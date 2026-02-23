  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Rahatlığın keyfini çıkarın Rahatlığın keyfini çıkarın Rahatlığın keyfini çıkarın

      Kulak üstü kablosuz kulaklıklar

      TAH6000BK/00

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Rahatlığın keyfini çıkarın

      Uzun yıllar boyunca konforlu kullanım için üretilen, uyarlanabilir gürültü engelleme özellikli kulak üstü kulaklıkla rahat odaklanın. Hareket halindeyken yumuşak ve doğal sesler için kablosuz kullanın veya kablo takarak yüksek çözünürlüklü sesin keyfini çıkarın.

      Tüm faydaları görün

      Seçenekler:

      Kulak üstü kablosuz kulaklıklar

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Gürültü Önleyici Kulaklık

      Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

      Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

      Toplu satın alım fiyatı

      Skip this

      Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

      Aksesuar ekle

      Bu ürün
      Kulak üstü kablosuz kulaklıklar
      - {discount-value}

      Kulak üstü kablosuz kulaklıklar

      toplam

      recurring payment

      Rahatlığın keyfini çıkarın

      • Doğal ses. Dinamik Bas
      • Rahat kulak üstü uyum
      • Uyarlanabilir Gürültü Engelleme
      • 80 saate kadar oynatma süresi

      Düşük ses seviyesinde bile mükemmel ses. Kablosuz veya kablolu dinleme seçeneği

      Özel olarak ayarlanmış 40 mm sürücüler ve Dinamik Bas bir araya gelerek düşük ses düzeylerinde bile tam ve zengin baslarla mükemmel ses sunar. Yüksek çözünürlüklü ses deneyimi için 3,5 mm ses kablosu (ürünle birlikte gelir) veya USB-C üzerinden kablolu olarak dinleyebilirsiniz.

      Uyarlanabilir Gürültü Engelleme ile özgürce deneyimleyin

      Uyarlanabilir gürültü engelleme özelliği, ortamdaki seslere hızla tepki vererek rüzgar dahil olmak üzere dış gürültüleri gerçek zamanlı olarak engeller. Etrafınızda olup bitenleri duymak istiyorsanız Farkındalık Modunu açtığınızda dış sesler kulağınıza ulaşır. Hızlı Farkındalık ise insan seslerini güçlendirerek kulaklığınızı çıkarmadan sohbet etmenizi mümkün kılar.

      Uzun yıllar kullanım için konforlu yapı ve değiştirilebilir bileşenler

      Yumuşak PU deri kulaklık başlıkları ve yumuşak ayarlanabilir kafa bandı çok rahat bir kullanım sunar. En iyi akustik yalıtım ve konfor için, zaman içinde aşınmaları durumunda hafızalı köpükten üretilmiş kulaklık başlığı yastıklarını değiştirebilirsiniz. Ayrıca, kullanım ömrü sona erdiğinde kulaklığın şarj edilebilir lityum iyon pilini değiştirebilirsiniz.

      Stabil çok noktalı Bluetooth® bağlantısı ve kolay eşleştirme

      En yeni Bluetooth® 6.0 cihazlarıyla uyumluluğu sayesinde, seste rahatsız edici düşüşler yaşamadan kesintisiz dinleme deneyimi elde edebilir ve aynı anda iki cihaza bağlanabilirsiniz. Android Fast Pair ve Microsoft Swift Pair de desteklenmektedir.

      80 saate kadar oynatma süresi (gürültü engelleme açıkken 50)

      Gürültü engelleme özelliği kapalıyken tam şarjla 80 saate kadar, gürültü önleme özelliği açıkken ise 50 saate kadar oynatma süresi elde edebilirsiniz. Ayrıca, yalnızca 5 dakika şarj ederek ekstra 4 saat daha kazanabilirsiniz.

      5 mikrofon teknolojisi. Gürültülü mekanlarda bile daha net çağrılar

      Bu kulaklıkta beş mikrofonlu bir sistem bulunur. Bu mikrofonlardan ikisi ve yapay zekayla gürültü azaltma algoritması bir araya gelerek çok net aramalar sunar. Çok rüzgarlı bir günde şehrin kalabalık bir caddesinde olsanız bile sesiniz net şekilde duyulur ve etrafınızdaki sesler, konuştuğunuz kişinin dikkatini dağıtmaz.

      Philips Headphones uygulaması. Deneyiminizi kişiselleştirin

      Müziğinizde bir şeylerin eksik olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yardımcı uygulamamızda yer alan EQ'nun sezgisel ekolayzırı sayesinde sesi dilediğiniz gibi ayarlayabilir ve farklı EQ ayarlarını kolayca keşfedebilirsiniz. Ayrıca gürültü engelleme özelliğini ayarlamak, Dinamik Bas özelliğini etkinleştirmek, bağlı cihazları yönetmek, ürün yazılımını güncellemek ve diğer işlemler için de uygulamayı kullanabilirsiniz.

