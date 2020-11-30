Bebeğiniz büyüdükçe ona en uygun biberon emziği de değişir. Biberonla beslenirken kendisine daha fazla güvenir ve daha kısa sürede daha çok süt içebilir.

Biberon emziklerimiz, bebeğinizin gelişim aşamasına göre süt akışını doğru miktarda ayarlamanızı sağlamak için tasarlanmıştır. Ultra yumuşaktan ısırmaya dayanıklı biberon emziklerine ve yavaş akıştan hızlı akışa kadar farklı seçenekler mevcuttur.