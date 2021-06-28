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      Filtrace na kohoutek Philips

      Philips
      Muslukta filtrasyon


      Doğrudan musluktan gelen kristal berraklığında ve lezzetli su

      En iyimiz

      • Filtr Philips X-Guard Ultra

        Philips Musluk Filtrasyonu

        AWP3754

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        Philips X-Guard Ultra Filtre

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        Bakterilerin %99,99'una kadarını temizler

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        Kurşun ve pestisitleri azaltır

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        Filtrasyon kapasitesi 1.200 litre

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        3 su çıkış modu

      • Filtr Philips X-Guard

        Philips Musluk Filtrasyonu

        AWP3703

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        Philips X-Guard filtre

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        Klorun %99'una kadarını giderir

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        Tortuları azaltır

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        Filtrasyon kapasitesi 1.000 litre

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        2 su çıkış modu

      • Filtr Philips X-Guard Ultra

        Filtrace na kohoutek Philips

        AWP3704

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        Philips X-Guard filtre

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        Klorun %99'una kadarını giderir

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        Tortuları azaltır

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        Filtrasyon kapasitesi 1.000 litre

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        3 su çıkış modu

      • Filtr Philips X-Guard

        Philips Musluk Filtrasyonu

        AWP3753

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        Philips X-Guard Ultra filtre

        Zaškrtnout

        Bakterilerin %99,99'una kadarını temizler

        checkmark

        Kurşun ve pestisitleri azaltır

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        Filtrasyon kapasitesi 1.200 litre

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        2 su çıkış modu

        Philips'ten yeni musluk filtreleme teknolojisi ile tanışın

        Video, které představuje filtraci na kohoutek

        Farklı modlar arasında kolay geçiş

        Filtrelenmiş su akış modu
        içmek ve yemek pişirmek için

        Režim proudu filtrované vody

        Filtresiz su duş modu
        yıkamak için

        Režim sprchy nefiltrované vody

        Filtrelenmemiş su akışı modu*
        ek uygulamalar için

        Režim proudu nefiltrované vody

        *Sadece AWP3703, AWP3704, AWP3753 ve AWP3754 için mevcuttur

        Instalace pomocí jednoho zaklapnutí

        Tek dokunuşla kurulum


        Doğru adaptörü taktıktan sonra, filtreyi musluğa takın, açın ve işiniz bitti! Montajcı çağırmaya gerek yok

        Časovač na filtru

        Filtre üzerindeki zamanlayıcı


        Zamanlayıcı size filtreyi ne zaman değiştirmeniz gerektiğini hatırlatır, mümkün olan en iyi sonuç için.

        Mechanismus Quick Twist

        Hızlı Çevirme Mekanizması
        kolay filtre değişimi için


        Son kullanma tarihi geçmiş bir filtreyi basit bir çevirme hareketiyle zahmetsizce yenisiyle değiştirin.

        Úsporné a šetrné k životnímu prostředí

        Ekonomik ve çevre dostu


        Bir X-Guard Ultra filtre 2.400 tek kullanımlık plastik şişe tasarrufu sağlar*.

         

        *500 ml'lik bir plastik şişe ile karşılaştırıldığında.

        Hangi Philips musluk filtresi sizin için en iyisidir?

        Obrázek pro porovnání modelu AWP3754

        AWP3754

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        Philips X-Guard Ultra filtre

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        Bakterilerin %99,99'una kadarını temizler

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        Kurşun ve pestisitleri azaltır

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        Filtrasyon kapasitesi 1.200 litre

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        3 su çıkış modu

        Obrázek pro porovnání modelu AWP3753

        AWP3753

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        Philips X-Guard Ultra filtre

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        Bakterilerin %99,99'una kadarını temizler

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        Kurşun ve pestisitleri azaltır

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        Filtrasyon kapasitesi 1.200 litre

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        2 su çıkış modu

        Obrázek pro porovnání modelu AWP3704

        AWP3704

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        Philips X-Guard filtre

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        Klorun %99'una kadarını giderir

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        Tortuları azaltır

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        Filtrasyon kapasitesi 1.000 litre

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        3 su çıkış modu

        Obrázek pro porovnání modelu AWP3703

        AWP3703

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        Philips X-Guard filtre

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        Klorun %99'una kadarını giderir

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        Tortuları azaltır

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        Filtrasyon kapasitesi 1.000 litre

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        2 su çıkış modu

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