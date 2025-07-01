Philips Avent biberonlar dondurucuya koyulabilir mi?

2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: SCY966/02 , SCY930/01 , SCY933/01 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›
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