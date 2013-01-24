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Sizin sesleriniz. Sizin hareketleriniz.
Dilediğiniz yerde. Dilediğiniz zaman. Bu su sıçramalarına ve tere dayanıklı true wireless kulaklık mükemmel ses sunar, ayrıca şarj kutusuyla 24 saate kadar oynatma süresi sağlar. Uzun bir arama yapıyorsanız kulaklığın bir teki şarj olurken diğer tekini kullanabilirsiniz.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sizin sesleriniz. Sizin hareketleriniz.
Dilediğiniz yerde. Dilediğiniz zaman. Bu su sıçramalarına ve tere dayanıklı true wireless kulaklık mükemmel ses sunar, ayrıca şarj kutusuyla 24 saate kadar oynatma süresi sağlar. Uzun bir arama yapıyorsanız kulaklığın bir teki şarj olurken diğer tekini kullanabilirsiniz.
Sizin sesleriniz. Sizin hareketleriniz.
Dilediğiniz yerde. Dilediğiniz zaman. Bu su sıçramalarına ve tere dayanıklı true wireless kulaklık mükemmel ses sunar, ayrıca şarj kutusuyla 24 saate kadar oynatma süresi sağlar. Uzun bir arama yapıyorsanız kulaklığın bir teki şarj olurken diğer tekini kullanabilirsiniz.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sizin sesleriniz. Sizin hareketleriniz.
Dilediğiniz yerde. Dilediğiniz zaman. Bu su sıçramalarına ve tere dayanıklı true wireless kulaklık mükemmel ses sunar, ayrıca şarj kutusuyla 24 saate kadar oynatma süresi sağlar. Uzun bir arama yapıyorsanız kulaklığın bir teki şarj olurken diğer tekini kullanabilirsiniz.
True wireless kulak içi kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
IPX4 derecesi sayesinde bu true wireless kulaklık, her yönden gelen su sıçramalarına dayanıklıdır. Terlemeniz sorun yaratmaz, yağmur yağacak diye endişelenmeniz de gerekmez.
Cebinizde birden fazla şarjla yola çıkmaya hazır olun. Tek bir şarj 6 saate kadar oynatma süresi sunar, ayrıca tamamen şarj edilmiş bir kutu fazladan 18 saat daha oynatma süresi sunar. Kutuda 15 dakikalık kısa bir şarjla 1 saat oynatma süresi elde edersiniz. Kutuyu USB-C kullanarak 2 saatte tamamen şarj edebilirsiniz.
Kulaklığınızın şarjı azken arama yapmanız mı gerekiyor? Diğeri şarj olurken tek kulaklık kullanarak konuşma sürenizi uzatın. Mikrofon, otomatik olarak kullandığınız kulaklığa atanır, ihtiyaç duyduğunuz anda kulaklığı değiştirmeniz yeterlidir.
6 mm neodimyum sürücüler mükemmel ses sunar ve tam oturan, hafif tasarımla müziğinizin keyfini rahatça çıkarabilirsiniz. Yumuşak, değiştirilebilir kulaklık uçları sayesinde kulağınıza rahat oturan ucu bulabilirsiniz.
Çalan şarkıyı beğenmediniz mi? Çok işlevli düğmeye uzun basarak şarkıyı geçebilirsiniz. Gelen aramayı reddedip müzik dinlemeye devam etmek mi istiyorsunuz? Düğmeye bir kere basmanız yeterlidir. Ayrıca arama sırasında da yankı önleyici özelliğe sahip dahili mikrofon sayesinde net sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
Telefonunuza dokunmadan telefonunuzdaki sesli asistanı etkinleştirin. Akıllı telefonun sesli asistanından müzik çalmasını, yön tarifi almasını, bilgileri kontrol etmesini ve daha fazlasını isteyin.
Bu kulaklık, kutusundan çıkardığınız anda eşleştirmeye hazırdır. Eşleştirdikten sonra kulaklık, en son eşleştirilen cihazı hatırlar.
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