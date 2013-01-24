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    Göğüs pompaları ve göğüs bakımı

    Göğüs bakımıyla ilgili hızlı bir kılavuz

    3,30 dakikalık okuma

     

    Emzirme serüveniniz değerli anlarla dolu olacak ancak bazen zor anlar da yaşayacaksınız. Acıyan göğüs uçları ve hassasiyet gibi rahatsızlıklar birçok annenin yaşadığı ortak bir sorundur. Bu göğüs bakımı kılavuzu, rahatsızlık yaşıyorsanız göğüslerinize bakım uygulama ve tekrar rahatça emzirmeye devam etme konusunda size yardımcı olacak.

    Emzirme sırasında göğüslerde ağrı hissetmek normal midir?

     

    Emzirme her kadın için biraz farklı bir deneyimdir. Bu yüzden göğüslerde ne tür bir ağrının normal; ne tür bir ağrının normal olmadığını sorgulayabilirsiniz.

     

    Bebeğiniz ilk emmeye başladığında ve bir emzirme düzeni oturtmaya çalışırken biraz ağrı veya hassasiyet hissetmek normaldir. Yine de neredeyse tüm emzirme süreci boyunca göğüs uçlarınızda ağrı veya hassasiyet hissediyorsanız bir emzirme uzmanından yardım istemeniz en iyisidir. 

    Profesyonel ipucu

     

    Emzirme sırasında göğüslerinizde ağrıya katlanmanız gerektiğini düşünmeyin. Hatta ne kadar erken yardım isterseniz uzun dönemde rahat emzirme ihtimaliniz o kadar yüksek olur. Bu yüzden rahatsızlık hissettiğinizde hemen yardım istediğinizden emin olun.

    Göğüslerde rahatsızlığa yol açan genel nedenler

     

    Göğüslerinize nasıl bakım uygulayacağınız konusuna geçmeden önce ağrıya ve acıyan göğüs uçlarına yol açan temel nedenlere göz atalım.

     

    Bebeğin sadece göğüs ucunu emmesi

    Bazen emzirme sırasında, bebeğinizin ağzında yeteri kadar göğüs dokusu olmayabilir. Bu, bebeğinizin sadece göğüs ucunuzu emmesine ve ağrı hissetmenize neden olabilir.

     

    İçe dönük göğüs uçları

    Kadınların yaklaşık %10'unun göğüs uçları içe dönüktür. Bu, emzirmeyi normalden biraz daha zor kılabilir. 

     

    Mastit ve pamukçuk

    Bazı anneler, emzirme sürecinde mastit veya pamukçuk gibi enfeksiyonlar geçirebilir.

     

    Dil bağı

    Bebeğinizin dilini ağzının alt kısmına bağlayan dokunun normalden daha kısa olması durumuna dil bağı denir. Bu durum, bebeğinizin göğsü emmesini zorlaştırabilir. 

    Göğüslerinize bakım uygulama

     

    Göğüs uçlarınız acıyorsa endişelenmeyin. Yüksek ihtimalle emzirmeye devam edebilirsiniz. İşte bebeğinizi rahat bir şekilde emzirebilmeniz için göğüs uçlarınızı korumanın ve rahatlatmanın en iyi yollarından bazıları.

     

    • Bebeğinizi konumlandırma ve doğru şekilde emmesini sağlamayla ilgili yardım alın.
    • Emzirme sonrasında göğüs uçlarınızı göğüs ucu kremiyle rahatlatın.
    • Emzirme seansları arasında göğüs kalkanı kullanarak tahrişi önleyin.
    • Göğüs pedleri kullanarak göğüs uçlarınızın kuru kalmasını sağlayın.
    • Hassas ve acıyan göğüs uçlarınızı göğüs ucu koruyucularla iyileştirin.
    • Bebeğiniz emmeye başlamadan önce veya göğüs uçlarınızın acıması durumunda süt sağarak süt akışını sağlayın. 
    • Göğüs uçlarınız içe dönükse düzeltmek için niplette kullanmayı deneyin.

     

     

    Daha ayrıntılı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz↓

     
    Şunlara ihtiyacınız olabilir:

    Philips Avent

    Göğüs kalkan seti

    SCF157/02
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    Avent
    • Konfor ve koruma Konfor ve koruma Konfor ve koruma
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      Philips Avent Göğüs kalkan seti

      SCF157/02
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Konfor ve koruma

      Ultra yumuşak Philips Avent SCF157/02 göğüs kapakları, göğüs uçlarınızı sürtünmeden korumak ve sızan sütü toplamak için sütyen içinde kullanılır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 26,90 TL

      Konfor ve koruma

      Ultra yumuşak Philips Avent SCF157/02 göğüs kapakları, göğüs uçlarınızı sürtünmeden korumak ve sızan sütü toplamak için sütyen içinde kullanılır. Tüm faydaları görün

      Konfor ve koruma

      Ultra yumuşak Philips Avent SCF157/02 göğüs kapakları, göğüs uçlarınızı sürtünmeden korumak ve sızan sütü toplamak için sütyen içinde kullanılır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 26,90 TL

      Konfor ve koruma

      Ultra yumuşak Philips Avent SCF157/02 göğüs kapakları, göğüs uçlarınızı sürtünmeden korumak ve sızan sütü toplamak için sütyen içinde kullanılır. Tüm faydaları görün

      Desteğimiz her zaman sizinle

       

      Bildiğiniz gibi, göğüslerinizde az miktar ağrı normaldir ancak bu ağrıya katlanmanız gerektiğini düşünmeyin. Ağrı devam ederse, göğsünüzde çatlaklar ya da kabarcıklar görürseniz ya da daha fazla sorunuz varsa sağlık uzmanınıza veya bir emzirme danışmanına danışmaktan çekinmeyin.
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