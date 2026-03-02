  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

      Kulak üstü kulaklıklar

      TAH4500WT/00

      Mükemmel sesi deneyimleyin

      Günlük kullanabileceğiniz çok rahat ve gürültü engelleme özellikli bir kulaklık istiyorsanız bu model tam size göre. Düşük ses seviyelerinde bile derin bas ile zengin ses elde edersiniz. Değiştirilebilir kulaklık başlığı yastıkları ve pil, yıllar boyunca üst düzey konfor ve performans sunar.

      Mükemmel sesi deneyimleyin

      • Doğal ses. Dinamik Bas
      • Kulağa tam oturan rahat tasarım
      • Gürültü Engelleme
      • 70 saate kadar oynatma süresi

      Dinamik Bas ile düşük ses seviyesinde bile mükemmel ses

      Özel olarak ayarlanmış 32 mm sürücüler ve Dinamik Bas bir araya gelerek düşük ses seviyelerinde bile tam ve zengin baslarla mükemmel ses sunar. Film izlerken veya oyun oynarken yardımcı uygulamamızda düşük gecikme modunu açabilirsiniz.

      Uzun yıllar kullanım için değiştirilebilir bileşenlerle konforlu yapı

      Yumuşak PU deri kulaklık başlıkları ve yumuşak ayarlanabilir kafa bandı çok rahat bir kullanım sunar. En iyi akustik yalıtım ve konfor için, zaman içinde aşınmaları durumunda hafızalı köpükten üretilmiş kulaklık başlığı yastıklarını değiştirebilirsiniz. Ayrıca, kullanım ömrü sona erdiğinde kulaklığın şarj edilebilir lityum iyon pilini değiştirebilirsiniz.

      Aktif Gürültü Engelleme ile müziğinizi daima duyun

      Aktif gürültü engelleme özelliği, dış sesleri azaltarak şarkılarınıza, podcast'lerinize ve aramalarınıza odaklanmanızı sağlar. Otomatik ayarı kullanabilir veya Philips Headphones uygulamasında seviyeleri kendiniz ayarlayabilirsiniz.

      Stabil çok noktalı Bluetooth® bağlantısı ve kolay eşleştirme

      En yeni Bluetooth® 6.0 cihazlarıyla uyumluluğu sayesinde, seste rahatsız edici düşüşler yaşamadan kesintisiz dinleme deneyimi elde edebilir ve aynı anda iki cihaza bağlanabilirsiniz. Android Fast Pair ve Microsoft Swift Pair de desteklenmektedir.

      70 saate kadar oynatma süresi (gürültü engelleme açıkken 50)

      Gürültü engelleme özelliği kapalıyken tam şarjla 70 saate kadar, gürültü önleme özelliği açıkken ise 50 saate kadar oynatma süresi elde edebilirsiniz. Ayrıca, yalnızca 5 dakika şarj ederek ekstra 4 saat daha kazanabilirsiniz.

      Net arama sesi. Söyledikleriniz anlaşılır

      Görüşme sırasında sesiniz net bir şekilde duyulur. Özel bir mikrofon sesinizi alırken, gürültü azaltma algoritması çevrenizden gelen arka plan gürültüsünün bir kısmını azaltır.

      Philips Headphones uygulaması. Deneyiminizi kişiselleştirin

      Müziğinizde bir şeylerin eksik olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yardımcı uygulamamızda yer alan EQ'nun sezgisel ekolayzırı sayesinde sesi dilediğiniz gibi ayarlayabilir ve farklı EQ ayarlarını kolayca keşfedebilirsiniz. Ayrıca gürültü engelleme özelliğini ayarlamak, Dinamik Bas özelliğini etkinleştirmek, bağlı cihazları yönetmek, ürün yazılımını güncellemek ve diğer işlemler için de uygulamayı kullanabilirsiniz.

      Yumuşak, doğal ses. Philips ses imzası

      Bu kulaklıkların sahip olduğu özel sürücüler, derin baslarla yumuşak, doğal bir ses sağlayan Philips ses imzasına göre ayarlanmıştır. Dinlediğiniz her müzikten en iyi performansı alırsınız.

      GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş plastik. Çevreye duyarlı ambalaj

      Ürünlerimizde tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler kullanılmaktadır. Ambalajdaki ek materyaller geri dönüştürülmüş kağıda basılmış, ambalajın kendisi ise FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş kartondan üretilmiştir.

      Teknik Özellikler

      • Ses

        Akustik sistem
        Kapalı
        Frekans aralığı
        20 - 20,000 Hz
        Empedans
        32 Ohm
        Maksimum güç girişi
        10 mW
        Hassasiyet
        113 dB (1 kHz, 1 mW)
        Hoparlör çapı
        32  mm
        Sürücü tipi
        Dinamik

      • Bağlantı

        Bluetooth sürümü
        6,0
        Bluetooth profilleri
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maksimum menzil
        10 adede kadar  m
        Çok noktalı bağlantı
        Evet
        Desteklenen codec
        SBC

      • Dış Karton

        Uzunluk
        21.70  cm
        Ambalaj sayısı
        3
        Genişlik
        18.50  cm
        Brüt ağırlık
        1.32  kg
        Yükseklik
        25.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17757 1
        Net ağırlık
        0.50  kg
        Dara ağırlığı
        0.82  kg

      • Kolaylık

        Ses seviyesi kontrolü
        Evet
        Philips Headphones uygulama desteği
        Evet
        Google fast pair
        Evet
        Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
        Evet
        Kontrol türü
        Düğme
        Microsoft Swift Pair
        Evet

      • Güç

        Pil sayısı
        1 adet
        Şarj süresi
        2  saat
        Müzik oynatma süresi (ANC açık)
        50  saat
        Müzik oynatma süresi (ANC kapalı)
        70  saat
        Hızlı şarj süresi
        5 mins for 4 hrs
        Pil ağırlığı (Toplam)
        9.52  g
        Pil kapasitesi (Kulaklık)
        500  mAh
        Pil tipi (Kulaklık)
        Lityum Polimer (dahili)

      • Ambalaj boyutları

        Yükseklik
        24.5  cm
        Ambalaj türü
        Karton
        Raf yerleşimi tipi
        Asılabilir
        Genişlik
        19.85  cm
        Derinlik
        5.5  cm
        Birlikte verilen ürün sayısı
        1
        EAN
        48 95229 17757 4
        Brüt ağırlık
        0.332  kg
        Net ağırlık
        0.168  kg
        Dara ağırlığı
        0.164  kg

      • Ürün boyutları

        Yükseklik
        17.84  cm
        Genişlik
        15.84  cm
        Derinlik
        7.37  cm
        Ağırlık
        0.156  kg

      • Aksesuarlar

        Hızlı Başlangıç Kılavuzu
        Evet

      • Tasarım

        Renk
        Beyaz
        Kullanım şıklığı
        Kafa bandı
        Katlanabilen tasarım
        Düz/İçe doğru
        Kulak bağlantısı malzemesi
        Sentetik deri
        Kulağa uyan tasarım
        Kulak üstü
        Kulaklık başlığı tipi
        Arkası kapalı

      • Telekomünikasyon

        Arama mikrofonu
        1 mic

      • UPC

        UPC
        8 40063 20802 5

      • ANC özellikleri

        ANC teknolojisi
        FB
        ANC mikrofonu
        3 mikrofon
        ANC (Aktif Gürültü Engelleme)
        Evet

      • Sesli asistan

        Sesli asistan uyumlu
        • Apple Siri
        • Google Asistan
        Sesli asistan etkinleştirme
        Çok İşlevli düğmeye basın
        Sesli asistan desteği
        Evet

      • Sürdürülebilirlik

        Plastik dış kısım
        %71 GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş tüketici sonrası Polikarbonat TE-00132492 içerir

      Bu ürün için destek alın

      Ürün ipuçlarını, SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik ve uyumluluk bilgilerini bulun.

