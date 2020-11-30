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    Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu
    Annelerin önerdiği bir numaralı marka

    Natural biberonlar

    Antikolik biberonlar
    Biberon setleri
    Avent Natural biberon, 260 ml
    Philips Online Mağaza fiyatı
    Antikolik biberonlar
    Biberon setleri

    Biberonla beslemeyi emzirmeyle kolayca birleştirme

    Avent Natural biberon

    Philips Avent Natural biberon

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    Philips Avent Natural biberon, bebeğini hem emzirmek hem de biberonla beslemek isteyen anneler için tasarlandı. Anne göğsüne benzer yapıdaki yumuşak biberon emziği, doğal kavramayı teşvik edip anne göğsünün verdiği hissi taklit ederek emzirme ve biberonla besleme arasında geçiş yapmayı hem sizin hem bebeğiniz için kolaylaştırır.
    Anne göğsüne benzer geniş biberon emziği, doğal kavrama etkisi oluşturur
    Anne göğsü hissini taklit etmek için tasarlanmış yumuşak biberon emziği
    Koliği ve rahatsızlığı azaltması için tasarlanmış antikolik valf
    Bebeğinizin kolayca kavramasına yardımcı olmak için şekillendirilmiştir
    Temizlemesi ve hazırlaması kolay
    Annelerin önerdiği bir numaralı marka

    Philips Avent Natural biberonlar hakkında diğer anneler ne söylüyor?

    Bunu değerlendiren ilk kişi ol

    Bebeğinizi biberonla beslemek için doğal bir yol mu arıyorsunuz?

    Emzirmeyi biberonla beslemeyle birleştirmenize yardımcı olmak için tasarlanan Natural biberonu kullanmaya başlayın.
    Avent Natural biberon
    SCF033/17, 260 ml
    Diğer renklere göz atın:
    Philips Online Mağaza fiyatı
    Önerilen perakende satış fiyatı: 69,90 TL
    Philips Online Mağaza fiyatı
    Avent Natural biberon
    Tüm Natural biberonları keşfedin ›

    Doğru akışı seçin

    0 aydan +6 aya kadar her bebeğe uygun Philips Avent natural emzikler
    Küçük bebekler için ultra yumuşak ve esnek biberon emzikleri
    0 aydan +6 aya kadar her bebeğe uygun Philips Avent natural emzikler
    Büyük bebekler için yumuşak, ısırmaya dayanıklı biberon emzikleri

    Bebeğiniz büyüdükçe ona en uygun biberon emziği de değişir. Biberonla beslenirken kendisine daha fazla güvenir ve daha kısa sürede daha çok süt içebilir.

     

    Biberon emziklerimiz, bebeğinizin gelişim aşamasına göre süt akışını doğru miktarda ayarlamanızı sağlamak için tasarlanmıştır. Ultra yumuşaktan ısırmaya dayanıklı biberon emziklerine ve yavaş akıştan hızlı akışa kadar farklı seçenekler mevcuttur. 

    Philips Avent Natural biberon emziklerini keşfedin

    Tercihinizi kolaylaştıracak tavsiyeler

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    8000'den fazla çocuk bakım markası ve ürünü kullanan kadın arasında, 2018 tarihinde, dünya genelinde gerçekleştirilen çevrimiçi memnuniyet anketi temel alınmıştır
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