Uzun yıllar boyunca konforlu kullanım için üretilen, uyarlanabilir gürültü engelleme özellikli kulak üstü kulaklıkla rahat odaklanın. Hareket halindeyken yumuşak ve doğal sesler için kablosuz kullanın veya kablo takarak yüksek çözünürlüklü sesin keyfini çıkarın.
Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun
Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor
Toplu satın alım fiyatı
Skip this
Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:
Aksesuar ekle
Bu ürün
- {discount-value}
Kulak üstü kablosuz kulaklıklar
toplam
recurring payment
Rahatlığın keyfini çıkarın
Doğal ses. Dinamik Bas
Rahat kulak üstü uyum
Uyarlanabilir Gürültü Engelleme
80 saate kadar oynatma süresi
Düşük ses seviyesinde bile mükemmel ses. Kablosuz veya kablolu dinleme seçeneği
Özel olarak ayarlanmış 40 mm sürücüler ve Dinamik Bas bir araya gelerek düşük ses düzeylerinde bile tam ve zengin baslarla mükemmel ses sunar. Yüksek çözünürlüklü ses deneyimi için 3,5 mm ses kablosu (ürünle birlikte gelir) veya USB-C üzerinden kablolu olarak dinleyebilirsiniz.
Uyarlanabilir Gürültü Engelleme ile özgürce deneyimleyin
Uyarlanabilir gürültü engelleme özelliği, ortamdaki seslere hızla tepki vererek rüzgar dahil olmak üzere dış gürültüleri gerçek zamanlı olarak engeller. Etrafınızda olup bitenleri duymak istiyorsanız Farkındalık Modunu açtığınızda dış sesler kulağınıza ulaşır. Hızlı Farkındalık ise insan seslerini güçlendirerek kulaklığınızı çıkarmadan sohbet etmenizi mümkün kılar.
Uzun yıllar kullanım için konforlu yapı ve değiştirilebilir bileşenler
Yumuşak PU deri kulaklık başlıkları ve yumuşak ayarlanabilir kafa bandı çok rahat bir kullanım sunar. En iyi akustik yalıtım ve konfor için, zaman içinde aşınmaları durumunda hafızalı köpükten üretilmiş kulaklık başlığı yastıklarını değiştirebilirsiniz. Ayrıca, kullanım ömrü sona erdiğinde kulaklığın şarj edilebilir lityum iyon pilini değiştirebilirsiniz.
Stabil çok noktalı Bluetooth® bağlantısı ve kolay eşleştirme
En yeni Bluetooth® 6.0 cihazlarıyla uyumluluğu sayesinde, seste rahatsız edici düşüşler yaşamadan kesintisiz dinleme deneyimi elde edebilir ve aynı anda iki cihaza bağlanabilirsiniz. Android Fast Pair ve Microsoft Swift Pair de desteklenmektedir.
80 saate kadar oynatma süresi (gürültü engelleme açıkken 50)
Gürültü engelleme özelliği kapalıyken tam şarjla 80 saate kadar, gürültü önleme özelliği açıkken ise 50 saate kadar oynatma süresi elde edebilirsiniz. Ayrıca, yalnızca 5 dakika şarj ederek ekstra 4 saat daha kazanabilirsiniz.
5 mikrofon teknolojisi. Gürültülü mekanlarda bile daha net çağrılar
Bu kulaklıkta beş mikrofonlu bir sistem bulunur. Bu mikrofonlardan ikisi ve yapay zekayla gürültü azaltma algoritması bir araya gelerek çok net aramalar sunar. Çok rüzgarlı bir günde şehrin kalabalık bir caddesinde olsanız bile sesiniz net şekilde duyulur ve etrafınızdaki sesler, konuştuğunuz kişinin dikkatini dağıtmaz.
Müziğinizde bir şeylerin eksik olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yardımcı uygulamamızda yer alan EQ'nun sezgisel ekolayzırı sayesinde sesi dilediğiniz gibi ayarlayabilir ve farklı EQ ayarlarını kolayca keşfedebilirsiniz. Ayrıca gürültü engelleme özelliğini ayarlamak, Dinamik Bas özelliğini etkinleştirmek, bağlı cihazları yönetmek, ürün yazılımını güncellemek ve diğer işlemler için de uygulamayı kullanabilirsiniz.
