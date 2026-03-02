Günlük kullanabileceğiniz çok rahat ve gürültü engelleme özellikli bir kulaklık istiyorsanız bu model tam size göre. Düşük ses seviyelerinde bile derin bas ile zengin ses elde edersiniz. Değiştirilebilir kulaklık başlığı yastıkları ve pil, yıllar boyunca üst düzey konfor ve performans sunar.
Kulak üstü kulaklıklar
toplam
Mükemmel sesi deneyimleyin
Doğal ses. Dinamik Bas
Kulağa tam oturan rahat tasarım
Gürültü Engelleme
70 saate kadar oynatma süresi
Dinamik Bas ile düşük ses seviyesinde bile mükemmel ses
Özel olarak ayarlanmış 32 mm sürücüler ve Dinamik Bas bir araya gelerek düşük ses seviyelerinde bile tam ve zengin baslarla mükemmel ses sunar. Film izlerken veya oyun oynarken yardımcı uygulamamızda düşük gecikme modunu açabilirsiniz.
Uzun yıllar kullanım için değiştirilebilir bileşenlerle konforlu yapı
Yumuşak PU deri kulaklık başlıkları ve yumuşak ayarlanabilir kafa bandı çok rahat bir kullanım sunar. En iyi akustik yalıtım ve konfor için, zaman içinde aşınmaları durumunda hafızalı köpükten üretilmiş kulaklık başlığı yastıklarını değiştirebilirsiniz. Ayrıca, kullanım ömrü sona erdiğinde kulaklığın şarj edilebilir lityum iyon pilini değiştirebilirsiniz.
Aktif Gürültü Engelleme ile müziğinizi daima duyun
Aktif gürültü engelleme özelliği, dış sesleri azaltarak şarkılarınıza, podcast'lerinize ve aramalarınıza odaklanmanızı sağlar. Otomatik ayarı kullanabilir veya Philips Headphones uygulamasında seviyeleri kendiniz ayarlayabilirsiniz.
Stabil çok noktalı Bluetooth® bağlantısı ve kolay eşleştirme
En yeni Bluetooth® 6.0 cihazlarıyla uyumluluğu sayesinde, seste rahatsız edici düşüşler yaşamadan kesintisiz dinleme deneyimi elde edebilir ve aynı anda iki cihaza bağlanabilirsiniz. Android Fast Pair ve Microsoft Swift Pair de desteklenmektedir.
70 saate kadar oynatma süresi (gürültü engelleme açıkken 50)
Gürültü engelleme özelliği kapalıyken tam şarjla 70 saate kadar, gürültü önleme özelliği açıkken ise 50 saate kadar oynatma süresi elde edebilirsiniz. Ayrıca, yalnızca 5 dakika şarj ederek ekstra 4 saat daha kazanabilirsiniz.
Net arama sesi. Söyledikleriniz anlaşılır
Görüşme sırasında sesiniz net bir şekilde duyulur. Özel bir mikrofon sesinizi alırken, gürültü azaltma algoritması çevrenizden gelen arka plan gürültüsünün bir kısmını azaltır.
Müziğinizde bir şeylerin eksik olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yardımcı uygulamamızda yer alan EQ'nun sezgisel ekolayzırı sayesinde sesi dilediğiniz gibi ayarlayabilir ve farklı EQ ayarlarını kolayca keşfedebilirsiniz. Ayrıca gürültü engelleme özelliğini ayarlamak, Dinamik Bas özelliğini etkinleştirmek, bağlı cihazları yönetmek, ürün yazılımını güncellemek ve diğer işlemler için de uygulamayı kullanabilirsiniz.
Yumuşak, doğal ses. Philips ses imzası
Bu kulaklıkların sahip olduğu özel sürücüler, derin baslarla yumuşak, doğal bir ses sağlayan Philips ses imzasına göre ayarlanmıştır. Dinlediğiniz her müzikten en iyi performansı alırsınız.
GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş plastik. Çevreye duyarlı ambalaj
Ürünlerimizde tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler kullanılmaktadır. Ambalajdaki ek materyaller geri dönüştürülmüş kağıda basılmış, ambalajın kendisi ise FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş kartondan üretilmiştir.
Teknik Özellikler
Ses
Akustik sistem
Kapalı
Frekans aralığı
20 - 20,000 Hz
Empedans
32 Ohm
Maksimum güç girişi
10 mW
Hassasiyet
113 dB (1 kHz, 1 mW)
Hoparlör çapı
32
mm
Sürücü tipi
Dinamik
Bağlantı
Bluetooth sürümü
6,0
Bluetooth profilleri
A2DP
AVRCP
HFP
Maksimum menzil
10 adede kadar
m
Çok noktalı bağlantı
Evet
Desteklenen codec
SBC
Dış Karton
Uzunluk
21.70
cm
Ambalaj sayısı
3
Genişlik
18.50
cm
Brüt ağırlık
1.32
kg
Yükseklik
25.50
cm
GTIN
1 48 95229 17759 5
Net ağırlık
0.50
kg
Dara ağırlığı
0.82
kg
Kolaylık
Ses seviyesi kontrolü
Evet
Philips Headphones uygulama desteği
Evet
Google fast pair
Evet
Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
Evet
Kontrol türü
Düğme
Microsoft Swift Pair
Evet
Güç
Pil sayısı
1 adet
Şarj süresi
2
saat
Müzik oynatma süresi (ANC açık)
50
saat
Müzik oynatma süresi (ANC kapalı)
70
saat
Hızlı şarj süresi
5 mins for 4 hrs
Pil ağırlığı (Toplam)
9.52
g
Pil kapasitesi (Kulaklık)
500
mAh
Pil tipi (Kulaklık)
Lityum Polimer (dahili)
Ambalaj boyutları
Yükseklik
24.5
cm
Ambalaj türü
Karton
Raf yerleşimi tipi
Asılabilir
Genişlik
19.85
cm
Derinlik
5.5
cm
Birlikte verilen ürün sayısı
1
EAN
48 95229 17759 8
Brüt ağırlık
0.332
kg
Net ağırlık
0.168
kg
Dara ağırlığı
0.164
kg
Ürün boyutları
Yükseklik
17.84
cm
Genişlik
15.84
cm
Derinlik
7.37
cm
Ağırlık
0.156
kg
Aksesuarlar
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Evet
Tasarım
Renk
Pembe
Kullanım şıklığı
Kafa bandı
Katlanabilen tasarım
Düz/İçe doğru
Kulak bağlantısı malzemesi
Sentetik deri
Kulağa uyan tasarım
Kulak üstü
Kulaklık başlığı tipi
Arkası kapalı
Telekomünikasyon
Arama mikrofonu
1 mic
UPC
UPC
8 40063 20804 9
ANC özellikleri
ANC teknolojisi
FB
ANC mikrofonu
3 mikrofon
ANC (Aktif Gürültü Engelleme)
Evet
Sesli asistan
Sesli asistan uyumlu
Apple Siri
Google Asistan
Sesli asistan etkinleştirme
Çok İşlevli düğmeye basın
Sesli asistan desteği
Evet
Sürdürülebilirlik
Plastik dış kısım
%71 GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş tüketici sonrası Polikarbonat TE-00132492 içerir
Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.