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Daha uzun süre emzirmenize yardımcı olur
Philips Avent SCF156/00 göğüs ucu koruyucu, emzirme sırasında acıyan veya çatlamış göğüs uçlarını koruyan ultra hassas, yumuşak, kokusuz, tatsız silikondan yapılmıştır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha uzun süre emzirmenize yardımcı olur
Philips Avent SCF156/00 göğüs ucu koruyucu, emzirme sırasında acıyan veya çatlamış göğüs uçlarını koruyan ultra hassas, yumuşak, kokusuz, tatsız silikondan yapılmıştır. Tüm faydaları görün
Daha uzun süre emzirmenize yardımcı olur
Philips Avent SCF156/00 göğüs ucu koruyucu, emzirme sırasında acıyan veya çatlamış göğüs uçlarını koruyan ultra hassas, yumuşak, kokusuz, tatsız silikondan yapılmıştır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha uzun süre emzirmenize yardımcı olur
Philips Avent SCF156/00 göğüs ucu koruyucu, emzirme sırasında acıyan veya çatlamış göğüs uçlarını koruyan ultra hassas, yumuşak, kokusuz, tatsız silikondan yapılmıştır. Tüm faydaları görün
Göğüs Ucu Koruyucu
Philips Online Mağaza fiyatı
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Philips Avent Göğüs Ucu Koruyucular, yalnızca göğüs ucunda acı hissi veya çatlak bulunduğunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve bir sağlık uzmanının tavsiyesiyle kullanılmalıdır.
Emzik koruması bebeğinizin biberonu kolayca kavramasına imkan tanır ve sızdırmazlık sağlar.
Philips Avent Göğüs Ucu Koruyucular, kokusuz, tatsız, ultra ince silikondan üretilmiştir.
Bebeğiniz teninizi ve kokunuzu hissetmeye devam ederek emerken, anne sütünün sürekliliğini teşvik eder. Göğüs uçlarınız iyileştiğinde ise kolayca tekrar göğsünüze döner.
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Tasarım
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Fonksiyonlar
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