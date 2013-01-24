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    Philips AVENT

    İkili Sağma Seti

    SCF162/00
    AVENT
    Genel Derecelendirme / 5
    AVENT
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      Philips AVENT İkili Sağma Seti

      SCF162/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Doğadan ilham alır

      Philips AVENT ikili elektronik göğüs pompası için kişisel pompa parçaları.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Philips AVENT İkili Sağma Seti

      Doğadan ilham alır

      Philips AVENT ikili elektronik göğüs pompası için kişisel pompa parçaları.

      Doğadan ilham alır

      Philips AVENT ikili elektronik göğüs pompası için kişisel pompa parçaları.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Philips AVENT İkili Sağma Seti

      Doğadan ilham alır

      Philips AVENT ikili elektronik göğüs pompası için kişisel pompa parçaları.

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        Doğal yoldan daha fazla süt

        Doğal yoldan daha fazla süt

        Süt sağmak, siz orada olmasanız bile anne sütü ile beslenme sağlar

        Yumuşak masaj yastıkları sayesinde emzirir gibi doğal sağım.

        Yumuşak masaj yastıkları sayesinde emzirir gibi doğal sağım.

        Patentli masaj yastıkları, bebeğinizin emme hareketini taklit ederek içe ve dışa doğru esner. Bu sayede hızlı ve doğal boşaltıma yardımcı olur.

        Daha kısa sürede daha fazla süt

        Daha kısa sürede daha fazla süt

        Her iki göğüste aynı anda pompalama yapmanın HASTANE TİPİ POMPALARA GÖRE daha etkili olduğu kanıtlanmıştır. Philips AVENT İkili Elektrikli Göğüs Pompası size çok değerli zaman kazandırır.

        Ultra rahat ve etkili

        Ultra rahat ve etkili

        Beş adet masaj yastığı, güvenilir vakum ile birlikte çalışarak içe ve dışa doğru nazikçe esner. Bunun amacı, hızlı ve doğal süt akışını harekete geçirmektir.

        Bebeğin emme hareketini taklit eden nazik çekişli vakum sütün devamlılığını sağlar

        Nazik çekişli vakum, daha az pompalama gerektiren sürekli süt akışı sağlamak için bebeğin emiş hareketini taklit eder.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Paket içeriği

          Önceden sterilize edilmiş VIA Kap (240 ml)
          5  adet
          Kapak
          5  adet
          Kişisel pompa parçaları
          2  adet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0 - 6 ay

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