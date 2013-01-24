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    Göğüs pompaları ve göğüs bakımı

    Emzirmeyle ilgili 10 sorunuz için yanıtlar

    6 dakikalık okuma

     

    Emzirmenin vücudunuzun doğal olarak sahip olduğu bir yetenek olduğunu biliyorsunuz. Yine de bunun daha kolay olması için birilerinin sizinle tüm temel bilgileri (örneğin, emzirme ne kadar sürmeli, ne zaman yardım istemeliyim) paylaşmasını tercih edersiniz. Emzirmeyle ilgili en önemli 10 sorunuzu yanıtlamak ve emzirme serüveninize başlarken kendinize daha fazla güvenmenizi sağlamak için bazı emzirme önerileri hazırladık.

    1. Bebeğimi ne zaman emzirmem gerektiğini nasıl anlarım?

    Bebeğinizi, acıktığını belli ettiğinde emzirmek en iyisidir. Bu, bebeğinize harika bir konfor duygusu verir, daha iyi kilo almasına imkan tanır ve süt kaynağınızın onun ihtiyaçlarıyla uyumlu olmasını sağlar. Yumruk emme, başı sağa sola hareket ettirme ve dil çıkarma gibi acıktığını gösteren işaretlere dikkat edin. Yeni doğan bebeklerin günde en az 8-12 defa emzirilmesi gerekir. Bu, yaklaşık olarak her üç saatte bir (bir emzirme seansının başlangıcıyla bir sonraki seansın başlangıcına kadar) emzirmeye karşılık gelir.

     

    2. Emzirme ne kadar sürüyor? 

    Bazı bebekler oyalanmayı sever, bazılarıysa çabucak karınlarını doyurur. Emzirme seansı genellikle başından sonuna kadar 5 dakika ile bir saat arasında sürebilir. Emzirme seansının uzunluğu bebeğinizin ölçülerine, yaşına ve ne kadar sık emzirildiğine de bağlıdır.

     

    3. Emzirme sırasında her göğüs için ne kadar süre ayırmalıyım?

    Göğüs başına ne kadar süre ayıracağınız, göğüslerinizdeki sütün miktarına bağlıdır. Göğüslerden biri boşalmadan diğerini vermemek en iyisidir. Ayrıca bir emzirme seansında yalnızca bir göğsü verdiyseniz bir sonraki seansın başında diğerini verdiğinizden emin olun.

    4. Biraz ağrı hissediyorum. Ne yapmalıyım?

    Özellikle de emzirmeye yeni başlarken, emzirme seansının başında biraz ağrı veya hassasiyet hissetmek normaldir. Ancak devam eden ağrınız varsa hemen tıbbi yardım almanız gerekir. Düzenli ve devam eden bir ağrınız varsa buna katlanmanız gerektiğini düşünmeyin. Emzirme sırasında yaşanan ağrılar, normalde sağlık uzmanının sağlayacağı doğru emme ve emzirme tekniği rehberliğiyle çözüme kavuşturulabilir. Ayrıca emzirme seansları arasında göğüs uçlarınızı korumak için bir göğüs ucu koruyucu kullanmayı da düşünebilirsiniz.

    Daha ayrıntılı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz↓
    Şunlara ihtiyacınız olabilir:

    Philips Avent

    Göğüs Ucu Koruyucu

    SCF156/01
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    Avent
    • Daha uzun süre emzirmenize yardımcı olur Daha uzun süre emzirmenize yardımcı olur Daha uzun süre emzirmenize yardımcı olur
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      Philips Avent Göğüs Ucu Koruyucu

      SCF156/01
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Daha uzun süre emzirmenize yardımcı olur

      Philips Avent SCF156/00 göğüs ucu koruyucu, emzirme sırasında acıyan veya çatlamış göğüs uçlarını koruyan ultra hassas, yumuşak, kokusuz, tatsız silikondan yapılmıştır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 54,90 TL

      Daha uzun süre emzirmenize yardımcı olur

      Philips Avent SCF156/00 göğüs ucu koruyucu, emzirme sırasında acıyan veya çatlamış göğüs uçlarını koruyan ultra hassas, yumuşak, kokusuz, tatsız silikondan yapılmıştır. Tüm faydaları görün

