Sizin sesleriniz. Sizin hareketleriniz.

Dilediğiniz yerde. Dilediğiniz zaman. Bu su sıçramalarına ve tere dayanıklı true wireless kulaklık mükemmel ses sunar, ayrıca şarj kutusuyla 24 saate kadar oynatma süresi sağlar. Uzun bir arama yapıyorsanız kulaklığın bir teki şarj olurken diğer tekini kullanabilirsiniz.