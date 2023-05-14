ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Tek ürün çekimi
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kullanılan ana fotoğraf
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Aksesuarlı ürün fotoğrafı
  • Tek ürün çekimi
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kullanılan ana fotoğraf
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Aksesuarlı ürün fotoğrafı

Üretimden kaldırıldı

Kulak içi mikrofonlu kulaklık

TAE5008BL/00

Baslar kendini gösteriyor.

Tüm müziklerinizde etkileyici basların keyfini çıkarın. Bu kulak içi kulaklıklar, kulağınıza konforlu bir şekilde oturur ve kablo üzerindeki uzaktan kumanda çalma listelerinde gezinmeyi kolaylaştırır. Bu özellik, en sevdiğiniz parçanın basları öne çıkmak üzereyken gelen bir arama olduğu durumlar için mükemmeldir!

Tüm avantajları görüntüleyin

Baslar kendini gösteriyor.

  • Güçlü bas

  • Hafif, kulak içi uyumlu

  • Kablo üzerinde 3 düğmeli kumanda

  • USB-C konektör

Güçlü bas. Ne dinlerseniz dinleyin net ses

Hareket halindeyken en sevdiğiniz şarkıları dinleyemeyecekseniz ne anlamı kaldı? Bu kulaklık, güçlü 10 mm sürücüleri sayesinde güçlü, çarpıcı baslar ve kulağınıza tam oturarak rahat bir dinleme deneyimi sunar.

Dahili DAC ses kalitesini artırır

Çalma listelerinizdeki parçaları kaliteli sesle dinleyerek eserlerin hak ettiği saygıyı gösterin. Bu kulaklıklar, dinlediğiniz sesin kalitesini artıran dahili DAC özelliğine sahiptir. Sevdiğiniz melodilerin her saniyesinin tadını çıkarın.

Gün boyu müziğinizin keyfini çıkarırken konfordan ödün vermeyin

Oval akustik tüp ve üç boyutta sunulan değiştirilebilir kauçuk kulaklık ucu, kulaklığı saatlerce takabileceğiniz mükemmel bir uyum sağlar. Rahatça gün boyu müzik dinlemenin keyfini çıkarın.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Yasal Uyarılar

  1. Oynatma süresinin pil ömrü yaklaşıktır ve uygulama koşullarına göre değişiklik gösterebilir.