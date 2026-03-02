Daha hafif, daha iyi uyum sağlayan ve harika ses kalitesi sunan true wireless kulaklıkların gün boyu keyfini çıkarın. Aktif gürültü engelleme dikkatinizi dağıtan unsurlar olmadan dinlemenizi sağlarken dokulu kulaklık uçları kulaklıkların rahatça yerinde kalmasını sağlar.
Gürültüyü engelleyin, uyumun keyfini çıkarın
Küçük kulaklıklar. Rahat uyum
Aktif Gürültü Engelleme
4 mikrofon teknolojisi
Doğal ses. Dinamik bas
Muhteşem uyum ve mükemmel ses kalitesi sunan günlük kulaklıklar
SecureFit dokulu kulaklık uçları, daha hafif ve daha konforlu bir uyum sunar; iyi ses yalıtımı sayesinde ses kalitesini daha da artırır. Dinamik Bas gibi özelliklerle düşük ses seviyelerinde bile sevdiğiniz müziklerin tüm gücünü hissedebilirsiniz.
Aktif Gürültü Engelleme ile müziğinizi daima duyun
Aktif gürültü engelleme özelliği, harici gürültüyü azaltarak şarkılarınıza, podcast'lerinize ve çağrılarınıza odaklanmanızı sağlar. Özelliği kulaklıklar veya yardımcı uygulamamız üzerinden açıp kapatabilirsiniz. Farkındalık Modu, dış seslerin tekrar içeri alınmasını sağlar.
4 mikrofon teknolojisi. Kalabalık yerlerde bile daha net çağrılar
Bu kulaklıkta dört mikrofonlu bir sistem bulunur. Bu mikrofonlardan ikisi ve yapay zekayla gürültü azaltma algoritması bir araya gelerek çok net aramalar sunar. Kalabalık bir kafede olsanız bile sesiniz net şekilde duyulur ve etrafınızdaki sesler, konuştuğunuz kişinin dikkatini dağıtmaz.
Çok noktalı Bluetooth® bağlantısı ve kolay eşleştirme
En yeni Bluetooth® 6.0 cihazlarıyla uyumluluğu sayesinde, seste rahatsız edici düşüşler yaşamadan kesintisiz dinleme deneyimi elde edebilir ve aynı anda iki cihaza bağlanabilirsiniz. Google Fast Pair ve Microsoft Swift Pair de desteklenmektedir.
IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı
Hava şartlarına aldırmayın; IPX4 derecesi bu kulaklıkların sıçramaya dayanıklı olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla kulaklıklar azıcık yağmurdan etkilenmez! Ekstra sıcak bir günde mi kullanmak istiyorsunuz? Biraz terlemek de kulaklıkları etkilemez.
Kordon delikli, cep boyu şarj kutusu
Küçük şarj kutusu cebinize kolayca sığar veya kordon deliğine bir kayış takarak şarj kutusunu çantanıza veya kemer halkasına asabilirsiniz. Mono modu sayesinde bir kulaklık şarj olurken diğer kulaklığı kullanabilirsiniz.
Kutuyla 36 saate kadar oynatma süresi
Gürültü engelleme özelliği kapalıyken tam şarjla 8 saat, şarj kutusundan ise ekstra 28 saat oynatma süresi elde edersiniz (Gürültü engelleme özelliği açıkken tam şarjda 6 saat, kutudan ekstra 21 saat oynatma süresi elde edersiniz). Hızlı kullanım için kutuda 10 dakikalık şarj, size ekstra 2 saat kazandırır. Kutu, USB-C ile şarj edilebilir.
Müziğinizde bir şeylerin eksik olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yardımcı uygulamamızda yer alan EQ'nun sezgisel ekolayzırı sayesinde sesi dilediğiniz gibi ayarlayabilir ve farklı EQ ayarlarını kolayca keşfedebilirsiniz. Ayrıca Dinamik Bas özelliğini etkinleştirmek, bağlı cihazları yönetmek, ürün yazılımını güncellemek gibi diğer işlemler için de uygulamayı kullanabilirsiniz.
Yumuşak, doğal ses. Philips ses imzası
Bu kulaklıkların sahip olduğu özel sürücüler, derin baslarla yumuşak, doğal bir ses sağlayan Philips ses imzasına göre ayarlanmıştır. Dinlediğiniz her müzikten en iyi performansı alırsınız.
GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş plastik. Çevreye duyarlı ambalaj
Ürünlerimizde tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler kullanılmaktadır. Ambalajdaki ek materyaller geri dönüştürülmüş kağıda basılmış, ambalajın kendisi ise FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş kartondan üretilmiştir.
Teknik Özellikler
Ses
Frekans aralığı
20 - 20,000 Hz
Hoparlör çapı
10 mm
Empedans
16 Ohm
Maksimum güç girişi
3 mW
Hassasiyet
105 db±2 db (1 kHz, 126 mV)
Sürücü tipi
Dinamik
Bağlantı
Bluetooth sürümü
6,0
Bluetooth profilleri
A2DP
AVRCP
HFP
Maksimum menzil
10 adede kadar
m
Çok noktalı bağlantı
Evet
Desteklenen codec
SBC
Dış Karton
Uzunluk
43.50
cm
Ambalaj sayısı
24
Genişlik
24.50
cm
Brüt ağırlık
2.95
kg
Yükseklik
12.50
cm
GTIN
1 48 95229 17814 1
Net ağırlık
1.42
kg
Dara ağırlığı
1.53
kg
Kolaylık
Ses seviyesi kontrolü
Evet
Suya dayanıklılık
IPX4
Philips Headphones uygulama desteği
Evet
TWS için mono modu
Evet
Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
Evet
Kontrol türü
Touch
Google Fast Pair
Evet
Microsoft Swift Pair
Evet
İç Karton
Uzunluk
11.30
cm
Ambalaj sayısı
3
Genişlik
10.40
cm
Yükseklik
10.00
cm
Net ağırlık
0.18
kg
Brüt ağırlık
0.32
kg
Dara ağırlığı
0.14
kg
GTIN
2 48 95229 17814 8
Güç
Pil sayısı
3 adet
Şarj süresi
2
saat
Müzik oynatma süresi (ANC açık)
6 + 21
saat
Müzik oynatma süresi (ANC kapalı)
8 + 28
saat
Hızlı şarj süresi
10 mins for 2 hrs
Pil tipi (Şarj kutusu)
Lithium Polymer (built-in)
Pil tipi (Kulaklık)
Lithium Polymer (built-in)
Pil ağırlığı (Toplam)
10.1
g
Pil kapasitesi (Kılıf)
410
mAh
Pil kapasitesi (Kulaklık)
50
mAh
Ambalaj boyutları
Yükseklik
11.2
cm
Ambalaj türü
Karton
Raf yerleşimi tipi
Asılabilir
Genişlik
9.6
cm
Derinlik
3.4
cm
Birlikte verilen ürün sayısı
1
EAN
48 95229 17814 4
Brüt ağırlık
0.085
kg
Net ağırlık
0.059
kg
Dara ağırlığı
0.026
kg
Aksesuarlar
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Evet
Kulaklık uçları
3 çift (S/M/L)
Şarj kutusu
Evet
Tasarım
Renk
Açık Mavi
Kullanım şıklığı
Kulak içi
Kulak bağlantısı malzemesi
Silikon
Kulağa uyan tasarım
Kulak içi
Kulak içi bağlantı parçası tipi
Silikon kulaklık ucu
Telekomünikasyon
Arama mikrofonu
2 mics for each side
Boyutlar
Şarj kutusu boyutları (GxDxY)
3.83 x 2.65 x 5.73
cm
Kulaklık boyutları (GxDxY)
1.51 x 2.16 x 1.87
cm
Toplam ağırlık
0.034
kg
UPC
UPC
8 40063 20823 0
ANC özellikleri
ANC teknolojisi
FF
Farkındalık modu
Evet
ANC mikrofonu
2 mikrofon
ANC (Aktif Gürültü Engelleme)
Evet
Sesli asistan
Sesli asistan uyumlu
Apple Siri
Google Asistan
Sesli asistan etkinleştirme
Çok İşlevli dokunmatik
Sesli asistan desteği
Evet
Sürdürülebilirlik
Plastik dış kısım
%55 GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş tüketici sonrası Polikarbonat TE-00132492 içerir
