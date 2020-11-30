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Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü*. Her zaman, her yerde
Yumuşak masaj yastığımız süt akışınızı harekete geçirirken öne eğilmeden rahatça oturabilirsiniz. Sessiz pompayı dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde, hatta pillerle bile kullanabilirsiniz. Kurulum, kişiselleştirme, kullanım ve temizleme açısından son derece kolaydır Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü*. Her zaman, her yerde
Yumuşak masaj yastığımız süt akışınızı harekete geçirirken öne eğilmeden rahatça oturabilirsiniz. Sessiz pompayı dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde, hatta pillerle bile kullanabilirsiniz. Kurulum, kişiselleştirme, kullanım ve temizleme açısından son derece kolaydır Tüm faydaları görün
Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü*. Her zaman, her yerde
Yumuşak masaj yastığımız süt akışınızı harekete geçirirken öne eğilmeden rahatça oturabilirsiniz. Sessiz pompayı dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde, hatta pillerle bile kullanabilirsiniz. Kurulum, kişiselleştirme, kullanım ve temizleme açısından son derece kolaydır Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü*. Her zaman, her yerde
Yumuşak masaj yastığımız süt akışınızı harekete geçirirken öne eğilmeden rahatça oturabilirsiniz. Sessiz pompayı dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde, hatta pillerle bile kullanabilirsiniz. Kurulum, kişiselleştirme, kullanım ve temizleme açısından son derece kolaydır Tüm faydaları görün