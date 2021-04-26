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    Okamžitý filtr vody ADD2980WH

    Filtrasyon istasyonları 

    AWP2980WH    

    • Micro X-Clean Anında Filtre
    • Kullanıma göre filtre izleme
    • Buzdolabı kapağına sığar
    • USB-C şarj

    Philips Anında Su Filtresi sayesinde suyu hızlı ve kolay bir şekilde taze bir tatla temizleyin

    2 kat daha fazla filtrelenmiş su 4 kat daha hızlı*

    Video k výrobku filtr vody

    * Philips AWP2900 filtre kabı ile karşılaştırıldığında 

    Micro X-Clean Anında Filtre

    Klor, kireç, kurşun ve mikroplastikleri etkili bir şekilde filtreler.

    Kompakt tasarım

    Buzdolabının herhangi bir yerine veya mutfak tezgahının üzerine yerleştirilebilir.

    Uzun ömürlü performans

    Tek bir şarjla 4 haftaya kadar dayanır.
    USB-C kablosu ile kolay şarj.

    Kullanıma dayalı filtre izleme

    Optimum performans, artık tahmine gerek yok

    Philips su arıtma çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinin  

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