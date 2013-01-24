Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    AVENT

    Göğüs pedleri

    SCF155/06
    AVENT
    Genel Derecelendirme / 5
    AVENT
    • Güvenli rahatlık Güvenli rahatlık Güvenli rahatlık
      -{discount-value}

      AVENT Göğüs pedleri

      SCF155/06
      Genel Derecelendirme / 5

      Güvenli rahatlık

      Philips AVENT yıkanabilir göğüs pedleri, cilde nazik bir şekilde temas eden yumuşak dokunuşlu pamuk bir astara ve ciltteki nemi alan ve sızdırmaz bir astarın arkasına hapseden emici bir dolgu malzemesine sahiptir Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      AVENT Göğüs pedleri

      Güvenli rahatlık

      Philips AVENT yıkanabilir göğüs pedleri, cilde nazik bir şekilde temas eden yumuşak dokunuşlu pamuk bir astara ve ciltteki nemi alan ve sızdırmaz bir astarın arkasına hapseden emici bir dolgu malzemesine sahiptir Tüm faydaları görün

      Güvenli rahatlık

      Philips AVENT yıkanabilir göğüs pedleri, cilde nazik bir şekilde temas eden yumuşak dokunuşlu pamuk bir astara ve ciltteki nemi alan ve sızdırmaz bir astarın arkasına hapseden emici bir dolgu malzemesine sahiptir Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      AVENT Göğüs pedleri

      Güvenli rahatlık

      Philips AVENT yıkanabilir göğüs pedleri, cilde nazik bir şekilde temas eden yumuşak dokunuşlu pamuk bir astara ve ciltteki nemi alan ve sızdırmaz bir astarın arkasına hapseden emici bir dolgu malzemesine sahiptir Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör meme-emzirme

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Göğüs pedleri

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Güvenli rahatlık

        Ekstra yumuşak ve emici

        • Yıkanabilir

        Ekstra yumuşak ve emici

        Emici dolgu malzemesi ciltteki nemi alır ve sızdırmaz bir astarın arkasına hapseder.

        Yumuşak dokunuşlu pamuk astar ile yeniden kullanılabilir

        Yumuşak dokulu pamuk astar sayesinde cildi tahriş etmez. Makinede yıkanabilir ve kurutulabilir.

        Kaymayan dantelli dış katman

        Çekici dantelli dış katman, kadınsı bir görünüm sağlar ve kaymayı önler.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Çin
          Evet

        • Paket içeriği

          Yıkanabilir göğüs pedi
          6  adet
          Yıkama çantası
          1  adet

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi