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    Gizli ve güvenli bağlantı ile Philips Avent Bebek Telsizi simgesi

    Gizli ve güvenli

    Uzun pil ömrüne sahip Philips Avent Bebek telsizi

    Uzun pil ömrü 

    Uzun menzilli Philips Avent Bebek telsizi

    Uzun menzil

    Sesli bebek telsizleri

    Philips Avent Sesli Bebek Telsizi
    Philips Online Mağaza fiyatı
    Birkaç ek ayrıntı
    • Kristal netliğinde sesle bebeğinizin çıkardığı sesleri duyun ve tek düğmeye dokunarak bebeğinizi sözlerinizle rahatlatın.
    Sesli telsizleri keşfedin
    * Önerilen perakende satış fiyatı

    İçeriden tercihinizi kolaylaştıracak tavsiye

    • Bebek odasının havasını takip etmek neden önemlidir?

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    Philips Avent Bebek Telsizi ve Termometre

    Tüm bebek telsizlerini ve termometreleri keşfedin

    Bebeğinize karşı koymak zordur. Bilim de sizi destekliyor. Araştırmalar, bebeğinizi kokladığınızda beyninizin ödül merkezinin uyarıldığını gösteriyor. Bebeğiniz uykudayken 'öylesine' bakmaya dayanamamanız şaşırtıcı değil."

    Philips Tasarım ekibi

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    Bebek telsizleri ve termometreler


    Philips Avent bebek telsizleri ve termometrelerle bebeğinizi her zaman takip edin. Akıllı, görüntülü ve sesli bebek telsizlerimizle bebeğinize göz atın veya dinleyin. Nihayetinde 'öylesine' bakmaya kim direnebilir ki? Akıllı termometremiz ve ikisi bir arada banyo ve oda termometremizle hızlı ve doğru ölçümler alın.

     

    1 9.000'den fazla çocuk bakım markası ve ürünleri kullanıcısı olan kadınlar arasında Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen GemSeek çevrimiçi memnuniyet anketi temel alınmıştır.

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