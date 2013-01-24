Olağanüstü Sürükleyici Oyun Deneyimi

Profesyonel Dirac 3D surround teknoloji, ultra hafif tasarım, ayarlanabilir kafa bandı, serin tutan PU ve hafızalı köpük ile kulaklık yastıkları ve 40 mm hassas dengeli hoparlörler ile kullanıcılara daha da sürükleyici bir oyun deneyimi sunar. Tüm faydaları görün