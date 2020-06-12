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    • Hayatınızı ferahlatın! Hayatınızı ferahlatın! Hayatınızı ferahlatın!

      GoZero Soda makinesi

      ADD4902WH/10

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Hayatınızı ferahlatın!

      Philips GoZero soda makinesi ile dilediğiniz zaman ferahlatıcı mineralli sular hazırlayarak kendinizi şımartın. 3 kolay adımda hazırlayabilirsiniz: Doldurun, çevirin ve basın! Fırçalanmış paslanmaz çelik kaplamalı şık tasarım, mutfağınızın veya evinizin stiline kolayca uyum sağlar.

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      GoZero Soda makinesi

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      GoZero

      Soda makinesi

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      Hayatınızı ferahlatın!

      • Ayarlanabilir karbonatlama seviyesi
      • 3 adımda karbonatlama
      • BPA içermeyen PET şişe
      • Elektrik gerekmez

      Karbonatlama seviyesini kontrol ederek içeceklerinizi özelleştirin

      Karbonatlama seviyelerini kişisel tercihinize göre özelleştirin. Dilinizi karıncalandıracak baloncuklar için karbonatlama işlemini tekrarlamanız yeterli!

      Evde daha sağlıklı ve baloncuklu içecekler hazırlayın

      Kutuda satılan şekerli gazlı içeceklerin yerini ev yapımı mineralli suların alması için daha sağlıklı ve canlandırıcı bir seçenek.

      Evde taze mineralli su hazırlamak için 3 kolay adım

      Evde taze mineralli su hazırlamak için 3 kolay adım: Doldurun, çevirin ve basın!

      Dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde mineralli su hazırlayın

      Soda makinesini çalıştırmak için elektrik gerekmediğinden, istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde taze mineralli su hazırlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken düğmeye basmak ve içeceğinizin keyfini çıkarmak.

      Dahili emniyet tahliye valfi ile güvenlik garantisi

      Emniyet tahliye valfi, makine çalışırken şişenin içindeki basıncı otomatik olarak dışarı salar. Vızıltı sesi de mineralli suyun keyfini çıkarmaya başlayabileceğinizi gösterir.

      BPA içermeyen malzeme

      BPA içermeyen malzeme.

      Dilediğiniz yerde kurun

      Her yere uygun şekilde yerleştirebilecek kadar kompakt. Nerede olursanız olun kolayca kurun.

      Fırçalanmış paslanmaz çelik kaplamalı şık tasarım

      Fırçalanmış paslanmaz çelik kaplamalı şık tasarım, mutfağınızın veya evinizin stiline kolayca uyum sağlar.

      Tek kullanımlık plastik atıkları azaltır

      Bir CO2 silindiri, tek kullanımlık 120 plastik şişenin yerini alacak şekilde 60 litreye kadar lezzetli mineralli su hazırlar.*

      Teknik Özellikler

      • Genel özellikler

        Ürün Boyutu (UxGxY)
        239.5*124.5*423.5  mm
        Kontrol
        Mekanik düğme
        Elektrik
        Elektrik gerekmez
        Muhafaza malzemeleri
        • Paslanmaz çelik kaplama
        • Plastik

      • Şişe teknik özellikleri

        Şişe bağlantısı
        Çevirme
        Şişe malzemesi
        • Plastik
        • Paslanmaz çelik
        Şişe kapasitesi
        1 l

      • Silindir teknik özellikleri

        İçerik
        Gıda sınıfı CO2

      • İçindekiler

        Karbonatlama Şişeleri
        1
        Soda Makinesi
        1
        CO2 Silindiri
        1

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