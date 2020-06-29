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    Su,
    yaşam için canlılık kaynağıdır.

    Hepimiz suyun sağlıklı bir yaşam için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz

    Ancak dünya genelinde içme suyu genellikle tat veya saflık standartlarını karşılamamaktadır.

    • Tat - kireç veya sertlik suyun ve en sevdiğimiz içeceklerin tadını etkileyebilir ve ayrıca ev aletlerimiz üzerinde zararlı bir etkiye sahip olabilir.

    • Küresel olarak su; bakteriler, virüsler, kimyasallar, ağır metaller, ilaçlar ve su kaynaklarına bulaşan diğer zararlı maddeler gibi kirleticiler açısından Dünya Sağlık Örgütü standartlarını karşılayamamaktadır.

    Şişelenmiş su daha iyi bir alternatif değildir

    Sonuç olarak, insanlar kısmen kolaylık, kısmen de tat ve sağlık konusundaki endişeleri nedeniyle şişelenmiş suyu tercih etmektedir.

    Ancak şişelenmiş su ve buna bağlı tek kullanımlık plastikler, giderek artan plastik atık sorununa katkıda bulunmaktadır. Sonuç olarak, artan su kirliliği seviyeleri, su kaynaklarının mikroplastiklerle daha fazla kirlenmesini teşvik etmektedir.
     

    Şişelenmiş suyun kendisinin de musluk suyundan bile daha yüksek seviyelerde mikroplastik içerdiği tespit edilmiştir.

    Philips'in gelişmiş filtreleme teknolojilerinin

     

    • Virüs ve bakterilerin %99,999'una kadar
    • kurşun gibi ağır metaller
    • pestisitler gibi kimyasallar
    • klor ve kireç gibi tadı bozan maddeler

    Philips su arıtma çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin

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