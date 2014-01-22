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  • Kısa yolculuklar için gerekli taşıma çantası
  • Kısa yolculuklar için gerekli taşıma çantası
  • Kısa yolculuklar için gerekli taşıma çantası
  • Kısa yolculuklar için gerekli taşıma çantası
  • Kısa yolculuklar için gerekli taşıma çantası
  • Kısa yolculuklar için gerekli taşıma çantası

Üretimden kaldırıldı

Philips AventKompakt Çanta

SCD151/50

4.3
| (8) İncelemeler | 88% bu ürünü tavsiye ediyor
Kısa yolculuklar için gerekli taşıma çantası
Alışverişe veya birkaç saatliğine bir arkadaşı ziyarete giderken kullanım için tasarlanan, silinerek temizlenebilen birinci sınıf mikrofiberden yapılmış bu şık ve son derece gerekli çanta, bebeğinizin beslenmesi ve üzerini değiştirmesi için gerekli eşyaları taşır ve kişisel eşyalarınız için bir iç cep bulunur:
Tüm avantajları görüntüleyin

Toplaması kolay - Taşıması kolay

Kısa yolculuklar için gerekli taşıma çantası

  • Kırmızı

Biberonların sıcak veya soğuk kalmasını sağlar

Biberonların sıcak veya soğuk kalmasını sağlar

3M Thinsulate™ cep birkaç saat boyunca, iki Philips AVENT Biberonda önceden kaynatılmış suyu sıcak veya önceden karıştırılmış mama/anne sütünü soğuk tutar.

Hafif, silinerek temizlenebilen mikrofiber

Hafif, silinerek temizlenebilen mikrofiber

Ayarlanabilir omuz askısı

Optimum taşıma rahatlığı için geniş, ayarlanabilir omuz askısı

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.3

5 üzerinden

8

İncelemeler

88%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
2

22/01/2014

Türkiye

Türkiye

Pratik

Sütü ve mamayı saklamak için kullandım. Çok üzün süre sıcak tutmuyor ama kısa geziler için çok pratik.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag için yapılmıştır

09/12/2013

Türkiye

Türkiye

philips her şeyi düşünmüş

bu kadar en ince ayrıntının bir marka tarafından düşünülmesi takdire layık teşekkürler philips

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCD138/60 Avent BackPack için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCD138/60 Avent BackPack için yapılmıştır

07/12/2013

Türkiye

Türkiye

memnunluk

Ben ürünlerinizden çok memnunum herkese tavsiye ederim ve çok dayanıklı ve çalışan kadrosu çok anlayışlı allah razı olsun

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCD138/60 Avent BackPack için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCD138/60 Avent BackPack için yapılmıştır

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