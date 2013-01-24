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Philips AVENT ikili elektronik göğüs pompası için kişisel pompa parçaları.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Doğadan ilham alır
Philips AVENT ikili elektronik göğüs pompası için kişisel pompa parçaları.
Doğadan ilham alır
Philips AVENT ikili elektronik göğüs pompası için kişisel pompa parçaları.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Doğadan ilham alır
Philips AVENT ikili elektronik göğüs pompası için kişisel pompa parçaları.
Süt sağmak, siz orada olmasanız bile anne sütü ile beslenme sağlar
Patentli masaj yastıkları, bebeğinizin emme hareketini taklit ederek içe ve dışa doğru esner. Bu sayede hızlı ve doğal boşaltıma yardımcı olur.
Her iki göğüste aynı anda pompalama yapmanın HASTANE TİPİ POMPALARA GÖRE daha etkili olduğu kanıtlanmıştır. Philips AVENT İkili Elektrikli Göğüs Pompası size çok değerli zaman kazandırır.
Beş adet masaj yastığı, güvenilir vakum ile birlikte çalışarak içe ve dışa doğru nazikçe esner. Bunun amacı, hızlı ve doğal süt akışını harekete geçirmektir.
Nazik çekişli vakum, daha az pompalama gerektiren sürekli süt akışı sağlamak için bebeğin emiş hareketini taklit eder.
Menşei
Paket içeriği
Gelişim aşamaları
SCF254/61
SCF254/24