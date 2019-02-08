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  • Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi
  • Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi

Üretimden kaldırıldı

Kulaklıklar

SHE3550WT/00

4
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Seçenekler

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Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi
Son derece küçük olan ancak bir o kadar güçlü bas sunan Philips MyJam Beamers kulak içi kulaklığın konfor için oval tüp aparatları bulunur.
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Kompakt tasarım

Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi

  • 8,6 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak içi

Değiştirilebilir 2 adet kauçuk kulak başlığı, kulağa tam oturur

Kulaklık başlıkları kişiselleştirilmiş, mükemmel bir uyum için 2 boy seçeneğine sahiptir.

Etkili sürücüler yoluyla büyük bas ve net ses

Philips Vibes kulak içi kulaklık, kompakt bir tasarımda etkili sürücülere sahiptir. Net ses ve kuvvetli bas verirken kulağa mükemmel şekilde oturur.

Oval ses tüpü aparatı, ergonomik rahatlık ve uyum sağlar

Oval ses tüpü aparatı, kulağın şekline uygun ergonomik rahatlık sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
3
2
1

08/02/2019

Türkiye

Türkiye

orta sınıf kulaklık

öyle ağır bir bas olayı yok, hafiften bas tadı ama günlük kullanım için idare eder, sesler net ve anlaşılır, bas olduğunda hafiften bas hissediliyor, öyle aman aman titrettin beni tarzı bas yok.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE3550BL Kulaklıklar için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHE3550BL Kulaklıklar için yapılmıştır

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