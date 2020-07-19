2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Orta (21 mm)
2 adet
Philips Avent Göğüs Ucu Koruyucular, yalnızca göğüs ucunda acı hissi veya çatlak bulunduğunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve bir sağlık uzmanının tavsiyesiyle kullanılmalıdır.
Emzik koruması bebeğinizin biberonu kolayca kavramasına imkan tanır ve sızdırmazlık sağlar.
Philips Avent Göğüs Ucu Koruyucular, kokusuz, tatsız, ultra ince silikondan üretilmiştir.
4.9
5 üzerinden
27
İncelemeler
96%
bu ürünü tavsiye ediyor
Mühendiseao
19/07/2020
Türkiye
Kurtarıcımız oldu teşekkürler
Bebeğimiz diğer silikon uçları reddediyor ve anne memesi almıyordu. Avent alır almaz mucizevi şekilde meme emmeye başladı. Herkes okusun ve faydalandın diye ve aynı zamanda Philipse teşekkür ve tebrik etmek için yazıyorum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF156/00 Nipple Protector için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF156/00 Nipple Protector için yapılmıştır
Elifde
14/04/2020
Türkiye
Mükemmelll teşekkürler !
Doğumdan sonra en memnun kaldığım ürün bir buçuk ay kadar kullandım kime önerdiysem memnun kaldı teşekkür etti.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF156/01 Nipple Protector için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF156/01 Nipple Protector için yapılmıştır
SLN12
10/12/2019
Türkiye
Çok kullanışlı bir ürün
Emzirme sırasında oldukça işe arayan bir ürün. İyi ki almışım dediğim bir ürün.
Avantajlar
Emzirmeyi kolaylaştırmak
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF156/01 Nipple Protector için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF156/01 Nipple Protector için yapılmıştır
Bu bölümde, ürünle ilgili tüketici görüşleri yer almaktadır. Philips, bu bölümde tüketiciler tarafından girilen içeriklerden sorumlu değildir. Dolayısıyla burada yer alan ürünün kullanımına ilişkin teknik bilgiler ve/veya öneriler, resmi Philips bilgileri olarak kabul edilmemelidir.