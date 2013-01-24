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Philips AVENT yıkanabilir göğüs pedleri, cilde nazik bir şekilde temas eden yumuşak dokunuşlu pamuk bir astara ve ciltteki nemi alan ve sızdırmaz bir astarın arkasına hapseden emici bir dolgu malzemesine sahiptir Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güvenli rahatlık
Philips AVENT yıkanabilir göğüs pedleri, cilde nazik bir şekilde temas eden yumuşak dokunuşlu pamuk bir astara ve ciltteki nemi alan ve sızdırmaz bir astarın arkasına hapseden emici bir dolgu malzemesine sahiptir Tüm faydaları görün
Güvenli rahatlık
Philips AVENT yıkanabilir göğüs pedleri, cilde nazik bir şekilde temas eden yumuşak dokunuşlu pamuk bir astara ve ciltteki nemi alan ve sızdırmaz bir astarın arkasına hapseden emici bir dolgu malzemesine sahiptir Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güvenli rahatlık
Philips AVENT yıkanabilir göğüs pedleri, cilde nazik bir şekilde temas eden yumuşak dokunuşlu pamuk bir astara ve ciltteki nemi alan ve sızdırmaz bir astarın arkasına hapseden emici bir dolgu malzemesine sahiptir Tüm faydaları görün
Göğüs pedleri
Philips Online Mağaza fiyatı
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Emici dolgu malzemesi ciltteki nemi alır ve sızdırmaz bir astarın arkasına hapseder.
Yumuşak dokulu pamuk astar sayesinde cildi tahriş etmez. Makinede yıkanabilir ve kurutulabilir.
Çekici dantelli dış katman, kadınsı bir görünüm sağlar ve kaymayı önler.