Yumuşak, doğal ses. Philips ses imzası
Bu kulaklıkların sahip olduğu özel sürücüler, derin baslarla yumuşak, doğal bir ses sağlayan Philips ses imzasına göre ayarlanmıştır. Dinlediğiniz her müzikten en iyi performansı alırsınız.
GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş plastik. Çevreye duyarlı ambalaj
Ürünlerimizde tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler kullanılmaktadır. Ambalajdaki ek materyaller geri dönüştürülmüş kağıda basılmış, ambalajın kendisi ise FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş kartondan üretilmiştir.
Teknik Özellikler
Ses
Akustik sistem
Kapalı
Frekans aralığı
20 - 40,000 Hz
Empedans
16 Ohm
Hassasiyet
108±3 dB (1 kHz, 1 mW)
Hoparlör çapı
40
mm
Maksimum güç girişi
30
mW
Sürücü tipi
Dinamik
Yüksek Çözünürlüklü Ses
Evet
Bağlantı
Bluetooth sürümü
6,0
Bluetooth profilleri
A2DP
AVRCP
HFP
Maksimum menzil
10 adede kadar
m
Çok noktalı bağlantı
Evet
Desteklenen codec
SBC
Kulaklık soketi
3.5
mm
Dış Karton
Uzunluk
22.40
cm
Ambalaj sayısı
3
Genişlik
22.00
cm
Brüt ağırlık
1.65
kg
Yükseklik
25.50
cm
GTIN
1 48 95229 17698 7
Net ağırlık
0.81
kg
Dara ağırlığı
0.84
kg
Kolaylık
Philips Headphones uygulama desteği
Evet
Google fast pair
Evet
Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
Evet
Kontrol türü
Düğme
Microsoft Swift Pair
Evet
Güç
Pil sayısı
1 adet
Şarj süresi
2
saat
Müzik oynatma süresi (ANC açık)
50
saat
Müzik oynatma süresi (ANC kapalı)
80
saat
Hızlı şarj süresi
15 mins for 4 hrs
Pil ağırlığı (Toplam)
14.8
g
Pil kapasitesi (Kulaklık)
720
mAh
Pil tipi (Kulaklık)
Lityum Polimer (dahili)
Ambalaj boyutları
Yükseklik
25
cm
Ambalaj türü
Karton
Raf yerleşimi tipi
Asılabilir
Genişlik
21.2
cm
Derinlik
6.9
cm
Birlikte verilen ürün sayısı
1
EAN
48 95229 17698 0
Brüt ağırlık
0.500
kg
Net ağırlık
0.270
kg
Dara ağırlığı
0.230
kg
Ürün boyutları
Yükseklik
19.20
cm
Genişlik
16.60
cm
Derinlik
8.20
cm
Ağırlık
0.024
kg
Aksesuarlar
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Evet
Tasarım
Renk
Beyaz
Kullanım şıklığı
Kafa bandı
Katlanabilen tasarım
Flat
Kulak bağlantısı malzemesi
Sentetik deri
Kulağa uyan tasarım
Kulak üstü
Kulaklık başlığı tipi
Arkası kapalı
Telekomünikasyon
Arama mikrofonu
2 mics
Rüzgar gürültüsünü azaltan teknoloji
Evet
UPC
UPC
8 40063 20788 2
ANC özellikleri
ANC teknolojisi
Hibrit, ANC Pro
Farkındalık modu
Evet
Uyumlu ANC
Evet
ANC (Aktif Gürültü Engelleme)
Evet
Sesli asistan
Sesli asistan uyumlu
Apple Siri
Google Asistan
Sesli asistan etkinleştirme
Çok İşlevli düğmeye basın
Sesli asistan desteği
Evet
Sürdürülebilirlik
Plastik dış kısım
%52 GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş tüketici sonrası Polikarbonat TE-00132492 içerir
Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.