  • Peşin fiyatına 12 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    PC Oyun Kulaklığı

    TAGH401BL/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Olağanüstü Sürükleyici Oyun Deneyimi Olağanüstü Sürükleyici Oyun Deneyimi Olağanüstü Sürükleyici Oyun Deneyimi
      -{discount-value}

      PC Oyun Kulaklığı

      TAGH401BL/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Olağanüstü Sürükleyici Oyun Deneyimi

      Profesyonel Dirac 3D surround teknoloji, ultra hafif tasarım, ayarlanabilir kafa bandı, serin tutan PU ve hafızalı köpük ile kulaklık yastıkları ve 40 mm hassas dengeli hoparlörler ile kullanıcılara daha da sürükleyici bir oyun deneyimi sunar. Tüm faydaları görün

      PC Oyun Kulaklığı

      Olağanüstü Sürükleyici Oyun Deneyimi

      Profesyonel Dirac 3D surround teknoloji, ultra hafif tasarım, ayarlanabilir kafa bandı, serin tutan PU ve hafızalı köpük ile kulaklık yastıkları ve 40 mm hassas dengeli hoparlörler ile kullanıcılara daha da sürükleyici bir oyun deneyimi sunar. Tüm faydaları görün

      Olağanüstü Sürükleyici Oyun Deneyimi

      Profesyonel Dirac 3D surround teknoloji, ultra hafif tasarım, ayarlanabilir kafa bandı, serin tutan PU ve hafızalı köpük ile kulaklık yastıkları ve 40 mm hassas dengeli hoparlörler ile kullanıcılara daha da sürükleyici bir oyun deneyimi sunar. Tüm faydaları görün

      PC Oyun Kulaklığı

      Olağanüstü Sürükleyici Oyun Deneyimi

      Profesyonel Dirac 3D surround teknoloji, ultra hafif tasarım, ayarlanabilir kafa bandı, serin tutan PU ve hafızalı köpük ile kulaklık yastıkları ve 40 mm hassas dengeli hoparlörler ile kullanıcılara daha da sürükleyici bir oyun deneyimi sunar. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Baş bandı

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        PC Oyun Kulaklığı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Olağanüstü Sürükleyici Oyun Deneyimi

        • 40 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak üstü
        • Yumuşak kulak yastıkları
        • Çok yönlü kompakt katlama

        Uzun süreli kullanım rahatlığı için ayarlanabilir kafa bandı

        Benzersiz kafa bandı yapısı, kişiye özel ve rahat bir uyum sağlar. Yükseklik ayarı ile birlikte daha uzun süre rahat kullanım sunar.

        Serin tutan malzemeden üretilen kulak başlıkları maksimum rahatlık sağlar

        Serin tutan malzemeden üretilen kulak başlıklarının açısı, maksimum rahatlık sunmak için ayarlanabilir.

        Uzun süre kullanım rahatlığı için hafif kulak üstü tasarım

        Hafif kulak üstü tasarım, ayarlanabilen baş bandı ve yumuşak kulaklıklar optimum oturma ve uzun süre konforlu kullanım sağlar.

        Oyun ses seviyesi kontrolü ve mikrofonun sesini kapatma anahtarı

        Kablo üzerindeki uzaktan kumanda, "tek düğme" ile hoparlör ses düzeyini ayarlamayı ve mikrofonun sesini kapatmayı sağlar. Hem bilgisayarda çok kişili oyunlar hem de çevrimiçi toplantılar için idealdir.

        Dirac HD ve 3D ses anahtarı, etkileyici bir müzik deneyimi sunar

        Profesyonel ve saygı duyulan Dirac HD/3D ses teknolojisi, hassas ses kaynağı konumlandırmasıyla ses kalitesini büyük oranda iyileştirerek doğal ve net bir ses deneyimi sunar.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Empedans
          32 Ohm
          Hoparlör çapı
          40 mm
          Maksimum güç girişi
          20 mW
          Hassasiyet
          102 dB
          Tip
          dinamik
          Frekans tepkisi
          20-20000  Hz

        • Bağlantı

          Kablo uzunluğu
          2,5

        • Kullanılabilirlik

          Ses seviyesi kontrolü
          Evet
          Ses kapatma düğmesi
          Evet

        • Aksesuarlar

          Dahili
          Hızlı başlangıç kılavuzu

        • Tasarım

          Renk
          Siyah
          Kullanım şıklığı
          Kafa bandı

        • Ürün boyutları

          Ağırlık
          0,25  kg

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Kutu
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Raf yerleşimi tipi
          Asılabilir
          Yükseklik
          24  cm
          Genişlik
          19,5  cm
          Derinlik
          7,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,45  kg
          Net ağırlık
          0,25  kg
          Dara ağırlığı
          0,2  kg
          EAN
          48 95229 11928 4

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          24
          Uzunluk
          53  cm
          Genişlik
          44,5  cm
          Yükseklik
          54,2  cm
          Brüt ağırlık
          14,46  kg
          Net ağırlık
          6  kg
          Dara ağırlığı
          8,46  kg
          GTIN
          1 48 95229 11928 1

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          25  cm
          Genişlik
          21,2  cm
          Yükseklik
          24,5  cm
          Brüt ağırlık
          1,59  kg
          Net ağırlık
          0,75  kg
          Dara ağırlığı
          0,84  kg
          GTIN
          2 48 95229 11928 8

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi