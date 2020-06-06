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  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü*. Her zaman, her yerde
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü*. Her zaman, her yerde
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü*. Her zaman, her yerde
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü*. Her zaman, her yerde
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü*. Her zaman, her yerde
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü*. Her zaman, her yerde
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü*. Her zaman, her yerde
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü*. Her zaman, her yerde
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü*. Her zaman, her yerde
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü*. Her zaman, her yerde
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü*. Her zaman, her yerde
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü*. Her zaman, her yerde

Üretimden kaldırıldı

Philips AventTekli elektrikli göğüs pompası

SCF332/31

4.4
| (37) İncelemeler
Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü*. Her zaman, her yerde
Yumuşak masaj yastığımız süt akışınızı harekete geçirirken öne eğilmeden rahatça oturabilirsiniz. Sessiz pompayı dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde, hatta pillerle bile kullanabilirsiniz. Kurulum, kişiselleştirme, kullanım ve temizleme açısından son derece kolaydır
Tüm avantajları görüntüleyin

Masaj yastıklı tekli elektrikli göğüs pompası

Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü*. Her zaman, her yerde

  • Her zaman, her yerde

  • Yumuşak masaj yastığı dahildir

  • Natural biberon ve emzik

Benzersiz tasarım sayesinde daha rahat pompalama pozisyonu

Benzersiz tasarım sayesinde daha rahat pompalama pozisyonu

Göğüs pompasının benzersiz tasarımı dik oturduğunuzda bile sütünüzün göğsünüzden doğrudan biberona veya kaba akmasını sağlar. Böylece pompayı kullanırken sütünüzün biberona akması için öne doğru eğilmenize gerek olmadan daha rahat bir şekilde oturabilirsiniz. Pompayı kullanırken konforlu ve rahat bir şekilde oturmanız, sütünüzün daha kolay akmasını sağlar.

Sizin için etkili ve konforlu ayarı seçin

Pompa açıldığında süt akışını sağlamak için otomatik olarak nazik uyarma modunda başlatılır. Ardından, sütünüzün rahat bir şekilde akması için 3 pompa ayarı arasında seçim yapın.

Masaj yaprakçıklarına sahip yumuşak masaj yastığı

Masaj yaprakçıklarına sahip yumuşak masaj yastığı

Masaj başlığımızın yumuşak, kadifemsi dokusu cildinizin rahatlaması ve süt akışınızın nazikçe uyarılması için rahatlatıcı etki sağlar. İkonik yaprakçıklı yastık, süt akışını nazikçe uyarmaya yardımcı olmak için bebeğinizin emme hareketini taklit edecek şekilde tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.4

5 üzerinden

37

İncelemeler

4

06/06/2020

Türkiye

Türkiye

Anne icin kurtarici

Sutm gelmiyordu zorluk cektim mama verdim ilk basta taki bu pompa ile tanisinca degisti kizima sagip avent biberonlada veriyorum hiçbir sorun yasamadim

Avantajlar

Anne sütü kullanılması

Dezavantajlar

Suanda yok

Bu değerlendirme SCF332/31 Tekli elektrikli göğüs pompası için yapılmıştır

Bu değerlendirme SCF332/31 Tekli elektrikli göğüs pompası için yapılmıştır

18/04/2020

Türkiye

Türkiye

İyiki var..

Bebeğimle ilk 1 haftamızı ayrı geçirmek durumunda kaldık. Ben ayrıydım ama avent elektronik göğüs pompası sayesinde sütüm hep onunlaydı ❤️ Oğlum yanıma geldiğinde onu doyurabileceğimden çok daha fazla süte sahip olmaya başlamıştım.

Avantajlar

Sessiz, acısız, kolay kullanım..

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF332/31 Tekli elektrikli göğüs pompası için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF332/31 Tekli elektrikli göğüs pompası için yapılmıştır

10/11/2019

Türkiye

Türkiye

Annelerin hayatını kolaylaştırmak

Benim oğlum erken ve sezeryan ile doğdu erken doğum nedeni ile yenidoğan bakımda tam bir hafta kaldı bu arada benimde acil birşekilde süte ihtiyaçım vardı oğlumun beslenmesi gerekliydi hastane cihazları o kadar berbattıki hiç sütüm gelmedi bu cihaz sayesinde ilk sağımda 20 cc sütüm geldi şuan onun sayesinde sütüm inanılmaz arttı iyiki avent ürünleri var ben neredeyse tüm avent ürünlerini kullanıyorum ve çok büyük bir anne hayat kolaylığı çocukla bazen zor olan tüm şeyler aventle çok kolay

Avantajlar

Süt arttırımı

Dezavantajlar

Sesi biraz daha azalabilir

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF332/31 Tekli elektrikli göğüs pompası için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF332/31 Tekli elektrikli göğüs pompası için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Klinik olarak kanıtlanmış konfor: Mart 2016'da ABD, İngiltere, Çin ve Rusya'da 110 anne ile gerçekleştirilen testte Philips Avent, konfor bakımından annelerden 10 üzerinden ortalama 8,6 puan almıştır.

  2. Daha fazla süt: Yapılan bağımsız araştırmalar stres seviyesiyle süt üretimi arasında bağlantı olabileceğini göstermiştir. Bkz: www.philips.com/AVENT

  3. BPA içermeyen göğüs pompası: Yalnızca biberon ve anne sütüyle temas eden diğer parçalar için geçerlidir. AB 10/2011 düzenlemesine uygundur