2000 series
Kulak üstü kablosuz kulaklıklar
Üstün konfor, mükemmel ses
Gürültü Engelleme
Hafif kulak üstü kulaklık
Doğal ses. Ekstra Bas
50 saate kadar oynatma süresi
Gürültü Engelleme ile sürükleyici deneyim
Gürültü engelleme, rüzgar da dahil olmak üzere dış gürültüyü ortadan kaldırır, böylece melodilerinize veya aramalarınıza odaklanabilirsiniz. Etrafınızda neler olup bittiğini daha fazla duymak mı istiyorsunuz? Farkındalık Modunu etkinleştirmek için düğmeye basın.
Ekstra Bas moduyla mükemmel ses
40 mm sürücüler mükemmel ses sağlarken kulak üstü tasarım iyi seviyede pasif gürültü yalıtımı sunar. Sevdiğiniz şarkılardaki tüm notaları duyabilirsiniz.
Hızlı şarjla 50 saate kadar oynatma süresi
50 saate kadar oynatma süresi sunan bu kablosuz kulaklıklar, birçok çalma listesini sonuna kadar dinlemenizi sağlar. USB-C ile sadece 2 saat içinde tamamen şarj olur. 15 dakikalık hızlı bir şarj ile 10 saat daha müzik dinlemeye yetecek kadar güç elde edersiniz.
Kesintisiz çok noktalı Bluetooth bağlantısı
Gelişmiş Bluetooth bağlantısı, kesintisiz dinleme için size daha istikrarlı bir bağlantı sağlar ve iki Bluetooth cihazını (iOS veya Android) aynı anda bağlamanıza olanak tanır. Seste rahatsız edici düşüşler deneyimlemeden çalma listenizin keyfini çıkarın veya en sevdiğiniz podcast'i kesintisiz olarak dinleyin.
Net arama sesi. Söyledikleriniz anlaşılır
Görüşme sırasında sesiniz net bir şekilde duyulur. Özel bir mikrofon sesinizi alırken, gürültü azaltma algoritması çevrenizden gelen arka plan gürültüsünün bir kısmını azaltır.
Hafifliği ve rahatlığı sayesinde saatlerce takabilirsiniz
Bu kulak üstü kulaklıklar günlük kullanımda rahatlık sağlamak için tasarlanmıştır. Hafif, yastıklı baş bandı başınıza nazikçe otururken yumuşak kulak yastıkları mükemmel uyum sağlar. Kulak yastıkları PU deri kaplamaya sahiptir; bu da pürüzsüz, cilt dostu bir his sunarak uzun süreli rahatlığı kolay bakım ile birleştirir.
Philips Headphones uygulaması. Ayarları ve kontrolleri kişiselleştirin
Kullanışlı yardımcı uygulamamız, bağlı cihazları yönetmenizi veya gürültü engelleme özelliğini kapatmanızı sağlar. Ayrıca uygulamayı kullanarak ses profilinizde ince ayar yapabilirsiniz.
Yumuşak, ayrıntılı, doğal. Philips ses imzası
İster müzik ister podcast, bu kablosuz kulaklıklar sevdiğiniz sesleri en iyi şekilde almanızı sağlar! Philips ses imzasına göre ayarlanmış sürücülerden gelen zengin baslarla yumuşak ve ayrıntılı sesin keyfini çıkarın.
