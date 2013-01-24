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    Göğüs pompaları ve göğüs bakımı

    Emzirmeye hazırlık

    5 dakikalık okuma

     

    Emzirmeye karar verdiğinizde anlamanız gereken çok şey varmış gibi gelir. Emzirme, vücudunuzun doğal olarak sahip olduğu bir yetenektir. Yine de önceden bilmeniz gerekenler nedir? Size kim yardımcı olabilir? Size iyi bir haberimiz var: Çok az planlayarak ve destek alabileceğiniz insanları tanıyarak iyi bir başlangıç yapabilirsiniz.

    Öncelikle tebrikler

     

    Emzirmeye hazırlık konusuna geçmeden önce emzirmenin sağladığı tüm mükemmel faydalardan bahsedelim.

    Emzirmenin faydaları

     

    Öncelikle, bebeğinizi tanımanızı sağlar. Emzirme, ten tene temas ederek birlikte değerli anlar geçirmenize imkan tanır ve ikinizin de yakınlık ve mutluluk duygusunun tadını çıkarmanızı sağlar.

     

    Ayrıca bebeğinizin anne sütünde bulunan birçok sağlıklı besinden faydalanmasını da sağlar. Anne sütü bebeğinizin bilişsel gelişimini destekler, bağışıklık sistemini geliştirir, kulak enfeksiyonlarını azaltır ve daha az sayıda mide rahatsızlığı ile ishal geçirmesini sağlar.

     

    Sizin için de birçok fayda söz konusudur. Örneğin emzirme, doğum sonrasında rahminizin küçülmesine yardımcı olur, rahim ve göğüs kanseri riskini azaltır ve en az altı ay emzirirseniz daha fazla kilo vermenize yardımcı olur.

     

    Emzirme serüveninize başlarken tüm bu faydaları aklınızda bulundurmaya çalışın. Sorun yaşadığınız anlar olabilir. Böyle durumlarda büyük resmi görmek hedefinizi sürdürmenize yardımcı olabilir.
    Philips Avent emzirme çözümleri

    Emzirmeye hazırlık

     

    Şimdi emzirmeyle ilgili pratik konulara bakalım. Siz ve bebeğiniz eşsiz olduğunuzdan, emzirme serüveniniz size ve bebeğinize özel olacaktır. Yine de sorunsuz bir emzirmeye yardımcı olması için her annenin yapabileceği bazı hazırlıklar vardır.
    • Göğüslerinizi kontrol ettirin

     

    Göğüslerin birbirinden farklı olması insan vücudunun harika bir özelliğidir. Düzenli doğum öncesi kontrolünüz sırasında göğüslerinizi bir sağlık uzmanına kontrol ettirin ve göğüs gelişiminizi takip edin. Böylece, emzirmeye başladığınızda yapmanız gereken herhangi bir düzenlemeden haberdar olursunuz. Bu, emzirme sırasında yaşanabilecek emme sorunlarını önlemeye yardımcı olabilir.
    • Bir emzirme hedefi belirleyin

     

    Birçok kadın emzirmeye başlamadan önce ne kadar süre emzireceklerini düşünmeyi faydalı bulur. Hatta hedef belirleyen kadınların daha uzun süre emzirme ihtimali daha fazladır.  Yaşam tarzınız, işiniz ve aldığınız destek seviyesi gibi yaşamınızın tüm yönlerini göz önünde bulundurmaya çalışın.
    • Beslenme planı oluşturun

     

    Hedef oluşturduktan sonra kısa ve uzun dönemde emzirme sürecinizi planlayabilirsiniz. Buna, doğumdan sonra birlikte geçireceğiniz ilk anlarınızda yararlanacağınız pratik çözümleri veya gece saatlerinde beslemeyi nasıl yapacağınızı düşünmek dahil olabilir. Sorunlar yaşamanız durumunda ne yapacağınızı düşünmek için de fırsattır. Örneğin göğüs ucunda ağrı yaşamanız durumunda kendinizi hemen rahatlatmak için göğüs pompası ile süt sağmayı veya bir göğüs ucu kremi bulundurmayı düşünebilirsiniz.
    • "Altın Saatten" en iyi şekilde faydalanın

     

    İlk saatinizi ("Altın Saat" olarak da bilinir) birlikte geçirerek ve ten tene temas edip birbirinizi tanıyarak bebeğinizin doğal beslenme içgüdülerinin harekete geçmesine izin verin. Bebeğiniz doğal olarak göğsünüze ulaşmaya çalışacak ve emmeye başlayacaktır.
    • Uzun dönem için plan yapın

     

    Emzirme şekliniz zamanla doğal olarak değişir. Emzirmek üzere bebeğinizin yanında olamadığınızda ihtiyaç duyabileceğiniz göğüs pompası türü gibi konular hakkında düşünmek faydalı olabilir. Örneğin hareket halindeyken ve hafif bir çözüme ihtiyaç duyduğunuzda manuel göğüs pompası kullanışlıdır. Diğer yandan çalışırken kullanabileceğiniz verimli bir çözüme ihtiyacınız varsa sizin için bir elektrikli göğüs pompası daha uygun olabilir.