      Yumuşak, doğal ses. Philips ses imzası

      Bu kulaklıkların sahip olduğu özel sürücüler, derin baslarla yumuşak, doğal bir ses sağlayan Philips ses imzasına göre ayarlanmıştır. Dinlediğiniz her müzikten en iyi performansı alırsınız.

      GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş plastik. Çevreye duyarlı ambalaj

      Ürünlerimizde tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler kullanılmaktadır. Ambalajdaki ek materyaller geri dönüştürülmüş kağıda basılmış, ambalajın kendisi ise FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş kartondan üretilmiştir.

      Teknik Özellikler

      • Ses

        Akustik sistem
        Kapalı
        Frekans aralığı
        20 - 40,000 Hz
        Empedans
        16 Ohm
        Hassasiyet
        108±3 dB (1 kHz, 1 mW)
        Hoparlör çapı
        40  mm
        Maksimum güç girişi
        30  mW
        Sürücü tipi
        Dinamik
        Yüksek Çözünürlüklü Ses
        Evet

      • Bağlantı

        Bluetooth sürümü
        6,0
        Bluetooth profilleri
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maksimum menzil
        10 adede kadar  m
        Çok noktalı bağlantı
        Evet
        Desteklenen codec
        SBC
        Kulaklık soketi
        3.5  mm

      • Dış Karton

        Uzunluk
        22.40  cm
        Ambalaj sayısı
        3
        Genişlik
        22.00  cm
        Brüt ağırlık
        1.65  kg
        Yükseklik
        25.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17697 0
        Net ağırlık
        0.81  kg
        Dara ağırlığı
        0.84  kg

      • Kolaylık

        Philips Headphones uygulama desteği
        Evet
        Google fast pair
        Evet
        Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
        Evet
        Kontrol türü
        Düğme
        Microsoft Swift Pair
        Evet

      • Güç

        Pil sayısı
        1 adet
        Şarj süresi
        2  saat
        Müzik oynatma süresi (ANC açık)
        50  saat
        Müzik oynatma süresi (ANC kapalı)
        80  saat
        Hızlı şarj süresi
        15 mins for 4 hrs
        Pil ağırlığı (Toplam)
        14.8  g
        Pil kapasitesi (Kulaklık)
        720  mAh
        Pil tipi (Kulaklık)
        Lityum Polimer (dahili)

      • Ambalaj boyutları

        Yükseklik
        25  cm
        Ambalaj türü
        Karton
        Raf yerleşimi tipi
        Asılabilir
        Genişlik
        21.2  cm
        Derinlik
        6.9  cm
        Birlikte verilen ürün sayısı
        1
        EAN
        48 95229 17697 3
        Brüt ağırlık
        0.500  kg
        Net ağırlık
        0.270  kg
        Dara ağırlığı
        0.230  kg

      • Ürün boyutları

        Yükseklik
        19.20  cm
        Genişlik
        16.60  cm
        Derinlik
        8.20  cm
        Ağırlık
        0.024  kg

      • Aksesuarlar

        Ses kablosu
        3,5 mm stereo kablo, U=1,0 m
        Hızlı Başlangıç Kılavuzu
        Evet

      • Tasarım

        Renk
        Siyah
        Kullanım şıklığı
        Kafa bandı
        Katlanabilen tasarım
        Düz/İçe doğru
        Kulak bağlantısı malzemesi
        Sentetik deri
        Kulağa uyan tasarım
        Kulak üstü
        Kulaklık başlığı tipi
        Arkası kapalı

      • Telekomünikasyon

        Arama mikrofonu
        2 mics
        Rüzgar gürültüsünü azaltan teknoloji
        Evet

      • UPC

        UPC
        8 40063 20787 5

      • ANC özellikleri

        ANC teknolojisi
        Hibrit, ANC Pro
        Farkındalık modu
        Evet
        Uyumlu ANC
        Evet
        ANC mikrofonu
        3 mikrofon
        ANC (Aktif Gürültü Engelleme)
        Evet

      • Sesli asistan

        Sesli asistan uyumlu
        • Apple Siri
        • Google Asistan
        Sesli asistan etkinleştirme
        Çok İşlevli düğmeye basın
        Sesli asistan desteği
        Evet

      • Sürdürülebilirlik

        Plastik dış kısım
        %52 GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş tüketici sonrası Polikarbonat TE-00132492 içerir

      Badge-D2C

      Bu ürün için destek alın

      Ürün ipuçlarını, SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik ve uyumluluk bilgilerini bulun.

      Önerilen ürünler

      En son görüntülenen ürünler

      Yorumlar

      Bültenimize abone olun

      * Bu alan gereklidir

      Özel promosyonlar ve kuponlar

      Ürün lansmanları

      İpuçları ve öneriler

      *
      *

      Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!
      Bu ne anlama geliyor?

      Keşfet 
      MyPhilips

      Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

      Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

      Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

      Şimdi üye ol

      Ödeme Seçenekleri

      Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

      Visa - payment method
      MasterCard - payment method

      Destek

      Çevrimiçi Mağaza Desteği
      Şartlar ve koşullar
      Sipariş Takibi
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tüm hakları saklıdır.

      Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

      I understand

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.