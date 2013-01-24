Emzirme her kadın için biraz farklı bir deneyimdir. Bu yüzden göğüslerde ne tür bir ağrının normal; ne tür bir ağrının normal olmadığını sorgulayabilirsiniz.

Bebeğiniz ilk emmeye başladığında ve bir emzirme düzeni oturtmaya çalışırken biraz ağrı veya hassasiyet hissetmek normaldir. Yine de neredeyse tüm emzirme süreci boyunca göğüs uçlarınızda ağrı veya hassasiyet hissediyorsanız bir emzirme uzmanından yardım istemeniz en iyisidir.