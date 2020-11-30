Bebek telsizleri ve termometreler



Philips Avent bebek telsizleri ve termometrelerle bebeğinizi her zaman takip edin. Akıllı, görüntülü ve sesli bebek telsizlerimizle bebeğinize göz atın veya dinleyin. Nihayetinde 'öylesine' bakmaya kim direnebilir ki? Akıllı termometremiz ve ikisi bir arada banyo ve oda termometremizle hızlı ve doğru ölçümler alın.

1 9.000'den fazla çocuk bakım markası ve ürünleri kullanıcısı olan kadınlar arasında Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen GemSeek çevrimiçi memnuniyet anketi temel alınmıştır.