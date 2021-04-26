Filtrasyon istasyonları 

Yeni nesil su filtreleme teknolojisini keşfedin Saf filtrelenmiş suyun tadına bakın, Hemen!
Micro X-Clean Anında Filtre Kullanıma göre filtre izleme Buzdolabı kapağına sığar USB-C şarj
Philips Anında Su Filtresi sayesinde suyu hızlı ve kolay bir şekilde taze bir tatla temizleyin
2 kat daha fazla filtrelenmiş su 4 kat daha hızlı*
* Philips AWP2900 filtre kabı ile karşılaştırıldığında Micro X-Clean Anında Filtre
Klor, kireç, kurşun ve mikroplastikleri etkili bir şekilde filtreler.
Micro X-Clean Anında Filtre
Klor, kireç, kurşun ve mikroplastikleri etkili bir şekilde filtreler. Kompakt tasarım
Buzdolabının herhangi bir yerine veya mutfak tezgahının üzerine yerleştirilebilir.
Kompakt tasarım
Buzdolabının herhangi bir yerine veya mutfak tezgahının üzerine yerleştirilebilir. Uzun ömürlü performans
Tek bir şarjla 4 haftaya kadar dayanır. USB-C kablosu ile kolay şarj.
Uzun ömürlü performans
Tek bir şarjla 4 haftaya kadar dayanır. USB-C kablosu ile kolay şarj. Kullanıma dayalı filtre izleme
Optimum performans, artık tahmine gerek yok
Kullanıma dayalı filtre izleme
Optimum performans, artık tahmine gerek yok
Philips su arıtma çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin Ayarlanabilir karbonatlama seviyesi 3 adımda karbonatlama BPA içermeyen PET şişe Elektrik gerekmez
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