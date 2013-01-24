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Renkli bebek kamerası ve bebek telsizi bir arada
Kablosuz renkli bebek kamerası ve bebek telsizi bir arada
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Renkli bebek kamerası ve bebek telsizi bir arada
Kablosuz renkli bebek kamerası ve bebek telsizi bir arada
Renkli bebek kamerası ve bebek telsizi bir arada
Kablosuz renkli bebek kamerası ve bebek telsizi bir arada
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Renkli bebek kamerası ve bebek telsizi bir arada
Kablosuz renkli bebek kamerası ve bebek telsizi bir arada
Bebek Kamerası
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bebek ünitesiyle ebeveyn ünitesi arasındaki iletişim hattı güvenilmez duruma geldiğinde, görüntülü ve sesli bir uyarı devreye girer.
Bebeğinizin doğal görünümlü, gerçek renklerdeki görüntüleri sadece güven verici olmakla kalmaz, aynı zamanda sonradan hatıra olarak izlenip anıları hazineye dönüştürür.
Bebeğinizin odası karanlık olduğunda, kamera otomatik olarak gece görüşü moduna geçer. Böylece ışıkları yakmanıza gerek kalmadan rahatlatıcı tüm ayrıntıları görürsünüz. Karanlıkta renkleri göremezsiniz, dolayısıyla video, keskin siyah/beyaz görüntüler olarak iletilir.
Bebeğinizin doğal gelişme sürecindeki değerli anları saptayın ve bu değerli hazineleri bir DVD kaydedici veya VCR diskte ölümsüzleştirmek için Bebek Kameranız'ı video kamera gibi kullanın. Bebek kaydedildiğinden tamamen habersiz olduğundan, en doğal davranışlarını yakalayabilirsiniz.
Kanal seçimi, parazit veya çevredeki başka bebek izleme cihazlarının seslerinin karışması riskini ciddi ölçüde azaltır.
Ebeveyn ünitesi bebek ünitesinin iletişim menzili dışında olduğunda veya iletişim bağlantısı güvenilirliğini kaybettiğinde ebeveyn ünitesi sesli alarm verir.
Bebek ve ebeveyn üniteleri arasındaki bağlantı güvenilir olduğunda ebeveyn ünitesindeki yeşil ışık yanar, ebeveyn ünitesi bebek ünitesinin menzili dışındaysa veya iletişim bağlantısı güvenilir olmadığında yanıp söner.
Pillerin ne zaman yeniden şarj edileceğini veya değiştirileceğini zamanında bilmek için.
Bazen bebeğiniz bir ses çıkardığında bunu 'görmenin' büyük yardımı olur. Bu ışıklar size net bir gösterge sunar.
Ebeveyn ünitesini şarj yuvasına koyduğunuzda, piller otomatik olarak şarj olmaya başlar, böylece, seyyar kullanım için her zaman hazır olur.
Yuvadaki dahili pil şarj cihazı sayesinde, (tam dolduğunda) ebeveyn ünitesini yanınıza alıp evin istediğiniz yerinde dolaşarak bebeğinizle temas halinde kalma özgürlüğüne kavuşursunuz. Ebeveyn ünitesini bulundurmak için kullanışlı bir yerdir ve her zaman kullanıma hazır olmasını sağlar.
Kullanışlı bir döner kontrol düğmesi, ses seviyesini, tercih ettiğiniz ideal düzeye ayarlar.
Mikrofonun hassasiyetini ayarlama olanağı, sadece duymak istediğiniz sesleri duymanızı sağlar.
Ebeveyn ünitesini evin içinde ve çevresinde dolaştığınızda yanınıza aldığınızda ebeveyn ünitesi bebek ünitesiyle temas halinde kalacağından huzur içinde olursunuz. Huzur içinde bebeğinizden hep haberiniz olur ve sizi istediğinde hemen yanına gidebilirsiniz.
Tuner/Alım/İletim
Kullanılabilirlik
Aksesuarlar
Güç
Teknik spesifikasyonlar