      Daha uzun süre emzirmenize yardımcı olur

      Philips Avent SCF156/00 göğüs ucu koruyucu, emzirme sırasında acıyan veya çatlamış göğüs uçlarını koruyan ultra hassas, yumuşak, kokusuz, tatsız silikondan yapılmıştır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 54,90 TL

      Daha uzun süre emzirmenize yardımcı olur

      Philips Avent SCF156/00 göğüs ucu koruyucu, emzirme sırasında acıyan veya çatlamış göğüs uçlarını koruyan ultra hassas, yumuşak, kokusuz, tatsız silikondan yapılmıştır. Tüm faydaları görün

      5. Bebeğimin yeterli süt aldığını nasıl bileceğim?

      Emzirmede biraz gizem söz konusudur. Bebeğinizin ne kadar süt içtiğini bilmenin bir yolu yoktur ancak yeterli süt aldığını kontrol etmek için bazı dönüm noktalarından faydalanabilirsiniz:

       

      • Sütünüz gelmeye başladıktan sonra bebeğiniz kilo almaya başlar.
      • 10-14 gün civarında bebeğiniz doğum kilosuna ulaşır.
      • Beklendiği gibi sürekli olarak kilo almaya devam eder.

       

      Çıkarılacak sonuç? En iyi işaret karşınızdaki tombul yanaklar olacaktır. Mutlu, dikkatli ve büyüyen bir bebek, sütünüzün yeterli olduğunun en iyi işaretidir.

       

      6. İlaç alıyorum. Emzirmeye devam edebilir miyim?

      Birçok ilacı emzirirken almaya devam edebilirsiniz ancak eczacınıza danışmak her zaman iyi bir fikirdir.  

       

      • Peki ya alkol?

      Emzirirken alkollü içecekler tüketmemeniz önerilir. Sağlık uzmanınız size bu konuda ayrıntılı rehberlik sunacaktır.

       

      • Ya kafein?

      Bir veya iki adet kafeinli içecek genellikle bebeğinizi rahatsız etmez. Bu bir kahve, çay veya bir gazlı içecek olabilir. Yine de çok fazla kafein almak bebeğinizi rahatsız edebilir veya uyumasını engelleyebilir.  Çikolata severlere iyi bir haberimiz var: Ölçülü olmak kaydıyla çikolata genellikle sorun oluşturmaz.

       

      7. Bebeğimin başka içeceklere ihtiyacı var mı?

      Anne sütü bebeğinizin yaşamındaki ilk 6 ayında ihtiyaç duyduğu tek şeydir. Teşekkürler anne sütü!

       

      8. Emzirme ve diğer besleme türlerini birleştirebilir miyim?

      Genellikle bebeğiniz için iyi bir süt üretimi sağlamak ve iyi bir beslenme alışkanlığı oturtmak en az üç ila altı hafta boyunca yalnızca emzirerek beslemeyi gerektirir. Bunun anlamı, ilk haftalarda biberon ile beslemeye başlamanın emzirmeyi erkenden sonlandırabileceğidir. Bunu tercih ediyorsanız emzirme düzenini oturttuktan sonra deneyebilirsiniz; çoğu bebek göğüs ile biberon arasında geçiş yapmada sorun yaşamaz. Özellikle kombine beslemeye uygun tasarlanmış bir biberon kullanmak en iyisidir. Sağlık uzmanınız, biberonla beslemeye nasıl başlayacağınız konusunda size ekstra kılavuzluk sağlayabilir. 

      9. Yakında yeniden çalışmaya başlayacağım. Emzirmeye devam edebilir miyim?

      Evet, çalışmaya devam ederken de emzirebilirsiniz. Bu kesinlikle mümkün. Önceden süt sağarak, yanında olmadığınızda da bebeğinizin anne sütünden her yönüyle faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Süt üretimini sürdürmek için en az normal emzirme miktarınız kadar sağma yapmanız gerekir. Ayrıca çalışmaya bağlamadan en az birkaç hafta önceden süt sağmayı deneyin. Böylece, sağılmış süt kaynağı oluşturacaksınız. Pompa seçimi yaparken elektrikli göğüs pompasının en fazla verim sağladığını, manuel pompanın ise hareket halindeki anneler için en uygun taşınabilir seçenek olduğunu göreceksiniz. Süt sağdıktan sonra sütünüzü hemen saklama kaplarına alıp buzdolabında saklayın veya dondurun.

