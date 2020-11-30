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    Emzirme serüveninizin her adımında yanınızda

    Göğüs pompaları ve emzirme ürünleri

     

    Philips Avent emzirme ürünleri serisi, emzirme serüveninizin her adımında size destek olmak için tasarlanmıştır. Süt üretiminizi artırmak veya göğüslerinize bakım uygulamak ya da gününüze daha fazlasını sığdırmak istiyorsanız manuel ve elektrikli göğüs pompalarımız ve göğüs bakımı aksesuarlarımız emzirmeyi kolaylaştırır.

    İhtiyacınız olan emzirme desteğini bulun

    Destek adımları: Emzirme hakkında bilgi edinin

    Hazırlık

    Emzirme hakkında bilgi edinin
     
    Destek adımları: Harika bir başlangıç yapın

    Doğum

    Harika bir başlangıç yapın
     
    Destek adımları: Daha fazla esnekliğe kavuşun

    İlk haftalar

    Göğüslerinize mükemmel bakım uygulayın
    Destek adımları: Göğüslerinize mükemmel bakım uygulayın

    Daha sonrası

    Daha fazla esnekliğe kavuşun
     
    Emzirme serüveninize hazırlanın

    Emzirme hakkında bilgi edinin


    Vücudunuz emzirmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Ancak bu, her şeyi tek başınıza yapmanız gerektiği anlamına gelmez. Doğru hazırlanmaktan karşılaşacağınız sorunlarla başa çıkmaya kadar tüm temel bilgileri öğrenin ve emzirme konusunda kendinize daha fazla daha güvenin.

    Emzirmeye hazırlık

    Emzirmeyle ilgili en önemli 10 sorunuz için yanıtlar

    Göğüs bakımıyla ilgili hızlı bir kılavuz

    Emziren annelere yönelik süt sağma rehberi

    Doğumdan sonraki günler

    İyi bir 
    başlangıç yapın

     

    Doğumdan sonraki ilk birkaç gün, süt üretiminizi belirlemede büyük rol oynar. Göğüslerinizi ne kadar çok uyarırsanız sütün akmasını sağlamak ve süt kaynağınızı oluşturmak o kadar kolay olur.

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    Manuel göğüs pompası

    Hareket halindeyken kolay kullanım
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    Tekli elektrikli göğüs pompası

    Tekli elektrikli göğüs pompası

    Klinik olarak kanıtlanmış konfor*
    Tekli elektrikli göğüs pompasını keşfedin

    Göğüslerinize mükemmel bakım uygulayın

     

    İlk günlerde karşınıza birkaç sorun çıkabilir. Göğüslerinizi rahatlatıp korumak için doğru araçlara sahip olmak rahat olmanızı ve emzirmeye devam etmenizi kolaylaştırır.

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    Göğüs ucu koruyucu

    Acıyan göğüs uçlarını koruyun
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    Göğüs kalkanı

    Göğüsleri rahatlatın
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    Nipplette

    İçe dönük göğüs uçlarını düzeltir
    Nipplette'i keşfedin

    Daha fazla esnekliğe kavuşun

     

    Tekrar çalışmaya başlıyorsanız veya gününüze daha fazlasını sığdırmak istiyorsanız yanında olmadığınızda bile bebeğinizin anne sütünden faydalanmaya devam etmesini sağlamanın kolay yolları vardır.

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    Sütünüzü güvende tutun
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    Pedler

    Tek kullanımlık ultra emici göğüs pedleri ile sorunsuz koruma
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    Philips Avent Manuel göğüs pompası

    Manuel göğüs pompası

    Philips Avent Tekli elektrikli göğüs pompası

    Tekli elektrikli göğüs pompası

    Yolda
    Hafif ve taşınabilir bir ürüne mi ihtiyacınız var? Manuel göğüs pompamız çantada taşınabilir ve ara sıra süt sağmayı planlayan anneler için kullanışlıdır.
    • Yumuşak masaj yastığı süt akışını nazikçe harekete geçirir
    • Daha rahat sağma pozisyonu, öne eğilmeye gerek yoktur
    • Kolay kurulum, sağma ve temizleme
    • Hareket halindeyken kolay sağma için hafif ve portatif
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    Philips Online Mağaza fiyatı
    Önerilen perakende satış fiyatı: 299,00 TL
    Klinik olarak kanıtlanmış konfor
    Tekli elektrikli göğüs pompamız, evde veya iş yerinde her gün kullanılabilecek, çok yönlü bir üründür.
    • Yumuşak masaj yastığı süt akışını nazikçe harekete geçirir
    • Daha rahat sağma pozisyonu, öne eğilmeye gerek yoktur
    • Kolay kurulum, sağma ve temizleme
    • Hareket halindeyken kolay sağma için hafif ve portatif
    • Kişiselleştirilmiş kullanım için 4 ayar
    • Dikkat çekmeden süt sağma için sessiz motor
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    Philips Online Mağaza fiyatı
    Önerilen perakende satış fiyatı: 949,00 TL

    Emzirme hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

     

    Bebeğinizin emmeyi nasıl bildiğinden emzirme sırasında ne yapılması gerektiğine kadar emzirme ile ilgili tüm temel bilgileri öğrenmek için Philips Avent Emzirme Kılavuzunu indirin.

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    Ebeveynlik. Bunun bir kılavuzu olmasa da destek ekibi yardıma hazır

     

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    Evet, beni kaydet!
    *2016 yılının Mart ayında İngiltere, ABD, Rusya ve Çin'deki 110 anne ile gerçekleştirilen klinik çalışmada lider rakip ürüne karşı Philips Avent, büyük oranda daha fazla tercih edilmiştir.

    Philips Avent olarak, en iyisini sunarak çocukların sağlıklı gelişiminde ebeveynleri ve bebeklerini desteklemek için çalışıyoruz. Bunu, ebeveynlerin ve bebeklerinin güvenebileceği kanıta dayalı ürünler ve hizmet yenilikleri sunarak yapıyoruz. Amacımız, bebekleri için yaptıkları besleme seçiminde ebeveynleri desteklemektir. 

     

    Anne sütünün yeni doğan çocuklar için en iyi besin olduğuna inanıyoruz ve Dünya Sağlık Örgütü Yönetmeliği'nin (WHO, 1981) amaçları ve hedefleriyle tamamen uyumluyuz. Emzirmeyi desteklemek, misyonumuzun ve stratejimizin temelini oluşturuyor. Emzirmeyi destekleme amacımıza yönelik sürekli diyalog ve ortaklığı memnuniyetle karşılıyoruz.
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