    Daha ayrıntılı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz↓
    Şunlara ihtiyacınız olabilir:

    Philips Avent

    Tekli elektrikli göğüs pompası

    SCF332/31
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    Avent
    • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü*. Her zaman, her yerde Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü*. Her zaman, her yerde Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü*. Her zaman, her yerde
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      Philips Avent Tekli elektrikli göğüs pompası

      SCF332/31
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü*. Her zaman, her yerde

      Yumuşak masaj yastığımız süt akışınızı harekete geçirirken öne eğilmeden rahatça oturabilirsiniz. Sessiz pompayı dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde, hatta pillerle bile kullanabilirsiniz. Kurulum, kişiselleştirme, kullanım ve temizleme açısından son derece kolaydır Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 299,00 TL

      Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü*. Her zaman, her yerde

      Yumuşak masaj yastığımız süt akışınızı harekete geçirirken öne eğilmeden rahatça oturabilirsiniz. Sessiz pompayı dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde, hatta pillerle bile kullanabilirsiniz. Kurulum, kişiselleştirme, kullanım ve temizleme açısından son derece kolaydır Tüm faydaları görün

      Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü*. Her zaman, her yerde

      Yumuşak masaj yastığımız süt akışınızı harekete geçirirken öne eğilmeden rahatça oturabilirsiniz. Sessiz pompayı dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde, hatta pillerle bile kullanabilirsiniz. Kurulum, kişiselleştirme, kullanım ve temizleme açısından son derece kolaydır Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 299,00 TL

      Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü*. Her zaman, her yerde

      Yumuşak masaj yastığımız süt akışınızı harekete geçirirken öne eğilmeden rahatça oturabilirsiniz. Sessiz pompayı dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde, hatta pillerle bile kullanabilirsiniz. Kurulum, kişiselleştirme, kullanım ve temizleme açısından son derece kolaydır Tüm faydaları görün

      Emzirme konusunda kiminle konuşabilirim?

       

      Rahat şekilde emzirmenize yardımcı olması için atabileceğiniz pratik adımları öğrendiğinize göre bunu başarmanıza yardımcı olabilecek kişilerden bahsedebiliriz. Emzirme serüveniniz boyunca her zaman destek alabilirsiniz.
      • Sağlık uzmanınız

       

      Düzenli doğum öncesi kontrollerinizde, geçirdiğiniz değişimler hakkındaki tüm sorularınızı sorabilirsiniz. Hiçbir soru çok basit veya çok anlamsız değildir. Sonuçta bu sizin için yepyeni bir deneyim!
      • Doğum öncesi hazırlık sınıfları

       

      Doğum öncesi hazırlık sınıflarında, doğum anına hazırlanmanın yanı sıra emzirme hakkında sorular da sorabilirsiniz. Sizin için doğru olduğunu hissettiğiniz bir hedef belirlemek ve hissettikleriniz hakkında diğer annelerle konuşmak için harika bir zamandır.
      • Emzirme danışmanı

       

      Emzirme danışmanı, emzirme konusunda uzman biridir. Bu bir doktor, hemşire veya ebe olabilir. Başlangıçta emzirmeyle ilgili zorluk yaşıyorsanız bebeğinizi konumlandırma, doğru şekilde emmesini sağlama veya süt üretimi gibi konularda onlardan yardım isteyebilirsiniz.
      • İlk adımı attınız bile

       

      Neden emzirmek istediğinizi düşünerek, önceden planlayarak ve destek ekibinizi tanıyarak emzirmede başarıyı yakalama yolunda adım attınız bile. 

       

      Ayrıca emzirme deneyiminiz, değerli anlar ve zorlu anlar hakkında konuşmak da çok etkilidir.  Sağlık uzmanınız, aileniz, arkadaşlarınız ve diğer yeni annelerle emzirme serüveniniz hakkında düzenli olarak konuşmak size önemli destek sağlayacaktır.
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      Ebeveynlik. Bunun bir kılavuzu olmasa da destek ekibi yardıma hazır

       

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