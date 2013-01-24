Zengin bas

Müzik ve çağrılarda yüksek kaliteli sesin tadını çıkarın. Oval tüp aparatları optimum uyum ve derin baslar için 3 kulak kapağı boyutunda gelir. Vakum metal kaplı muhafazalar zarif, şık bir görünüm sağlar. Kablo üstü mikrofon ve kumanda, eller serbest telefon görüşmesi yapmayı kolaylaştırır. Tüm faydaları görün