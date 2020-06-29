Hepimiz suyun sağlıklı bir yaşam için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz
Ancak dünya genelinde içme suyu genellikle tat veya saflık standartlarını karşılamamaktadır.
Tat - kireç veya sertlik suyun ve en sevdiğimiz içeceklerin tadını etkileyebilir ve ayrıca ev aletlerimiz üzerinde zararlı bir etkiye sahip olabilir.
Küresel olarak su; bakteriler, virüsler, kimyasallar, ağır metaller, ilaçlar ve su kaynaklarına bulaşan diğer zararlı maddeler gibi kirleticiler açısından Dünya Sağlık Örgütü standartlarını karşılayamamaktadır.
Şişelenmiş su daha iyi bir alternatif değildir
Sonuç olarak, insanlar kısmen kolaylık, kısmen de tat ve sağlık konusundaki endişeleri nedeniyle şişelenmiş suyu tercih etmektedir.
Ancak şişelenmiş su ve buna bağlı tek kullanımlık plastikler, giderek artan plastik atık sorununa katkıda bulunmaktadır. Sonuç olarak, artan su kirliliği seviyeleri, su kaynaklarının mikroplastiklerle daha fazla kirlenmesini teşvik etmektedir.
Şişelenmiş suyun kendisinin de musluk suyundan bile daha yüksek seviyelerde mikroplastik içerdiği tespit edilmiştir.
Su filtreleme tesisleri daha sürdürülebilir bir çözümdür.
Philips olarak, insanların yaşamlarını iyileştirmenin çevreye zarar vermemesi gerektiğine inanıyoruz. Su filtreleme cihazları, musluk suyu sorunlarına daha sürdürülebilir bir çözüm sunar.
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pestisitler gibi kimyasallar
klor ve kireç gibi tadı bozan maddeler
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