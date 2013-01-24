Emzirmeyle ilgili 10 sorunuz için yanıtlar

5. Bebeğimin yeterli süt aldığını nasıl bileceğim?
Emzirmede biraz gizem söz konusudur. Bebeğinizin ne kadar süt içtiğini bilmenin bir yolu yoktur ancak yeterli süt aldığını kontrol etmek için bazı dönüm noktalarından faydalanabilirsiniz:
- Sütünüz gelmeye başladıktan sonra bebeğiniz kilo almaya başlar.
- 10-14 gün civarında bebeğiniz doğum kilosuna ulaşır.
- Beklendiği gibi sürekli olarak kilo almaya devam eder.
Çıkarılacak sonuç? En iyi işaret karşınızdaki tombul yanaklar olacaktır. Mutlu, dikkatli ve büyüyen bir bebek, sütünüzün yeterli olduğunun en iyi işaretidir.
6. İlaç alıyorum. Emzirmeye devam edebilir miyim?
Birçok ilacı emzirirken almaya devam edebilirsiniz ancak eczacınıza danışmak her zaman iyi bir fikirdir.
Emzirirken alkollü içecekler tüketmemeniz önerilir. Sağlık uzmanınız size bu konuda ayrıntılı rehberlik sunacaktır.
Bir veya iki adet kafeinli içecek genellikle bebeğinizi rahatsız etmez. Bu bir kahve, çay veya bir gazlı içecek olabilir. Yine de çok fazla kafein almak bebeğinizi rahatsız edebilir veya uyumasını engelleyebilir. Çikolata severlere iyi bir haberimiz var: Ölçülü olmak kaydıyla çikolata genellikle sorun oluşturmaz.
7. Bebeğimin başka içeceklere ihtiyacı var mı?
Anne sütü bebeğinizin yaşamındaki ilk 6 ayında ihtiyaç duyduğu tek şeydir. Teşekkürler anne sütü!
8. Emzirme ve diğer besleme türlerini birleştirebilir miyim?
Genellikle bebeğiniz için iyi bir süt üretimi sağlamak ve iyi bir beslenme alışkanlığı oturtmak en az üç ila altı hafta boyunca yalnızca emzirerek beslemeyi gerektirir. Bunun anlamı, ilk haftalarda biberon ile beslemeye başlamanın emzirmeyi erkenden sonlandırabileceğidir. Bunu tercih ediyorsanız emzirme düzenini oturttuktan sonra deneyebilirsiniz; çoğu bebek göğüs ile biberon arasında geçiş yapmada sorun yaşamaz. Özellikle kombine beslemeye uygun tasarlanmış bir biberon kullanmak en iyisidir. Sağlık uzmanınız, biberonla beslemeye nasıl başlayacağınız konusunda size ekstra kılavuzluk sağlayabilir.