       

      Daha ayrıntılı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz↓
      Şunlara ihtiyacınız olabilir:

      Philips Avent

      Tekli elektrikli göğüs pompası

      SCF332/31
      Avent
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller
      Avent
      • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü*. Her zaman, her yerde Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü*. Her zaman, her yerde Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü*. Her zaman, her yerde
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        Philips Avent Tekli elektrikli göğüs pompası

        SCF332/31
        Genel Derecelendirme / 5
        1 Ödüller

        Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü*. Her zaman, her yerde

        Yumuşak masaj yastığımız süt akışınızı harekete geçirirken öne eğilmeden rahatça oturabilirsiniz. Sessiz pompayı dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde, hatta pillerle bile kullanabilirsiniz. Kurulum, kişiselleştirme, kullanım ve temizleme açısından son derece kolaydır Tüm faydaları görün

        Önerilen perakende satış fiyatı: 949,00 TL

        Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü*. Her zaman, her yerde

        Yumuşak masaj yastığımız süt akışınızı harekete geçirirken öne eğilmeden rahatça oturabilirsiniz. Sessiz pompayı dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde, hatta pillerle bile kullanabilirsiniz. Kurulum, kişiselleştirme, kullanım ve temizleme açısından son derece kolaydır Tüm faydaları görün

        Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü*. Her zaman, her yerde

        Yumuşak masaj yastığımız süt akışınızı harekete geçirirken öne eğilmeden rahatça oturabilirsiniz. Sessiz pompayı dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde, hatta pillerle bile kullanabilirsiniz. Kurulum, kişiselleştirme, kullanım ve temizleme açısından son derece kolaydır Tüm faydaları görün

        Önerilen perakende satış fiyatı: 949,00 TL

        Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü*. Her zaman, her yerde

        Yumuşak masaj yastığımız süt akışınızı harekete geçirirken öne eğilmeden rahatça oturabilirsiniz. Sessiz pompayı dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde, hatta pillerle bile kullanabilirsiniz. Kurulum, kişiselleştirme, kullanım ve temizleme açısından son derece kolaydır Tüm faydaları görün

        10. Bebeğime katı gıdalar vermeye ne zaman başlayabilirim?

        Bebeğinize katı gıda vermeye başlamadan önce en az 6 aylık olmasını beklemeniz en iyisidir. Emzirmeye son vermeniz gerekmiyor. Emzirmeye istediğiniz kadar devam edebilirsiniz. Hazır olduğunuzda, sağlık uzmanınıza hangi gıdalara nasıl başlayacağınız konusunda danışın.

        Yardım istemekle ilgili son bir not

         

        Soru veya endişeye yol açan mesele ne kadar basit olursa olsun sağlık uzmanınıza danışmaktan asla çekinmeyin.  Aşağıdakiler, bebeğinizin bir sağlık uzmanının yardımına ihtiyacı olabileceğini gösteren işaretlerdir:

        • Bebeğiniz düzenli şekilde (24 saat içinde en az 8-10 defa) emmek istemiyor
        • Bebeğiniz bezlerini beklenenden daha az ıslatıp kirletiyor
        • Bebeğiniz emmeye başladığında ağrı hissediyorsunuz veya göğüs uçlarınız acıyor
        • Doğumdan sonra üçüncü veya dördüncü günde göğüslerinizin süt ile dolu olduğunu hissetmiyorsunuz
        • Bebeğiniz huzursuz ve çoğu emzirme seansı sonrasında hoşnutsuz gibi görünüyor
        • Bebeğiniz kilo almadı veya kilo kaybediyor
        Bu konu hakkında daha fazlasını okuyun
        Philips Avent Manuel elektrikli göğüs pompası ve emzikler
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        Ebeveynlik. Bunun bir kılavuzu olmasa da destek ekibi yardıma hazır

         

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