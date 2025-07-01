Philips Destek Philips Avent biberonlar dondurucuya koyulabilir mi?

Evet, tüm parçaları bir araya getirilmiş ve kapatılmış her Philips Avent plastik biberon dondurucuda saklanabilir ve önceden pişirilmiş yiyecekler için kullanılabilir.

Cam biberonları dondurucuda saklamayın, aksi takdirde kırılabilirler.