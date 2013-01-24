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    Göğüs pompası ve göğüs bakımı

    Emziren annelere yönelik süt sağma rehberi

    6 dakikalık okuma

     

    Birçok anne, yeniden çalışmaya başladığında veya besleme zamanında daha fazla esneklik istiyorsa emzirmeye devam etmek için göğüs pompası kullanır. Bu şekilde, bebeğinizin yanında olamadığınızda bile anne sütünden her yönüyle faydalanmasını sağlayabilirsiniz.  Pompa kullanmanın faydaları, evden uzakta pompa kullanmayla ilgili ipuçları, süt üretimini sürdürme ve sütü güvenli şekilde saklama gibi konuları açıklamak için süt sağmayla ilgili hızlı bir kılavuz hazırladık.

    Göğüs pompası kullanmanın faydaları 

     

    Çoğu kadın süt sağmaya 6. aydan sonra başlar. Süt sağmak için bir göğüs pompası kullanılır. Göğüs pompası, emzirme serüveniniz boyunca bebeğinizi beslemeye devam etmenize yardımcı olabilecek faydalı bir araçtır. 

     

    Bazı anneler, örneğin bebekleri emmeyle ilgili sorun yaşıyorsa veya süt üretimini başlatmak amacıyla başlangıçta süt sağmayı faydalı bulur. 

     

    Başka anneler ise süt sağmayı, bir emzirme düzeni oturttuktan sonra eşlerinin gece saatlerinde beslemeye yardımcı olabilmesi için veya yeniden çalışmaya başlıyorlarsa faydalı bulur. 

     

    İhtiyaçlarınız ne olursa olsun, süt sağmayı daha esnek bir emzirme yolu olarak düşünebilirsiniz.

    Sorunsuz bir başlangıç yapın

     

    İster gece beslemek için evde, ister işte süt sağıyor olun, sorunsuz bir işlem için aklınızda bulundurmanız gereken bazı önemli noktalar vardır.

    1. Önceden planlayın

    Bebeğinizin yanında olamayacaksanız birkaç hafta önceden günlük rutininize bir göğüs pompasını dahil etmeye başlayın. Bebeğiniz için süt kaynağı oluşturmaya başlayacak ve bir göğüs pompası kullanmaya alışacaksınız.

     

    2. Rahat bir yer bulun

    Ne kadar rahat olursanız süt akışı da o kadar kolay olur. Süt sağmaya başlamadan önce sessiz ve kendinize özel bir alan bulduğunuzdan emin olun ve ışık ya da müzik gibi unsurlardan yararlanarak kişisel dokunuşlar katmaktan çekinmeyin. Ayrıca dik oturabilmeniz için otururken bol destekten faydalanmak da iyi bir fikir. Bu şekilde sütünüzün akmasını sağlamak daha kolaydır.

     

    3. Emzirme yapacağınız kadar sağma yapın

    Süt üretiminizi sürdürmek için en az normal emzirme miktarınız kadar sağma yapın. Yani bebeğinizin yanında olmadığınız süre içinde normalde üç defa emziriyorsanız en az üç defa süt sağdığınızdan emin olun. 

    Süt sağmak için en iyi göğüs pompasını seçme

     

    Seçebileceğiniz ve farklı avantajları olan birkaç farklı pompa türü vardır. Size uygun olanı bulmak için rahat hissetmenizi sağlayacak bir tasarım bulmaya çalışın ve genel yaşam tarzınızı göz önünde bulundurun. Yanınızda taşıyabileceğiniz bir ürün mü tercih edersiniz yoksa hızlı bir şekilde süt sağmanızı sağlayan bir ürüne mi ihtiyacınız var?
    Philips Avent tekli elektrikli göğüs pompası ve emzikler

    Tekli Comfort Elektrikli göğüs pompası

    Her gün kullanabilecekleri çok yönlü bir ürün isteyen anneler için en iyisi
    Tekli Comfort Elektrikli göğüs pompası, elektrikli seride daha taşınabilir olan seçenektir. İkili Elektrikli modelle aynı rahat tasarım ve teknolojinin yanı sıra yakınlarda priz olmadığında pompayı kullanmanız için bir pil paketine sahiptir.
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    Philips Avent manuel göğüs pompası ve emzikler

    Manuel Comfort göğüs pompası

    Hareket halindeyken taşınabilen veya ara sıra süt sağmaya yönelik bir seçenek arayan anneler için en iyisi
    Manuel göğüs pompaları zamandan kaybettirdiklerini taşınabilirliğiyle sunar. Hafif ve çantanıza sığan ya da arada sırada süt sağabileceğiniz bir ürün mü istiyorsunuz? Manuel göğüs pompası size esneklik ve basit bir yedek seçenek sunar.
    Hemen keşfedin

    Yanınızda bulundurmanız gereken diğer faydalı eşyalar

     

    Süt sağmaya yardımcı olan hormona oksitosin nedir. Bu hormonun salgılanması birkaç farklı şekilde tetiklenebilir ve bunlardan biri de bebeğinizi görmektir. Birçok anne, evden uzakta süt sağıyorsa yanlarında bebeklerinin bir fotoğrafını bulundurmayı faydalı bulur. Ayrıca süt sağmayı bitirdikten sonra giysilerinizi korumak için yanınızda göğüs pedleri bulundurabilirsiniz.

