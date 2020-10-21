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Philips Avent Audio Monitors DECT Bebek Monitörü
Üretimden kaldırıldı
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SCD501/00
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Tümü (5)
Philips Avent Bebek telsizim gizli dinleme korumalı mı?
Philips Avent Bebek telsizimle pili şarj edebilir miyim?
2 set Philips Avent DECT/Video Bebek Telsizi kullanabilir miyim?
Philips Avent Bebek telsizi, bebeğim için güvenli mi?
Elektrik kesintisi durumunda ne olur?
Philips Avent Bebek telsizimin pilleri çabuk tükeniyor
Philips Avent Bebek Telsizim uyarı sesi çıkarıyor
Philips Avent Bebek telsizimden ses gelmiyor
Philips Avent Bebek telsizim şarj olmuyor
Philips Avent Bebek telsizimin bağlantısı kötü
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