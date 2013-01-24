Emzirmeyle ilgili 10 sorunuz için yanıtlar

1. Bebeğimi ne zaman emzirmem gerektiğini nasıl anlarım?

Bebeğinizi, acıktığını belli ettiğinde emzirmek en iyisidir. Bu, bebeğinize harika bir konfor duygusu verir, daha iyi kilo almasına imkan tanır ve süt kaynağınızın onun ihtiyaçlarıyla uyumlu olmasını sağlar. Yumruk emme, başı sağa sola hareket ettirme ve dil çıkarma gibi acıktığını gösteren işaretlere dikkat edin. Yeni doğan bebeklerin günde en az 8-12 defa emzirilmesi gerekir. Bu, yaklaşık olarak her üç saatte bir (bir emzirme seansının başlangıcıyla bir sonraki seansın başlangıcına kadar) emzirmeye karşılık gelir.

2. Emzirme ne kadar sürüyor?

Bazı bebekler oyalanmayı sever, bazılarıysa çabucak karınlarını doyurur. Emzirme seansı genellikle başından sonuna kadar 5 dakika ile bir saat arasında sürebilir. Emzirme seansının uzunluğu bebeğinizin ölçülerine, yaşına ve ne kadar sık emzirildiğine de bağlıdır.

3. Emzirme sırasında her göğüs için ne kadar süre ayırmalıyım?

Göğüs başına ne kadar süre ayıracağınız, göğüslerinizdeki sütün miktarına bağlıdır. Göğüslerden biri boşalmadan diğerini vermemek en iyisidir. Ayrıca bir emzirme seansında yalnızca bir göğsü verdiyseniz bir sonraki seansın başında diğerini verdiğinizden emin olun.