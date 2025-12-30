  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

      Kulak üstü kablosuz kulaklıklar

      TAH2500BK/10

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Üstün konfor, mükemmel ses

      Bu kablosuz kulak üstü kulaklıkları takın ve dinlerken gerçek konforun tadını çıkarın. Ekstra basa sahip zengin ses ve 50 saate kadar oynatma süresi elde edersiniz.

      Tüm faydaları görün

      Kulak üstü kablosuz kulaklıklar

      Bu ürün
      Kulak üstü kablosuz kulaklıklar
      - {discount-value}

      Kulak üstü kablosuz kulaklıklar

      toplam

      recurring payment

      Üstün konfor, mükemmel ses

      • Gürültü Engelleme
      • Hafif kulak üstü kulaklık
      • Doğal ses. Ekstra Bas
      • 50 saate kadar oynatma süresi

      Gürültü Engelleme ile sürükleyici deneyim

      Gürültü engelleme, rüzgar da dahil olmak üzere dış gürültüyü ortadan kaldırır, böylece melodilerinize veya aramalarınıza odaklanabilirsiniz. Etrafınızda neler olup bittiğini daha fazla duymak mı istiyorsunuz? Farkındalık Modunu etkinleştirmek için düğmeye basın.

      Ekstra Bas moduyla mükemmel ses

      40 mm sürücüler mükemmel ses sağlarken kulak üstü tasarım iyi seviyede pasif gürültü yalıtımı sunar. Sevdiğiniz şarkılardaki tüm notaları duyabilirsiniz.

      Hızlı şarjla 50 saate kadar oynatma süresi

      50 saate kadar oynatma süresi sunan bu kablosuz kulaklıklar, birçok çalma listesini sonuna kadar dinlemenizi sağlar. USB-C ile sadece 2 saat içinde tamamen şarj olur. 15 dakikalık hızlı bir şarj ile 10 saat daha müzik dinlemeye yetecek kadar güç elde edersiniz.

      Kesintisiz çok noktalı Bluetooth bağlantısı

      Gelişmiş Bluetooth bağlantısı, kesintisiz dinleme için size daha istikrarlı bir bağlantı sağlar ve iki Bluetooth cihazını (iOS veya Android) aynı anda bağlamanıza olanak tanır. Seste rahatsız edici düşüşler deneyimlemeden çalma listenizin keyfini çıkarın veya en sevdiğiniz podcast'i kesintisiz olarak dinleyin.

      Net arama sesi. Söyledikleriniz anlaşılır

      Görüşme sırasında sesiniz net bir şekilde duyulur. Özel bir mikrofon sesinizi alırken, gürültü azaltma algoritması çevrenizden gelen arka plan gürültüsünün bir kısmını azaltır.

      Hafifliği ve rahatlığı sayesinde saatlerce takabilirsiniz

      Bu kulak üstü kulaklıklar günlük kullanımda rahatlık sağlamak için tasarlanmıştır. Hafif, yastıklı baş bandı başınıza nazikçe otururken yumuşak kulak yastıkları mükemmel uyum sağlar. Kulak yastıkları PU deri kaplamaya sahiptir; bu da pürüzsüz, cilt dostu bir his sunarak uzun süreli rahatlığı kolay bakım ile birleştirir.

      Philips Headphones uygulaması. Ayarları ve kontrolleri kişiselleştirin

      Kullanışlı yardımcı uygulamamız, bağlı cihazları yönetmenizi veya gürültü engelleme özelliğini kapatmanızı sağlar. Ayrıca uygulamayı kullanarak ses profilinizde ince ayar yapabilirsiniz.

      Yumuşak, ayrıntılı, doğal. Philips ses imzası

      İster müzik ister podcast, bu kablosuz kulaklıklar sevdiğiniz sesleri en iyi şekilde almanızı sağlar! Philips ses imzasına göre ayarlanmış sürücülerden gelen zengin baslarla yumuşak ve ayrıntılı sesin keyfini çıkarın.

      Teknik Özellikler

      • Ses

        Akustik sistem
        Kapalı
        Frekans aralığı
        20 - 20,000 Hz
        Empedans
        32 Ohm
        Hassasiyet
        112 dB (1 kHz)
        Hoparlör çapı
        40  mm
        Maksimum güç girişi
        30  mW
        Sürücü tipi
        Dinamik

      • Bağlantı

        Bluetooth sürümü
        6,0
        Bluetooth profilleri
        • AVRCP
        • A2DP
        • HFP
        Maksimum menzil
        10 adede kadar  m
        Çok noktalı bağlantı
        Evet
        Desteklenen codec
        SBC
        Kulaklık soketi
        3.5  mm

      • Dış Karton

        Uzunluk
        36.20  cm
        Ambalaj sayısı
        6
        Genişlik
        21.60  cm
        Brüt ağırlık
        2.76  kg
        Yükseklik
        23.60  cm
        GTIN
        1 48 95229 17304 7
        Net ağırlık
        1.39  kg
        Dara ağırlığı
        1.37  kg

      • Kolaylık

        Philips Headphones uygulama desteği
        Evet
        Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
        Evet
        Kontrol türü
        Düğme

      • Güç

        Pil sayısı
        1 adet
        Şarj süresi
        2  saat
        Müzik oynatma süresi (ANC açık)
        45  saat
        Müzik oynatma süresi (ANC kapalı)
        50  saat
        Hızlı şarj süresi
        15 mins for 10 hrs
        Pil ağırlığı (Toplam)
        9.6  g
        Pil kapasitesi (Kulaklık)
        500  mAh
        Pil tipi (Kulaklık)
        Lityum Polimer (dahili)

      • Ambalaj boyutları

        Yükseklik
        22  cm
        Ambalaj türü
        Karton
        Raf yerleşimi tipi
        Asılabilir
        Genişlik
        20.2  cm
        Derinlik
        5.8  cm
        Birlikte verilen ürün sayısı
        1
        EAN
        48 95229 17304 0
        Brüt ağırlık
        0.4  kg
        Net ağırlık
        0.232  kg
        Dara ağırlığı
        0.168  kg

      • Ürün boyutları

        Yükseklik
        19.76  cm
        Genişlik
        16.57  cm
        Derinlik
        8.29  cm
        Ağırlık
        0.207  kg

      • Aksesuarlar

        Hızlı Başlangıç Kılavuzu
        Evet
        Şarj kablosu
        USB-C kablosu, 200 mm

      • Tasarım

        Renk
        Siyah
        Kullanım şıklığı
        Kafa bandı
        Katlanabilen tasarım
        Düz/İçe doğru
        Kulak bağlantısı malzemesi
        Hafızalı köpük
        Kulağa uyan tasarım
        Kulak üstü
        Kulaklık başlığı tipi
        Arkası kapalı

      • Telekomünikasyon

        Arama mikrofonu
        1 mic

      • ANC özellikleri

        ANC teknolojisi
        FF
        Farkındalık modu
        Evet
        ANC mikrofonu
        2 mikrofon
        ANC (Aktif Gürültü Engelleme)
        Evet

      • Sesli asistan

        Sesli asistan uyumlu
        • Apple Siri
        • Google Asistan
        Sesli asistan etkinleştirme
        Oynat/Duraklat düğmesine basın
        Sesli asistan desteği
        Evet

      Yorumlar

