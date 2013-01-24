İster gece beslemek için evde, ister işte süt sağıyor olun, sorunsuz bir işlem için aklınızda bulundurmanız gereken bazı önemli noktalar vardır.



1. Önceden planlayın

Bebeğinizin yanında olamayacaksanız birkaç hafta önceden günlük rutininize bir göğüs pompasını dahil etmeye başlayın. Bebeğiniz için süt kaynağı oluşturmaya başlayacak ve bir göğüs pompası kullanmaya alışacaksınız.

2. Rahat bir yer bulun

Ne kadar rahat olursanız süt akışı da o kadar kolay olur. Süt sağmaya başlamadan önce sessiz ve kendinize özel bir alan bulduğunuzdan emin olun ve ışık ya da müzik gibi unsurlardan yararlanarak kişisel dokunuşlar katmaktan çekinmeyin. Ayrıca dik oturabilmeniz için otururken bol destekten faydalanmak da iyi bir fikir. Bu şekilde sütünüzün akmasını sağlamak daha kolaydır.

3. Emzirme yapacağınız kadar sağma yapın

Süt üretiminizi sürdürmek için en az normal emzirme miktarınız kadar sağma yapın. Yani bebeğinizin yanında olmadığınız süre içinde normalde üç defa emziriyorsanız en az üç defa süt sağdığınızdan emin olun.