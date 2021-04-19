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    Philips GoZero hidrasyon su şişelerini keşfedin

      En sevdiğimiz
      • Chytrá filtrační láhev GoZero Smart

        GoZero Akıllı Filtreli Şişe Smart UV-C LED Teknolojisiyle

        AWP2788

        • 590 ml
        • UV Sterilizasyonu
        • Paslanmaz Çelik, İzoleli
        • Açık Mavi

      • Izolovaná láhev s brčkem GoZero Daily

        Izoleli Filtreli Şişe Pipetli GoZero Daily

        AWP2771

        • 550 ml
        • Anında Filtrasyon
        • Paslanmaz Çelik, İzoleli
        • Gri

      • Filtrace brčkem GoZero Daily

        Filtreli Şişe ile Pipet
        GoZero Daily

        AWP2731

        • 660 ml
        • Anında Filtrasyon
        • BPA'sız Tritan
        • Açık Pembe

      • Láhev GoZero Active

        GoZero Active Filtreli Şişe Adventure

        AWP2722

        • 590 ml
        • Anında Filtrasyon
        • BPA'sız LDPE
        • Limon Yeşili

        Sizin için doğru GoZero şişesini bulun

        Lahve Smart

        Akıllı Şişe

        Kendi kendini temizleyen şişe UV-C LED teknolojisi ile.

        Lahve Daily

        Bottle Daily

        Tazeliğin tadını çıkarın her yudumda.

        Izolované lahve Daily

        İzole
        Bottle Daily

        Hidrasyon için mükemmel bir arkadaş.

        Lahve Active

        Şişe Aktif

        Bir şişe, iki filtre, sonsuz olasılıklar.

        Hangi GoZero şişesinin sizin için doğru olduğundan emin değil misiniz? 

        Testi yapın ve en iyi seçeneği seçmenize yardımcı olalım.

        Şişeyi nasıl kullanmayı planlıyorsunuz?

        Pro každodenní využití

        Günlük kullanım için

        V tělocvičně

        Spor salonunda

        Na cestách za dobrodružstvím

        Macera için hareket halinde

        Musluk suyunun tadını iyileştiren, kendini temizleyen ve suyu taze tutan bir şişe istiyorum

        Musluk suyunun tadını iyileştiren

        kendini temizleyen ve suyu taze tutan

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        Láhev Active s filtrem Fitness

        GoZero Active şişe
        Fitness filtresi ile

        Şunun gibi bir şişe istiyorum

        Kendi kendini temizleyen ve sudaki patojenleri azaltan

        Sudaki patojenleri, partikülleri, ağır metalleri ve diğer yabancı maddeleri azaltan

        Aşağıdakileri tavsiye ediyoruz

        Láhev GoZero Daily

        GoZero Daily Şişe

        Izolovaná láhev GoZero Daily

        Yalıtımlı şişe GoZero Daily

        Aşağıdakileri tavsiye ediyoruz

        Chytrá láhev GoZero Smart s technologií UV-C LED

        GoZero Smart Şişe
        UV-C LED teknolojisi ile

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        Láhev Active s filtrem Adventure

        GoZero Active şişe
        Adventure filtreli 

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        Banner pro láhev GoZero™ Smart

        GoZero Smart Şişe

        Işığın gücüyle kendinizi güçlendirin.

        Banner pro izolovanou láhev GoZero Daily

        Daily filtreli GoZero Daily yalıtımlı şişe

        Klor ve partikülleri filtreleyerek suyun tadını anında iyileştirir

        Banner pro láhev GoZero Daily

        GoZero Daily
        Şişe filtreli Günlük

        Musluk suyunu akışı azaltmadan taze içme suyuna dönüştürür.

        Banner pro láhev GoZero Active

        Adventure filtreli GoZero Active şişe

        Tatlı su kaynaklarındaki virüs ve bakterileri %99,999'a
        kadar temizler.

        Banner pro láhev GoZero Active s filtrem Fitness

        GoZero Active şişe
        Fitness filtresi ile

        Kirleri azaltır ve musluk suyundaki kloru %99'a kadar ortadan kaldırır.

        Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

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