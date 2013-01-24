Daha kısa sürede daha fazla süt

Her iki göğüste aynı anda pompalama yapmanın HASTANE TİPİ POMPALARA GÖRE daha etkili olduğu kanıtlanmıştır. Philips AVENT İkili Elektrikli Göğüs Pompası size çok değerli zaman kazandırır.