Kutudaki diğer öğeler
- AAA Ultra Alkalin pil
- Kese
- IFU / kullanım Kılavuzu
Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Mükemmel sunum yaparım
Philips Presenter, hedef kitlenize ulaşmak için gereken özgürlüğü sağlar. Basit olduğu kadar fonksiyonel olduğundan, sunumlarınız her zaman profesyonel görünür
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel sunum yaparım
Philips Presenter, hedef kitlenize ulaşmak için gereken özgürlüğü sağlar. Basit olduğu kadar fonksiyonel olduğundan, sunumlarınız her zaman profesyonel görünür
Mükemmel sunum yaparım
Philips Presenter, hedef kitlenize ulaşmak için gereken özgürlüğü sağlar. Basit olduğu kadar fonksiyonel olduğundan, sunumlarınız her zaman profesyonel görünür
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel sunum yaparım
Philips Presenter, hedef kitlenize ulaşmak için gereken özgürlüğü sağlar. Basit olduğu kadar fonksiyonel olduğundan, sunumlarınız her zaman profesyonel görünür
Sunum cihazı
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Bu ürününün bağlantısı dengeli bir kablosuz çözümle sağlanmaktadır
Ürünün dongle'ı ürünün içinde saklanacak kadar küçüktür. İsterseniz dongle'ı çıkarmadan USB portunda bırakabilirsiniz.
Güç azaldığında, düşük pil gücü göstergesi yanar.
Hassas işaretleme için lazerli işaretçi
Bağlantı
Çevre Dostu Teknik Özellikler
Güç
Sistem Gereksinimleri
Aksesuarlar