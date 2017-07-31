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Üretimden kaldırıldı

Kulak İçi Kulaklıklar

SHE3900WT/00

5

| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Zengin bas

Birinci sınıf kulaklık içi kulaklık mükemmel bas ses verir, rahattır ve güzel görünür. Verimli hoparlör sürücüleri güçlü ses verir. Oval tüp aparatları optimum uyum ve derin baslar için 3 kulak kapağı boyutunda gelir. Vakum metal kaplı muhafazalar zarif ve şık görünür.

Tüm avantajları görüntüleyin

Oval ses tüpü sayesinde müziğiniz daha kaliteli hale gelir

Zengin bas

  • Beyaz

Kulağa tam oturması için 3 boy yumuşak silikon kulaklık kapağı

Kulağa tam oturması için 3 boy yumuşak silikon kulaklık kapağı

Kulaklık kapakları kişiselleştirilmiş, mükemmel uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve büyük) sahiptir.

Güçlü ses ve zengin bas için kompakt ama etkili hoparlörler

Güçlü ses ve zengin bas için kompakt ama etkili hoparlörler

Kompakt ama etkili hoparlörler dinleme keyfinizi artıracak şekilde kulağınıza tam otururken, zengin basların yanı sıra net ses çıkışı sunar.

Ergonomik oval ses tüpü optimum uyum ve rahatlık sağlar

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

31/07/2017

Türkiye

Türkiye

Tam bir fiyat performans ürünü

Bugün aldım ve önceki aldığım kulaklıktan daha düşük fiyatta olmasına rağmen daha kullanışlı ve daha iyi ses veriyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE3900BK In-Ear Headphones için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE3900BK In-Ear Headphones için yapılmıştır

18/08/2015

Türkiye

Türkiye

Gayet Güzel Bass Veriyor

Süper bir ürün. Almanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi bass iyi bi de ses yüksek :))

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE3900BK In-Ear Headphones için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE3900BK In-Ear Headphones için yapılmıştır

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