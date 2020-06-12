ADD4902WH/10
Hayatınızı ferahlatın!
Philips GoZero soda makinesi ile dilediğiniz zaman ferahlatıcı mineralli sular hazırlayarak kendinizi şımartın. 3 kolay adımda hazırlayabilirsiniz: Doldurun, çevirin ve basın! Fırçalanmış paslanmaz çelik kaplamalı şık tasarım, mutfağınızın veya evinizin stiline kolayca uyum sağlar.Tüm faydaları görün
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Soda makinesi
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Karbonatlama seviyelerini kişisel tercihinize göre özelleştirin. Dilinizi karıncalandıracak baloncuklar için karbonatlama işlemini tekrarlamanız yeterli!
Kutuda satılan şekerli gazlı içeceklerin yerini ev yapımı mineralli suların alması için daha sağlıklı ve canlandırıcı bir seçenek.
Evde taze mineralli su hazırlamak için 3 kolay adım: Doldurun, çevirin ve basın!
Soda makinesini çalıştırmak için elektrik gerekmediğinden, istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde taze mineralli su hazırlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken düğmeye basmak ve içeceğinizin keyfini çıkarmak.
Emniyet tahliye valfi, makine çalışırken şişenin içindeki basıncı otomatik olarak dışarı salar. Vızıltı sesi de mineralli suyun keyfini çıkarmaya başlayabileceğinizi gösterir.
BPA içermeyen malzeme.
Her yere uygun şekilde yerleştirebilecek kadar kompakt. Nerede olursanız olun kolayca kurun.
Fırçalanmış paslanmaz çelik kaplamalı şık tasarım, mutfağınızın veya evinizin stiline kolayca uyum sağlar.
Bir CO2 silindiri, tek kullanımlık 120 plastik şişenin yerini alacak şekilde 60 litreye kadar lezzetli mineralli su hazırlar.*
Genel özellikler
Şişe teknik özellikleri
Silindir teknik özellikleri
İçindekiler
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