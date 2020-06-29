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          GoZero ADD4902WH

          GoZero ADD4902WH

          Philips GoZero soda makinesi ile dilediğiniz zaman ferahlatıcı mineralli sular hazırlayarak kendinizi şımartın. 3 kolay adımda hazırlayabilirsiniz: Doldurun, çevirin ve basın! Fırçalanmış paslanmaz çelik kaplamalı şık tasarım, mutfağınızın veya evinizin stiline kolayca uyum sağlar.

          ADD4902WH/10
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        Philips Soda Makinesi ile her zaman ferahlatıcı köpüklü su


        Sadece üç basit adım - doldurun, çevirin ve sıkın!

        Maden suyunu istediğiniz şekilde hazırlayın


        Karbonasyon seviyesini kişisel tercihinize göre ayarlayın. Dilinizi karıncalandıran daha fazla baloncuk oluşturmak için karbonatlama işlemini tekrarlamanız yeterli!

        Zarif tasarımın modası asla geçmez


        Parlak paslanmaz çelik kaplamalı şık tasarım mutfağınıza kolayca uyum sağlayacak veya ev stilinizi tamamlayacaktır.

        BPA içermez

        Köpüklü su yapmak için 1 litrelik BPA içermeyen PET şişe içerir

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