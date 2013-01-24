Göğüslerinize nasıl bakım uygulayacağınız konusuna geçmeden önce ağrıya ve acıyan göğüs uçlarına yol açan temel nedenlere göz atalım.
Bebeğin sadece göğüs ucunu emmesi
Bazen emzirme sırasında, bebeğinizin ağzında yeteri kadar göğüs dokusu olmayabilir. Bu, bebeğinizin sadece göğüs ucunuzu emmesine ve ağrı hissetmenize neden olabilir.
İçe dönük göğüs uçları
Kadınların yaklaşık %10'unun göğüs uçları içe dönüktür. Bu, emzirmeyi normalden biraz daha zor kılabilir.
Mastit ve pamukçuk
Bazı anneler, emzirme sürecinde mastit veya pamukçuk gibi enfeksiyonlar geçirebilir.
Dil bağı
Bebeğinizin dilini ağzının alt kısmına bağlayan dokunun normalden daha kısa olması durumuna dil bağı denir. Bu durum, bebeğinizin göğsü emmesini zorlaştırabilir.