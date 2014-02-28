Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi
Son derece küçük olan ancak bir o kadar güçlü bas sunan Philips MyJam Beamers kulak içi kulaklığın konfor için oval tüp aparatları bulunur. Tüm faydaları görün
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi
Son derece küçük olan ancak bir o kadar güçlü bas sunan Philips MyJam Beamers kulak içi kulaklığın konfor için oval tüp aparatları bulunur. Tüm faydaları görün
Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi
Son derece küçük olan ancak bir o kadar güçlü bas sunan Philips MyJam Beamers kulak içi kulaklığın konfor için oval tüp aparatları bulunur. Tüm faydaları görün
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Büyük vuruş sesleri, basınçlı bas sesi
Son derece küçük olan ancak bir o kadar güçlü bas sunan Philips MyJam Beamers kulak içi kulaklığın konfor için oval tüp aparatları bulunur. Tüm faydaları görün
Kulaklıklar
Toplam:
Kulaklık başlıkları kişiselleştirilmiş, mükemmel bir uyum için 2 boy seçeneğine sahiptir.
Philips Vibes kulak içi kulaklık, kompakt bir tasarımda etkili sürücülere sahiptir. Net ses ve kuvvetli bas verirken kulağa mükemmel şekilde oturur.
Oval ses tüpü aparatı, kulağın şekline uygun ergonomik rahatlık sağlar.
Son derece küçük kulaklıklar, kulağın içiyle mükemmel uyum sağlarken dışarıdan gelen sesleri engelleyen bir tampon oluşturur.
Kulaklığınızın ömrünü uzatmak amacıyla, kulaklık ve kablo arasındaki yumuşak kauçuk koruma, bağlantıyı sürekli bükülmeye bağlı hasarlara karşı korur.
Aksesuarlar
Ses
Bağlantı
İç Karton
Dış Karton
Ambalaj boyutları
Ürün boyutları
Tasarım
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