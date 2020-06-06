Bebeğim 4 aylıkken işe dönmem gerekiyordu, 4 ay hep birlikte olduğumuz için ne süt sağmak nede biberon kullanmak aklima gelmedi , hem bebegimden ayrilmak hemde süt sağma gözümde çok büyüyordu, son haftalarda elektrikli göğüs pompasi biberon ve emzik arayışına girdim philips avent ve bir çok marka emzik biberon ve hastane modeli/ev tipi göğüs pompası denedim/denedik bebeğim diger marka emzik ve biberonlari ağzına bile almıyor ve sürekli ağlıyordu bu durum beni korkutuyor bir yanda da sevindiriyordu her anne gibi emzik ve biberonu alırsa emmeği red eder korkusu tasiyordum ki naturel emzik ve biberon ile tanıştım. Denediğim göğüs pompaları arasından Philips Avent Tekli elektrikli göğüs pompası SCF332/31 i en çok sevdim yumuşak göğüs masaj yastığı sağım yaparken sizi acı hissinden koruyup bebeğinizin emme refleksine en yakin baş desteğine sahip, uzun kablosu ile hareket özgürlüğünüz var hem elektrikli hemde pilli olduğu için benim gibi işiniz gereği çok seyehat ediyorsanız aracınızda bile çok rahat kullanabilirsiniz süt saklama poşeti ve kablari sayesinde hic biberona transfer etmeden ara aparatla biberon başlığını takip bebeginize sütü hemen verebilirsiniz. 19 aydır emzirme serüvenimde en büyük destekçim olduğun için philips avent çok tesekkur ederim.