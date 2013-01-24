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Olağanüstü Sürükleyici Oyun Deneyimi
Profesyonel Dirac 3D surround teknoloji, ultra hafif tasarım, ayarlanabilir kafa bandı, serin tutan PU ve hafızalı köpük ile kulaklık yastıkları ve 40 mm hassas dengeli hoparlörler ile kullanıcılara daha da sürükleyici bir oyun deneyimi sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Olağanüstü Sürükleyici Oyun Deneyimi
Profesyonel Dirac 3D surround teknoloji, ultra hafif tasarım, ayarlanabilir kafa bandı, serin tutan PU ve hafızalı köpük ile kulaklık yastıkları ve 40 mm hassas dengeli hoparlörler ile kullanıcılara daha da sürükleyici bir oyun deneyimi sunar. Tüm faydaları görün
Olağanüstü Sürükleyici Oyun Deneyimi
Profesyonel Dirac 3D surround teknoloji, ultra hafif tasarım, ayarlanabilir kafa bandı, serin tutan PU ve hafızalı köpük ile kulaklık yastıkları ve 40 mm hassas dengeli hoparlörler ile kullanıcılara daha da sürükleyici bir oyun deneyimi sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Olağanüstü Sürükleyici Oyun Deneyimi
Profesyonel Dirac 3D surround teknoloji, ultra hafif tasarım, ayarlanabilir kafa bandı, serin tutan PU ve hafızalı köpük ile kulaklık yastıkları ve 40 mm hassas dengeli hoparlörler ile kullanıcılara daha da sürükleyici bir oyun deneyimi sunar. Tüm faydaları görün
PC Oyun Kulaklığı
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Benzersiz kafa bandı yapısı, kişiye özel ve rahat bir uyum sağlar. Yükseklik ayarı ile birlikte daha uzun süre rahat kullanım sunar.
Serin tutan malzemeden üretilen kulak başlıklarının açısı, maksimum rahatlık sunmak için ayarlanabilir.
Hafif kulak üstü tasarım, ayarlanabilen baş bandı ve yumuşak kulaklıklar optimum oturma ve uzun süre konforlu kullanım sağlar.
Kablo üzerindeki uzaktan kumanda, "tek düğme" ile hoparlör ses düzeyini ayarlamayı ve mikrofonun sesini kapatmayı sağlar. Hem bilgisayarda çok kişili oyunlar hem de çevrimiçi toplantılar için idealdir.
Profesyonel ve saygı duyulan Dirac HD/3D ses teknolojisi, hassas ses kaynağı konumlandırmasıyla ses kalitesini büyük oranda iyileştirerek doğal ve net bir ses deneyimi sunar.
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