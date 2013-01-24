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Kısa yolculuklar için gerekli taşıma çantası
Alışverişe veya birkaç saatliğine bir arkadaşı ziyarete giderken kullanım için tasarlanan, silinerek temizlenebilen birinci sınıf mikrofiberden yapılmış bu şık ve son derece gerekli çanta, bebeğinizin beslenmesi ve üzerini değiştirmesi için gerekli eşyaları taşır ve kişisel eşyalarınız için bir iç cep bulunur: Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kısa yolculuklar için gerekli taşıma çantası
Alışverişe veya birkaç saatliğine bir arkadaşı ziyarete giderken kullanım için tasarlanan, silinerek temizlenebilen birinci sınıf mikrofiberden yapılmış bu şık ve son derece gerekli çanta, bebeğinizin beslenmesi ve üzerini değiştirmesi için gerekli eşyaları taşır ve kişisel eşyalarınız için bir iç cep bulunur: Tüm faydaları görün
Kısa yolculuklar için gerekli taşıma çantası
Alışverişe veya birkaç saatliğine bir arkadaşı ziyarete giderken kullanım için tasarlanan, silinerek temizlenebilen birinci sınıf mikrofiberden yapılmış bu şık ve son derece gerekli çanta, bebeğinizin beslenmesi ve üzerini değiştirmesi için gerekli eşyaları taşır ve kişisel eşyalarınız için bir iç cep bulunur: Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kısa yolculuklar için gerekli taşıma çantası
Alışverişe veya birkaç saatliğine bir arkadaşı ziyarete giderken kullanım için tasarlanan, silinerek temizlenebilen birinci sınıf mikrofiberden yapılmış bu şık ve son derece gerekli çanta, bebeğinizin beslenmesi ve üzerini değiştirmesi için gerekli eşyaları taşır ve kişisel eşyalarınız için bir iç cep bulunur: Tüm faydaları görün
Kompakt Çanta
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
3M Thinsulate™ cep birkaç saat boyunca, iki Philips AVENT Biberonda önceden kaynatılmış suyu sıcak veya önceden karıştırılmış mama/anne sütünü soğuk tutar.
Optimum taşıma rahatlığı için geniş, ayarlanabilir omuz askısı
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