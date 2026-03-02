  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Gürültüyü engelleyin, uyumun keyfini çıkarın Gürültüyü engelleyin, uyumun keyfini çıkarın Gürültüyü engelleyin, uyumun keyfini çıkarın

      True wireless kulaklıklar

      TAT2200PK/00

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Gürültüyü engelleyin, uyumun keyfini çıkarın

      Daha hafif, daha iyi uyum sağlayan ve harika ses kalitesi sunan true wireless kulaklıkların gün boyu keyfini çıkarın. Aktif gürültü engelleme dikkatinizi dağıtan unsurlar olmadan dinlemenizi sağlarken dokulu kulaklık uçları kulaklıkların rahatça yerinde kalmasını sağlar.

      Tüm faydaları görün

      Seçenekler:

      True wireless kulaklıklar

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Gürültü Önleyici Kulaklık

      Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

      Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

      Toplu satın alım fiyatı

      Skip this

      Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

      Aksesuar ekle

      Bu ürün
      True wireless kulaklıklar
      - {discount-value}

      True wireless kulaklıklar

      toplam

      recurring payment

      Gürültüyü engelleyin, uyumun keyfini çıkarın

      • Küçük kulaklıklar. Rahat uyum
      • Aktif Gürültü Engelleme
      • 4 mikrofon teknolojisi
      • Doğal ses. Dinamik bas

      Muhteşem uyum ve mükemmel ses kalitesi sunan günlük kulaklıklar

      SecureFit dokulu kulaklık uçları, daha hafif ve daha konforlu bir uyum sunar; iyi ses yalıtımı sayesinde ses kalitesini daha da artırır. Dinamik Bas gibi özelliklerle düşük ses seviyelerinde bile sevdiğiniz müziklerin tüm gücünü hissedebilirsiniz.

      Aktif Gürültü Engelleme ile müziğinizi daima duyun

      Aktif gürültü engelleme özelliği, harici gürültüyü azaltarak şarkılarınıza, podcast'lerinize ve çağrılarınıza odaklanmanızı sağlar. Özelliği kulaklıklar veya yardımcı uygulamamız üzerinden açıp kapatabilirsiniz. Farkındalık Modu, dış seslerin tekrar içeri alınmasını sağlar.

      4 mikrofon teknolojisi. Kalabalık yerlerde bile daha net çağrılar

      Bu kulaklıkta dört mikrofonlu bir sistem bulunur. Bu mikrofonlardan ikisi ve yapay zekayla gürültü azaltma algoritması bir araya gelerek çok net aramalar sunar. Kalabalık bir kafede olsanız bile sesiniz net şekilde duyulur ve etrafınızdaki sesler, konuştuğunuz kişinin dikkatini dağıtmaz.

      Çok noktalı Bluetooth® bağlantısı ve kolay eşleştirme

      En yeni Bluetooth® 6.0 cihazlarıyla uyumluluğu sayesinde, seste rahatsız edici düşüşler yaşamadan kesintisiz dinleme deneyimi elde edebilir ve aynı anda iki cihaza bağlanabilirsiniz. Google Fast Pair ve Microsoft Swift Pair de desteklenmektedir.

      IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı

      Hava şartlarına aldırmayın; IPX4 derecesi bu kulaklıkların sıçramaya dayanıklı olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla kulaklıklar azıcık yağmurdan etkilenmez! Ekstra sıcak bir günde mi kullanmak istiyorsunuz? Biraz terlemek de kulaklıkları etkilemez.

      Kordon delikli, cep boyu şarj kutusu

      Küçük şarj kutusu cebinize kolayca sığar veya kordon deliğine bir kayış takarak şarj kutusunu çantanıza veya kemer halkasına asabilirsiniz. Mono modu sayesinde bir kulaklık şarj olurken diğer kulaklığı kullanabilirsiniz.

      Kutuyla 36 saate kadar oynatma süresi

      Gürültü engelleme özelliği kapalıyken tam şarjla 8 saat, şarj kutusundan ise ekstra 28 saat oynatma süresi elde edersiniz (Gürültü engelleme özelliği açıkken tam şarjda 6 saat, kutudan ekstra 21 saat oynatma süresi elde edersiniz). Hızlı kullanım için kutuda 10 dakikalık şarj, size ekstra 2 saat kazandırır. Kutu, USB-C ile şarj edilebilir.

      Philips Headphones uygulaması. Deneyiminizi kişiselleştirin

      Müziğinizde bir şeylerin eksik olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yardımcı uygulamamızda yer alan EQ'nun sezgisel ekolayzırı sayesinde sesi dilediğiniz gibi ayarlayabilir ve farklı EQ ayarlarını kolayca keşfedebilirsiniz. Ayrıca Dinamik Bas özelliğini etkinleştirmek, bağlı cihazları yönetmek, ürün yazılımını güncellemek gibi diğer işlemler için de uygulamayı kullanabilirsiniz.

      Yumuşak, doğal ses. Philips ses imzası

      Bu kulaklıkların sahip olduğu özel sürücüler, derin baslarla yumuşak, doğal bir ses sağlayan Philips ses imzasına göre ayarlanmıştır. Dinlediğiniz her müzikten en iyi performansı alırsınız.

      GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş plastik. Çevreye duyarlı ambalaj

      Ürünlerimizde tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler kullanılmaktadır. Ambalajdaki ek materyaller geri dönüştürülmüş kağıda basılmış, ambalajın kendisi ise FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş kartondan üretilmiştir.

      Teknik Özellikler

      • Ses

        Frekans aralığı
        20 - 20,000 Hz
        Hoparlör çapı
        10 mm
        Empedans
        16 Ohm
        Maksimum güç girişi
        3 mW
        Hassasiyet
        105 db±2 db (1 kHz, 126 mV)
        Sürücü tipi
        Dinamik

      • Bağlantı

        Bluetooth sürümü
        6,0
        Bluetooth profilleri
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maksimum menzil
        10 adede kadar  m
        Çok noktalı bağlantı
        Evet
        Desteklenen codec
        SBC

      • Dış Karton

        Uzunluk
        43.50  cm
        Ambalaj sayısı
        24
        Genişlik
        24.50  cm
        Brüt ağırlık
        2.95  kg
        Yükseklik
        12.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17815 8
        Net ağırlık
        1.42  kg
        Dara ağırlığı
        1.53  kg

      • Kolaylık

        Ses seviyesi kontrolü
        Evet
        Suya dayanıklılık
        IPX4
        Philips Headphones uygulama desteği
        Evet
        TWS için mono modu
        Evet
        Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
        Evet
        Kontrol türü
        Touch
        Google Fast Pair
        Evet
        Microsoft Swift Pair
        Evet

      • İç Karton

        Uzunluk
        11.30  cm
        Ambalaj sayısı
        3
        Genişlik
        10.40  cm
        Yükseklik
        10.00  cm
        Net ağırlık
        0.18  kg
        Brüt ağırlık
        0.32  kg
        Dara ağırlığı
        0.14  kg
        GTIN
        2 48 95229 17815 5

      • Güç

        Pil sayısı
        3 adet
        Şarj süresi
        2  saat
        Müzik oynatma süresi (ANC açık)
        6 + 21  saat
        Müzik oynatma süresi (ANC kapalı)
        8 + 28  saat
        Hızlı şarj süresi
        10 mins for 2 hrs
        Pil tipi (Şarj kutusu)
        Lithium Polymer (built-in)
        Pil tipi (Kulaklık)
        Lithium Polymer (built-in)
        Pil ağırlığı (Toplam)
        10.1  g
        Pil kapasitesi (Kılıf)
        410  mAh
        Pil kapasitesi (Kulaklık)
        50  mAh

      • Ambalaj boyutları

        Yükseklik
        11.2  cm
        Ambalaj türü
        Karton
        Raf yerleşimi tipi
        Asılabilir
        Genişlik
        9.6  cm
        Derinlik
        3.4  cm
        Birlikte verilen ürün sayısı
        1
        EAN
        48 95229 17815 1
        Brüt ağırlık
        0.085  kg
        Net ağırlık
        0.059  kg
        Dara ağırlığı
        0.026  kg

      • Aksesuarlar

        Hızlı Başlangıç Kılavuzu
        Evet
        Kulaklık uçları
        3 çift (S/M/L)
        Şarj kutusu
        Evet

      • Tasarım

        Renk
        Pembe
        Kullanım şıklığı
        Kulak içi
        Kulak bağlantısı malzemesi
        Silikon
        Kulağa uyan tasarım
        Kulak içi
        Kulak içi bağlantı parçası tipi
        Silikon kulaklık ucu

      • Telekomünikasyon

        Arama mikrofonu
        2 mics for each side

      • Boyutlar

        Şarj kutusu boyutları (GxDxY)
        3.83 x 2.65 x 5.73  cm
        Kulaklık boyutları (GxDxY)
        1.51 x 2.16 x 1.87  cm
        Toplam ağırlık
        0.034  kg

      • UPC

        UPC
        8 40063 20824 7

      • ANC özellikleri

        ANC teknolojisi
        FF
        Farkındalık modu
        Evet
        ANC mikrofonu
        2 mikrofon
        ANC (Aktif Gürültü Engelleme)
        Evet

      • Sesli asistan

        Sesli asistan uyumlu
        • Apple Siri
        • Google Asistan
        Sesli asistan etkinleştirme
        Çok İşlevli dokunmatik
        Sesli asistan desteği
        Evet

      • Sürdürülebilirlik

        Plastik dış kısım
        %55 GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş tüketici sonrası Polikarbonat TE-00132492 içerir

      Badge-D2C

      Bu ürün için destek alın

      Ürün ipuçlarını, SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik ve uyumluluk bilgilerini bulun.

      Önerilen ürünler

      En son görüntülenen ürünler

      Yorumlar

      Bültenimize abone olun

      * Bu alan gereklidir

      Özel promosyonlar ve kuponlar

      Ürün lansmanları

      İpuçları ve öneriler

      *
      *

      Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!
      Bu ne anlama geliyor?

      Keşfet 
      MyPhilips

      Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

      Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

      Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

      Şimdi üye ol

      Ödeme Seçenekleri

      Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

      Visa - payment method
      MasterCard - payment method

      Destek

      Çevrimiçi Mağaza Desteği
      Şartlar ve koşullar
      Sipariş Takibi
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tüm hakları saklıdır.

      Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

      I understand

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.