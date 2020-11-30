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Philips Avent emzirme ürünleri serisi, emzirme serüveninizin her adımında size destek olmak için tasarlanmıştır. Süt üretiminizi artırmak veya göğüslerinize bakım uygulamak ya da gününüze daha fazlasını sığdırmak istiyorsanız manuel ve elektrikli göğüs pompalarımız ve göğüs bakımı aksesuarlarımız emzirmeyi kolaylaştırır.
Doğumdan sonraki ilk birkaç gün, süt üretiminizi belirlemede büyük rol oynar. Göğüslerinizi ne kadar çok uyarırsanız sütün akmasını sağlamak ve süt kaynağınızı oluşturmak o kadar kolay olur.
İlk günlerde karşınıza birkaç sorun çıkabilir. Göğüslerinizi rahatlatıp korumak için doğru araçlara sahip olmak rahat olmanızı ve emzirmeye devam etmenizi kolaylaştırır.
Tekrar çalışmaya başlıyorsanız veya gününüze daha fazlasını sığdırmak istiyorsanız yanında olmadığınızda bile bebeğinizin anne sütünden faydalanmaya devam etmesini sağlamanın kolay yolları vardır.
Bebeğinizin emmeyi nasıl bildiğinden emzirme sırasında ne yapılması gerektiğine kadar emzirme ile ilgili tüm temel bilgileri öğrenmek için Philips Avent Emzirme Kılavuzunu indirin.
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Philips Avent olarak, en iyisini sunarak çocukların sağlıklı gelişiminde ebeveynleri ve bebeklerini desteklemek için çalışıyoruz. Bunu, ebeveynlerin ve bebeklerinin güvenebileceği kanıta dayalı ürünler ve hizmet yenilikleri sunarak yapıyoruz. Amacımız, bebekleri için yaptıkları besleme seçiminde ebeveynleri desteklemektir.
Anne sütünün yeni doğan çocuklar için en iyi besin olduğuna inanıyoruz ve Dünya Sağlık Örgütü Yönetmeliği'nin (WHO, 1981) amaçları ve hedefleriyle tamamen uyumluyuz. Emzirmeyi desteklemek, misyonumuzun ve stratejimizin temelini oluşturuyor. Emzirmeyi destekleme amacımıza yönelik sürekli diyalog ve ortaklığı memnuniyetle karşılıyoruz.