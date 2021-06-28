AWP3754
Philips X-Guard Ultra Filtre
Bakterilerin %99,99'una kadarını temizler
Kurşun ve pestisitleri azaltır
Filtrasyon kapasitesi 1.200 litre
3 su çıkış modu
AWP3703
Philips X-Guard filtre
Klorun %99'una kadarını giderir
Tortuları azaltır
Filtrasyon kapasitesi 1.000 litre
2 su çıkış modu
AWP3704
Philips X-Guard filtre
Klorun %99'una kadarını giderir
Tortuları azaltır
Filtrasyon kapasitesi 1.000 litre
3 su çıkış modu
AWP3753
Philips X-Guard Ultra filtre
Bakterilerin %99,99'una kadarını temizler
Kurşun ve pestisitleri azaltır
Filtrasyon kapasitesi 1.200 litre
2 su çıkış modu
*Sadece AWP3703, AWP3704, AWP3753 ve AWP3754 için mevcuttur
Doğru adaptörü taktıktan sonra, filtreyi musluğa takın, açın ve işiniz bitti! Montajcı çağırmaya gerek yok
Zamanlayıcı size filtreyi ne zaman değiştirmeniz gerektiğini hatırlatır, mümkün olan en iyi sonuç için.
Son kullanma tarihi geçmiş bir filtreyi basit bir çevirme hareketiyle zahmetsizce yenisiyle değiştirin.
*500 ml'lik bir plastik şişe ile karşılaştırıldığında.
Bir X-Guard Ultra filtre 2.400 tek kullanımlık plastik şişe tasarrufu sağlar*.
*500 ml'lik bir plastik şişe ile karşılaştırıldığında.
Philips X-Guard Ultra filtre
Bakterilerin %99,99'una kadarını temizler
Kurşun ve pestisitleri azaltır
Filtrasyon kapasitesi 1.200 litre
3 su çıkış modu
Philips X-Guard Ultra filtre
Bakterilerin %99,99'una kadarını temizler
Kurşun ve pestisitleri azaltır
Filtrasyon kapasitesi 1.200 litre
2 su çıkış modu
Philips X-Guard filtre
Klorun %99'una kadarını giderir
Tortuları azaltır
Filtrasyon kapasitesi 1.000 litre
3 su çıkış modu
Philips X-Guard filtre
Klorun %99'una kadarını giderir
Tortuları azaltır
Filtrasyon kapasitesi 1.000 litre
2 su çıkış modu
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