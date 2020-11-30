Benzersiz tasarım sayesinde daha rahat pompalama pozisyonu

Göğüs pompasının benzersiz tasarımı dik oturduğunuzda bile sütünüzün göğsünüzden doğrudan biberona veya kaba akmasını sağlar. Böylece pompayı kullanırken sütünüzün biberona akması için öne doğru eğilmenize gerek olmadan daha rahat bir şekilde oturabilirsiniz. Pompayı kullanırken konforlu ve rahat bir şekilde oturmanız, sütünüzün daha kolay akmasını sağlar.