Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    UpBeat

    True wireless kulak içi kulaklık

    TAT3215WT/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Sizin sesleriniz. Sizin hareketleriniz. Sizin sesleriniz. Sizin hareketleriniz. Sizin sesleriniz. Sizin hareketleriniz.
      -{discount-value}

      UpBeat True wireless kulak içi kulaklık

      TAT3215WT/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Sizin sesleriniz. Sizin hareketleriniz.

      Dilediğiniz yerde. Dilediğiniz zaman. Bu su sıçramalarına ve tere dayanıklı true wireless kulaklık mükemmel ses sunar, ayrıca şarj kutusuyla 24 saate kadar oynatma süresi sağlar. Uzun bir arama yapıyorsanız kulaklığın bir teki şarj olurken diğer tekini kullanabilirsiniz.

      UpBeat True wireless kulak içi kulaklık

      Sizin sesleriniz. Sizin hareketleriniz.

      Dilediğiniz yerde. Dilediğiniz zaman. Bu su sıçramalarına ve tere dayanıklı true wireless kulaklık mükemmel ses sunar, ayrıca şarj kutusuyla 24 saate kadar oynatma süresi sağlar. Uzun bir arama yapıyorsanız kulaklığın bir teki şarj olurken diğer tekini kullanabilirsiniz.

      Sizin sesleriniz. Sizin hareketleriniz.

      Dilediğiniz yerde. Dilediğiniz zaman. Bu su sıçramalarına ve tere dayanıklı true wireless kulaklık mükemmel ses sunar, ayrıca şarj kutusuyla 24 saate kadar oynatma süresi sağlar. Uzun bir arama yapıyorsanız kulaklığın bir teki şarj olurken diğer tekini kullanabilirsiniz.

      UpBeat True wireless kulak içi kulaklık

      Sizin sesleriniz. Sizin hareketleriniz.

      Dilediğiniz yerde. Dilediğiniz zaman. Bu su sıçramalarına ve tere dayanıklı true wireless kulaklık mükemmel ses sunar, ayrıca şarj kutusuyla 24 saate kadar oynatma süresi sağlar. Uzun bir arama yapıyorsanız kulaklığın bir teki şarj olurken diğer tekini kullanabilirsiniz.

      Benzer ürünler

      Tümünü gör tamamen-kablosuz-kulakliklar

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        UpBeat

        UpBeat

        True wireless kulak içi kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Sizin sesleriniz. Sizin hareketleriniz.

        IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı

        IPX4 derecesi sayesinde bu true wireless kulaklık, her yönden gelen su sıçramalarına dayanıklıdır. Terlemeniz sorun yaratmaz, yağmur yağacak diye endişelenmeniz de gerekmez.

        Taşınabilir USB-C şarj kutusu. 24 saate kadar oynatma süresi

        Cebinizde birden fazla şarjla yola çıkmaya hazır olun. Tek bir şarj 6 saate kadar oynatma süresi sunar, ayrıca tamamen şarj edilmiş bir kutu fazladan 18 saat daha oynatma süresi sunar. Kutuda 15 dakikalık kısa bir şarjla 1 saat oynatma süresi elde edersiniz. Kutuyu USB-C kullanarak 2 saatte tamamen şarj edebilirsiniz.

        Mono modu. Mikrofonu kulaklıklar arası değiştirin

        Kulaklığınızın şarjı azken arama yapmanız mı gerekiyor? Diğeri şarj olurken tek kulaklık kullanarak konuşma sürenizi uzatın. Mikrofon, otomatik olarak kullandığınız kulaklığa atanır, ihtiyaç duyduğunuz anda kulaklığı değiştirmeniz yeterlidir.

        Güvenli, rahat kullanım

        6 mm neodimyum sürücüler mükemmel ses sunar ve tam oturan, hafif tasarımla müziğinizin keyfini rahatça çıkarabilirsiniz. Yumuşak, değiştirilebilir kulaklık uçları sayesinde kulağınıza rahat oturan ucu bulabilirsiniz.

        Çok işlevli düğme. Müziği ve aramaları kolayca kontrol edin

        Çalan şarkıyı beğenmediniz mi? Çok işlevli düğmeye uzun basarak şarkıyı geçebilirsiniz. Gelen aramayı reddedip müzik dinlemeye devam etmek mi istiyorsunuz? Düğmeye bir kere basmanız yeterlidir. Ayrıca arama sırasında da yankı önleyici özelliğe sahip dahili mikrofon sayesinde net sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

        Akıllı telefonunuzdaki sesli asistanı kolayca etkinleştirin

        Telefonunuza dokunmadan telefonunuzdaki sesli asistanı etkinleştirin. Akıllı telefonun sesli asistanından müzik çalmasını, yön tarifi almasını, bilgileri kontrol etmesini ve daha fazlasını isteyin.

        Akıllı eşleştirme. Bluetooth cihazınızı otomatik olarak bulun

        Bu kulaklık, kutusundan çıkardığınız anda eşleştirmeye hazırdır. Eşleştirdikten sonra kulaklık, en son eşleştirilen cihazı hatırlar.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Mıknatıs tipi
          NdFeB
          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Hassasiyet
          90  dB
          Diyafram
          PET

        • Bağlantı

          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Bluetooth sürümü
          5,1
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m

        • Kullanılabilirlik

          Çağrı Yönetimi
          • 2 arama arasında geçiş
          • Çağrıyı Cevapla/Bitir
          • Çağrıyı Reddet

        • Aksesuarlar

          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet
          USB kablosu
          USB (Type-A bağlantı noktasından Type-C bağlantı noktasına) kablosu

        • Güç

          Pil tipi
          Lityum-iyon

        • Tasarım

          Renk
          Beyaz

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          4,2  cm
          Genişlik
          3,6  cm
          Derinlik
          6,5  cm
          Yükseklik
          1,7  inç
          Genişlik
          1,4  inç
          Derinlik
          2,6  inç
          Ağırlık
          0,049  kg
          Ağırlık
          0,108  lb

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          17  cm
          Genişlik
          9,5  cm
          Derinlik
          4  cm
          Yükseklik
          6,7  inç
          Genişlik
          3,7  inç
          Derinlik
          1,6  inç
          Brüt ağırlık
          0,139  kg
          Net ağırlık
          0,049  kg
          Dara ağırlığı
          0,09  kg
          Brüt ağırlık
          0,306  lb
          Net ağırlık
          0,108  lb
          Dara ağırlığı
          0,198  lb
          EAN
          48 95229 11015 1

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          24
          Uzunluk
          37,5  cm
          Genişlik
          27,5  cm
          Yükseklik
          24,5  cm
          Uzunluk
          14,8  inç
          Genişlik
          10,8  inç
          Yükseklik
          9,6  inç
          Brüt ağırlık
          4,231  kg
          Net ağırlık
          1,176  kg
          Dara ağırlığı
          3,055  kg
          Brüt ağırlık
          9,328  lb
          Net ağırlık
          2,593  lb
          Dara ağırlığı
          6,735  lb
          GTIN
          1 48 95229 11015 8

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          17,8  cm
          Genişlik
          12,8  cm
          Yükseklik
          10,4  cm
          Uzunluk
          7,0  inç
          Genişlik
          5,0  inç
          Yükseklik
          4,1  inç
          Brüt ağırlık
          0,507  kg
          Net ağırlık
          0,147  kg
          Dara ağırlığı
          0,36  kg
          Brüt ağırlık
          1,118  lb
          Net ağırlık
          0,324  lb
          Dara ağırlığı
          0,794  lb
          GTIN
          2 48 95229 11015 5

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi