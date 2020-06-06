2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF332/31
Her zaman, her yerde
Yumuşak masaj yastığı dahildir
Natural biberon ve emzik
Göğüs pompasının benzersiz tasarımı dik oturduğunuzda bile sütünüzün göğsünüzden doğrudan biberona veya kaba akmasını sağlar. Böylece pompayı kullanırken sütünüzün biberona akması için öne doğru eğilmenize gerek olmadan daha rahat bir şekilde oturabilirsiniz. Pompayı kullanırken konforlu ve rahat bir şekilde oturmanız, sütünüzün daha kolay akmasını sağlar.
Pompa açıldığında süt akışını sağlamak için otomatik olarak nazik uyarma modunda başlatılır. Ardından, sütünüzün rahat bir şekilde akması için 3 pompa ayarı arasında seçim yapın.
Masaj başlığımızın yumuşak, kadifemsi dokusu cildinizin rahatlaması ve süt akışınızın nazikçe uyarılması için rahatlatıcı etki sağlar. İkonik yaprakçıklı yastık, süt akışını nazikçe uyarmaya yardımcı olmak için bebeğinizin emme hareketini taklit edecek şekilde tasarlanmıştır.
4.4
5 üzerinden
37
İncelemeler
Esrarabis20
06/06/2020
Türkiye
Anne icin kurtarici
Sutm gelmiyordu zorluk cektim mama verdim ilk basta taki bu pompa ile tanisinca degisti kizima sagip avent biberonlada veriyorum hiçbir sorun yasamadim
Avantajlar
Anne sütü kullanılması
Dezavantajlar
Suanda yok
Bu değerlendirme SCF332/31 Tekli elektrikli göğüs pompası için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCF332/31 Tekli elektrikli göğüs pompası için yapılmıştır
Miu13
18/04/2020
Türkiye
İyiki var..
Bebeğimle ilk 1 haftamızı ayrı geçirmek durumunda kaldık. Ben ayrıydım ama avent elektronik göğüs pompası sayesinde sütüm hep onunlaydı ❤️ Oğlum yanıma geldiğinde onu doyurabileceğimden çok daha fazla süte sahip olmaya başlamıştım.
Avantajlar
Sessiz, acısız, kolay kullanım..
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF332/31 Tekli elektrikli göğüs pompası için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF332/31 Tekli elektrikli göğüs pompası için yapılmıştır
Fincan88
10/11/2019
Türkiye
Annelerin hayatını kolaylaştırmak
Benim oğlum erken ve sezeryan ile doğdu erken doğum nedeni ile yenidoğan bakımda tam bir hafta kaldı bu arada benimde acil birşekilde süte ihtiyaçım vardı oğlumun beslenmesi gerekliydi hastane cihazları o kadar berbattıki hiç sütüm gelmedi bu cihaz sayesinde ilk sağımda 20 cc sütüm geldi şuan onun sayesinde sütüm inanılmaz arttı iyiki avent ürünleri var ben neredeyse tüm avent ürünlerini kullanıyorum ve çok büyük bir anne hayat kolaylığı çocukla bazen zor olan tüm şeyler aventle çok kolay
Avantajlar
Süt arttırımı
Dezavantajlar
Sesi biraz daha azalabilir
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF332/31 Tekli elektrikli göğüs pompası için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF332/31 Tekli elektrikli göğüs pompası için yapılmıştır
Klinik olarak kanıtlanmış konfor: Mart 2016'da ABD, İngiltere, Çin ve Rusya'da 110 anne ile gerçekleştirilen testte Philips Avent, konfor bakımından annelerden 10 üzerinden ortalama 8,6 puan almıştır.
Daha fazla süt: Yapılan bağımsız araştırmalar stres seviyesiyle süt üretimi arasında bağlantı olabileceğini göstermiştir. Bkz: www.philips.com/AVENT
BPA içermeyen göğüs pompası: Yalnızca biberon ve anne sütüyle temas eden diğer parçalar için geçerlidir. AB 10/2011 düzenlemesine uygundur