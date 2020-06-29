Philips GoZero soda makinesi ile dilediğiniz zaman ferahlatıcı mineralli sular hazırlayarak kendinizi şımartın. 3 kolay adımda hazırlayabilirsiniz: Doldurun, çevirin ve basın! Fırçalanmış paslanmaz çelik kaplamalı şık tasarım, mutfağınızın veya evinizin stiline kolayca uyum sağlar.
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