Baslar kendini gösteriyor.

Tüm müziklerinizde etkileyici basların keyfini çıkarın. Bu kulak içi kulaklıklar, kulağınıza konforlu bir şekilde oturur ve kablo üzerindeki uzaktan kumanda çalma listelerinde gezinmeyi kolaylaştırır. Bu özellik, en sevdiğiniz parçanın basları öne çıkmak üzereyken gelen bir arama olduğu durumlar için mükemmeldir!