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    Philips Avent

    Göğüs Ucu Koruyucu

    SCF156/01
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Daha uzun süre emzirmenize yardımcı olur Daha uzun süre emzirmenize yardımcı olur Daha uzun süre emzirmenize yardımcı olur
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      Philips Avent Göğüs Ucu Koruyucu

      SCF156/01
      Genel Derecelendirme / 5

      Daha uzun süre emzirmenize yardımcı olur

      Philips Avent SCF156/00 göğüs ucu koruyucu, emzirme sırasında acıyan veya çatlamış göğüs uçlarını koruyan ultra hassas, yumuşak, kokusuz, tatsız silikondan yapılmıştır. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 54,90 TL

      Philips Avent Göğüs Ucu Koruyucu

      Daha uzun süre emzirmenize yardımcı olur

      Philips Avent SCF156/00 göğüs ucu koruyucu, emzirme sırasında acıyan veya çatlamış göğüs uçlarını koruyan ultra hassas, yumuşak, kokusuz, tatsız silikondan yapılmıştır. Tüm faydaları görün

      Daha uzun süre emzirmenize yardımcı olur

      Philips Avent SCF156/00 göğüs ucu koruyucu, emzirme sırasında acıyan veya çatlamış göğüs uçlarını koruyan ultra hassas, yumuşak, kokusuz, tatsız silikondan yapılmıştır. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 54,90 TL

      Philips Avent Göğüs Ucu Koruyucu

      Daha uzun süre emzirmenize yardımcı olur

      Philips Avent SCF156/00 göğüs ucu koruyucu, emzirme sırasında acıyan veya çatlamış göğüs uçlarını koruyan ultra hassas, yumuşak, kokusuz, tatsız silikondan yapılmıştır. Tüm faydaları görün

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        Göğüs Ucu Koruyucu

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        Daha uzun süre emzirmenize yardımcı olur

        Göğüs bakımı, göğüs uçlarını korur

        • Orta (21 mm)
        • 2 adet

        Emzirme sırasında acıyan göğüs uçlarını korur

        Philips Avent Göğüs Ucu Koruyucular, yalnızca göğüs ucunda acı hissi veya çatlak bulunduğunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve bir sağlık uzmanının tavsiyesiyle kullanılmalıdır.

        Bebeğiniz için kolay kavrama

        Emzik koruması bebeğinizin biberonu kolayca kavramasına imkan tanır ve sızdırmazlık sağlar.

        Kokusuz, tatsız, ultra ince silikondan üretilmiştir

        Philips Avent Göğüs Ucu Koruyucular, kokusuz, tatsız, ultra ince silikondan üretilmiştir.

        Bebekle cilt temasına olanak veren şekle sahiptir

        Bebeğiniz teninizi ve kokunuzu hissetmeye devam ederek emerken, anne sütünün sürekliliğini teşvik eder. Göğüs uçlarınız iyileştiğinde ise kolayca tekrar göğsünüze döner.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Birleşik Krallık
          Evet

        • Paket içeriği

          Standart Meme Başı Koruyucu
          2  adet

        • Ağırlık ve boyutlar

          Çap
          21  mm

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0-6 ay

        • Tasarım

          Bebeğinizin cildinizi hissetmesine olanak sağlar
          Evet
          Bebeğinizin cildinizin kokusunu almasına olanak sağlar
          Evet

        • Kullanım kolaylığı

          Emzirirken iyileşin
          Evet

        • Fonksiyonlar

          Kolay kavrama
          Ultra ince silikon

        • Malzeme

          Göğüs ucu koruyucu
          • BPA İçermez*
          • Silikon

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