2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAE5008BL/00
Baslar kendini gösteriyor.
Tüm müziklerinizde etkileyici basların keyfini çıkarın. Bu kulak içi kulaklıklar, kulağınıza konforlu bir şekilde oturur ve kablo üzerindeki uzaktan kumanda çalma listelerinde gezinmeyi kolaylaştırır. Bu özellik, en sevdiğiniz parçanın basları öne çıkmak üzereyken gelen bir arama olduğu durumlar için mükemmeldir!
Güçlü bas
Hafif, kulak içi uyumlu
Kablo üzerinde 3 düğmeli kumanda
USB-C konektör
Hareket halindeyken en sevdiğiniz şarkıları dinleyemeyecekseniz ne anlamı kaldı? Bu kulaklık, güçlü 10 mm sürücüleri sayesinde güçlü, çarpıcı baslar ve kulağınıza tam oturarak rahat bir dinleme deneyimi sunar.
Çalma listelerinizdeki parçaları kaliteli sesle dinleyerek eserlerin hak ettiği saygıyı gösterin. Bu kulaklıklar, dinlediğiniz sesin kalitesini artıran dahili DAC özelliğine sahiptir. Sevdiğiniz melodilerin her saniyesinin tadını çıkarın.
Oval akustik tüp ve üç boyutta sunulan değiştirilebilir kauçuk kulaklık ucu, kulaklığı saatlerce takabileceğiniz mükemmel bir uyum sağlar. Rahatça gün boyu müzik dinlemenin keyfini çıkarın.
Yorumlar
Oynatma süresinin pil ömrü yaklaşıktır ve uygulama koşullarına göre değişiklik gösterebilir.