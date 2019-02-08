2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
8,6 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak içi
Kulaklık başlıkları kişiselleştirilmiş, mükemmel bir uyum için 2 boy seçeneğine sahiptir.
Philips Vibes kulak içi kulaklık, kompakt bir tasarımda etkili sürücülere sahiptir. Net ses ve kuvvetli bas verirken kulağa mükemmel şekilde oturur.
Oval ses tüpü aparatı, kulağın şekline uygun ergonomik rahatlık sağlar.
4.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Ramazan43
08/02/2019
Türkiye
orta sınıf kulaklık
öyle ağır bir bas olayı yok, hafiften bas tadı ama günlük kullanım için idare eder, sesler net ve anlaşılır, bas olduğunda hafiften bas hissediliyor, öyle aman aman titrettin beni tarzı bas yok.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3550BL Kulaklıklar için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHE3550BL Kulaklıklar için yapılmıştır