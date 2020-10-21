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Philips Avent Ekstra dayanıklı Natural biberon
Üretimden kaldırıldı
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SCF660/17
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Tümü (6)
Rengi bozulmuş Philips Avent ürün parçalarını kullanmak güvenli midir?
Philips Avent biberonları antikolik yapan nedir?
Philips Avent biberonlar dondurucuya koyulabilir mi?
Avent biberon ve bardağı ısıtmak için mikrodalga fırın kullanabilir miyim?
Philips Avent ürünüm BPA ve BPS içermiyor mu?
Philips Avent biberonumun ölçeği ne kadar doğru?
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