    Anne sütü saklama

     

    Süt sağdığınızda sütü dondurduğunuzdan veya buzdolabında sakladığınızdan emin olun. Daha sonra bebeğinizi doyurmak istediğinizde sütü çözebilir veya ısıtabilirsiniz. Sütünüzün güvenli olmasını sağlayacak bazı öneriler: 

     

    • Sütü saklamak veya düzenli şekilde tutmak için anne sütü saklama kapları veya süt için süt saklama poşetleri kullanın
    • Sütü geçerli tarih ile etiketleyin
    • Sütü 0-4°C derece sıcaklıkta 48 saate kadar buzdolabında saklayın
    • Sağılmış sütü buzlukta 3 ay kadar saklayabilirsiniz
    • Sıcaklığın sabit kalmasını sağlamak için sütü, buzdolabının kapısı yerine arka kısımlarına koyun
    • Çözülmüş sütü buzdolabında saklayın ve 24 saat içinde kullanın
    • Çözülmüş sütü tekrar dondurmayın
    • Sütü yalıtımlı bir kapta, buz torbası ile birlikte taşıyın

     

    Daha ayrıntılı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz↓
    Şunlara ihtiyacınız olabilir:

    Philips Avent

    Anne sütü saklama kapları

    SCF618/10
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    Avent
    • Anne sütünü güvenle saklayın Anne sütünü güvenle saklayın Anne sütünü güvenle saklayın
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      Philips Avent Anne sütü saklama kapları

      SCF618/10
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Anne sütünü güvenle saklayın

      Yeni saklama kabımızla sütünüzü etkili bir şekilde sağın, saklayın ve bebeğinizi besleyin. Saklama kabını sterilize edin ve Philips Avent pompa ya da emzikler ile yeniden kullanın. Tek sistem, çok seçenek! Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 129,90 TL

      Anne sütünü güvenle saklayın

      Yeni saklama kabımızla sütünüzü etkili bir şekilde sağın, saklayın ve bebeğinizi besleyin. Saklama kabını sterilize edin ve Philips Avent pompa ya da emzikler ile yeniden kullanın. Tek sistem, çok seçenek! Tüm faydaları görün

      Anne sütünü güvenle saklayın

      Yeni saklama kabımızla sütünüzü etkili bir şekilde sağın, saklayın ve bebeğinizi besleyin. Saklama kabını sterilize edin ve Philips Avent pompa ya da emzikler ile yeniden kullanın. Tek sistem, çok seçenek! Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 129,90 TL

      Anne sütünü güvenle saklayın

      Yeni saklama kabımızla sütünüzü etkili bir şekilde sağın, saklayın ve bebeğinizi besleyin. Saklama kabını sterilize edin ve Philips Avent pompa ya da emzikler ile yeniden kullanın. Tek sistem, çok seçenek! Tüm faydaları görün

      Sağılmış anne sütü hazırlama

       

      Sağılmış süt kullanarak bebeğinize mama hazırlamak için aşağıdaki ipuçlarından yararlanabilirsiniz.

       

      • Anne sütünü ılık su altında veya bir biberon ısıtıcı kullanarak çözün veya ısıtın
      • Sütü ısıtmak için mikrodalga fırın kullanmayın
      • Sütü kaynama noktasına kadar ısıtmayın
      • Sütün kaymağını karıştırmak için sallayın
      • Sütü bebeğinize vermeden önce sıcaklığı kontrol edin. En iyi sıcaklık, vücut ve oda sıcaklığı arasında bir değerdir

      Son bir not

       

      Süt sağmaya yeni başladıysanız yeterince rahat olmanız çok önemlidir. Ne kadar rahat olursanız sütün çıkması o kadar kolay olur. Bazen, örneğin yoğun bir iş günü sırasında süt sağmaya çalışıyorsanız veya çok iyi tanımadığınız bir konumdaysanız bu zor olabilir. Bu yüzden evde süt sağma uygulaması yapmak için kendinize bol zaman ayırın ve kendinizi zorlamayın. Kısa bir süre içinde süt sağmaya alışacaksınız.
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