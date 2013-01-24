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    Sunum cihazı

    SNP3000U/10
    • Mükemmel sunum yaparım Mükemmel sunum yaparım Mükemmel sunum yaparım
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      Sunum cihazı

      SNP3000U/10

      Mükemmel sunum yaparım

      Philips Presenter, hedef kitlenize ulaşmak için gereken özgürlüğü sağlar. Basit olduğu kadar fonksiyonel olduğundan, sunumlarınız her zaman profesyonel görünür

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Sunum cihazı

      Mükemmel sunum yaparım

      Philips Presenter, hedef kitlenize ulaşmak için gereken özgürlüğü sağlar. Basit olduğu kadar fonksiyonel olduğundan, sunumlarınız her zaman profesyonel görünür

      Mükemmel sunum yaparım

      Philips Presenter, hedef kitlenize ulaşmak için gereken özgürlüğü sağlar. Basit olduğu kadar fonksiyonel olduğundan, sunumlarınız her zaman profesyonel görünür

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Sunum cihazı

      Mükemmel sunum yaparım

      Philips Presenter, hedef kitlenize ulaşmak için gereken özgürlüğü sağlar. Basit olduğu kadar fonksiyonel olduğundan, sunumlarınız her zaman profesyonel görünür

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        Mükemmel sunum yaparım

        Parazitsiz 2,4 GHz kablosuz bağlantı

        Parazitsiz 2,4 GHz kablosuz bağlantı

        Bu ürününün bağlantısı dengeli bir kablosuz çözümle sağlanmaktadır

        Saklanabilir küçük dongle

        Saklanabilir küçük dongle

        Ürünün dongle'ı ürünün içinde saklanacak kadar küçüktür. İsterseniz dongle'ı çıkarmadan USB portunda bırakabilirsiniz.

        Düşük pil gücü göstergesi güç seviyesi hakkında bilgi verir

        Düşük pil gücü göstergesi güç seviyesi hakkında bilgi verir

        Güç azaldığında, düşük pil gücü göstergesi yanar.

        Kese

        Kese

        Hassas lazerli işaretçi

        Hassas işaretleme için lazerli işaretçi

        Teknik Özellikler

        • Bağlantı

          Kablosuz
          Evet
          Tak ve Çalıştır
          Evet
          Arayüz
          • USB 1.1
          • USB 2.0

        • Çevre Dostu Teknik Özellikler

          Düşük Güçte Bekleme
          Evet

        • Güç

          Pil tipi
          AAA
          Pil sayısı
          1

        • Sistem Gereksinimleri

          Mac OS
          Mac OS X 10.2.8 ve üzeri
          İşletim Sistemi
          • Microsoft Windows 2000
          • Microsoft Windows ME
          • Microsoft Windows Vista
          • Microsoft Windows XP
          USB
          Boş USB portu

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          IFU / Kullanım Kılavuzu

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AAA Ultra Alkalin pil
        • Kese
        • IFU / kullanım Kılavuzu

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            • Windows logosu, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya başka ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.
            • Mac ve Mac logosu, Apple Inc.'in Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

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