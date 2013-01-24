Kısa yolculuklar için gerekli taşıma çantası

Alışverişe veya birkaç saatliğine bir arkadaşı ziyarete giderken kullanım için tasarlanan, silinerek temizlenebilen birinci sınıf mikrofiberden yapılmış bu şık ve son derece gerekli çanta, bebeğinizin beslenmesi ve üzerini değiştirmesi için gerekli eşyaları taşır ve kişisel eşyalarınız için bir iç cep bulunur: Tüm faydaları görün