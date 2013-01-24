Öncelikle, bebeğinizi tanımanızı sağlar. Emzirme, ten tene temas ederek birlikte değerli anlar geçirmenize imkan tanır ve ikinizin de yakınlık ve mutluluk duygusunun tadını çıkarmanızı sağlar.

Ayrıca bebeğinizin anne sütünde bulunan birçok sağlıklı besinden faydalanmasını da sağlar. Anne sütü bebeğinizin bilişsel gelişimini destekler, bağışıklık sistemini geliştirir, kulak enfeksiyonlarını azaltır ve daha az sayıda mide rahatsızlığı ile ishal geçirmesini sağlar.

Sizin için de birçok fayda söz konusudur. Örneğin emzirme, doğum sonrasında rahminizin küçülmesine yardımcı olur, rahim ve göğüs kanseri riskini azaltır ve en az altı ay emzirirseniz daha fazla kilo vermenize yardımcı olur.

Emzirme serüveninize başlarken tüm bu faydaları aklınızda bulundurmaya çalışın. Sorun yaşadığınız anlar olabilir. Böyle durumlarda büyük resmi görmek hedefinizi sürdürmenize yardımcı olabilir.