink özellikli bir çift taraflı USB kablosu, herhangi bir cihazı bağlamanıza ve hareket halindeyken anında sunum yapmaya, çalışmaya veya çift ekranlı bir iş istasyonu çalıştırmaya hazır olmanızı sağlar.
Dizüstü bilgisayar, telefon, monitör – Philips Taşınabilir Monitörler, gerçek bir tak ve çalıştır deneyimi için en çok yönlü bağlantı sunar. DisplayLink özellikli bir çift taraflı USB kablosu, herhangi bir cihazı bağlamanıza ve hareket halindeyken anında sunum yapmaya, çalışmaya veya çift ekranlı bir iş istasyonu çalıştırmaya hazır olmanızı sağlar.
Daha fazla ekran alanına sahip olmak, kullanıcılara daha fazla çoklu görev olanağı sağlar. Philips Taşınabilir monitörler, kullanıcıların bir pencereden diğerine geçiş yapmadan, üretkenliği ikiye katlayarak ve genel görünümü genişletmeden birden fazla pencere üzerinde kolayca çalışmasına olanak tanır.
Daha fazla ekran alanına sahip olmak, kullanıcılara daha fazla çoklu görev olanağı sağlar. Philips Taşınabilir monitörler, kullanıcıların bir pencereden diğerine geçiş yapmadan, üretkenliği ikiye katlayarak ve genel görünümü genişletmeden birden fazla pencere üzerinde kolayca çalışmasına olanak tanır.
Eğilebilen stand, işinize ayak uydurmak için ihtiyacınız olan her yerde rahat etmenizi sağlayan esneklikle 0 ila 90 derece eğilir.
Eğilebilen stand, işinize ayak uydurmak için ihtiyacınız olan her yerde rahat etmenizi sağlayan esneklikle 0 ila 90 derece eğilir.
Yeni monitörünüzü kaydetmek için ücretsiz "My Philips" hesabınızı oluşturun. Monitörünüzü kaydettikten sonra yeni güncellemeler çıktığında size haber vereceğiz.
Philips Monitörünüzün performansını en üst düzeyde tutun. Yeni bir yazılım güncellemesi varsa burada bulabilirsiniz. Sürücülerinizi kaybettiyseniz onları da burada ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Her türlü teknik ve ayarlarla ilgili sorunları çözmenin en hızlı yolu, Philips Monitör sorun giderme rehberine bakmaktır. Monitörünüzü en kısa sürede eski haline getirmek için buradaki faydalı ipuçlarını ve püf noktalarını kullanın.
Size yardımcı olmaya hazırız. İster Philips Monitörünüzü satın alırken tavsiye ister Monitörünüzü kurarken destek almak isteyin, bize telefon, e-posta veya çevrimiçi sohbetle ulaşabilirsiniz.
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