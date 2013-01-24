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    Bebek Kamerası

    SBCSC490/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Renkli bebek kamerası ve bebek telsizi bir arada Renkli bebek kamerası ve bebek telsizi bir arada Renkli bebek kamerası ve bebek telsizi bir arada
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      Bebek Kamerası

      SBCSC490/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Renkli bebek kamerası ve bebek telsizi bir arada

      Kablosuz renkli bebek kamerası ve bebek telsizi bir arada

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Bebek Kamerası

      Renkli bebek kamerası ve bebek telsizi bir arada

      Kablosuz renkli bebek kamerası ve bebek telsizi bir arada

      Renkli bebek kamerası ve bebek telsizi bir arada

      Kablosuz renkli bebek kamerası ve bebek telsizi bir arada

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Bebek Kamerası

      Renkli bebek kamerası ve bebek telsizi bir arada

      Kablosuz renkli bebek kamerası ve bebek telsizi bir arada

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        Bebek Kamerası

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        Renkli bebek kamerası ve bebek telsizi bir arada

        Dijital Sistem Kontrolü, izleme cihazının doğru çalıştığını onaylar

        Dijital Sistem Kontrolü, izleme cihazının doğru çalıştığını onaylar

        Bebek ünitesiyle ebeveyn ünitesi arasındaki iletişim hattı güvenilmez duruma geldiğinde, görüntülü ve sesli bir uyarı devreye girer.

        Bebek kamerasıyla bebeğinizi gerçek renklerinde TV'de izleyin

        Bebeğinizin doğal görünümlü, gerçek renklerdeki görüntüleri sadece güven verici olmakla kalmaz, aynı zamanda sonradan hatıra olarak izlenip anıları hazineye dönüştürür.

        Bebeğinizi karanlık bir odada bile görebilmeniz için gece görüşü

        Bebeğinizin odası karanlık olduğunda, kamera otomatik olarak gece görüşü moduna geçer. Böylece ışıkları yakmanıza gerek kalmadan rahatlatıcı tüm ayrıntıları görürsünüz. Karanlıkta renkleri göremezsiniz, dolayısıyla video, keskin siyah/beyaz görüntüler olarak iletilir.

        Bebeğinizin ilk yıllarını DVD veya VCR diske kaydedin

        Bebeğinizin doğal gelişme sürecindeki değerli anları saptayın ve bu değerli hazineleri bir DVD kaydedici veya VCR diskte ölümsüzleştirmek için Bebek Kameranız'ı video kamera gibi kullanın. Bebek kaydedildiğinden tamamen habersiz olduğundan, en doğal davranışlarını yakalayabilirsiniz.

        Daha fazla iletim kanalı, parazit riskini azaltır

        Kanal seçimi, parazit veya çevredeki başka bebek izleme cihazlarının seslerinin karışması riskini ciddi ölçüde azaltır.

        Sistem alarmı, çalışma bozukluğunu ve menzil dışına çıkıldığını bildirir

        Ebeveyn ünitesi bebek ünitesinin iletişim menzili dışında olduğunda veya iletişim bağlantısı güvenilirliğini kaybettiğinde ebeveyn ünitesi sesli alarm verir.

        Sistem kontrolü, izleyicinin çalıştığından emin olmanızı sağlar

        Bebek ve ebeveyn üniteleri arasındaki bağlantı güvenilir olduğunda ebeveyn ünitesindeki yeşil ışık yanar, ebeveyn ünitesi bebek ünitesinin menzili dışındaysa veya iletişim bağlantısı güvenilir olmadığında yanıp söner.

        Pil zayıf gösterimi, pillerin ne zaman yenilenmesi gerektiğini gösterir

        Pillerin ne zaman yeniden şarj edileceğini veya değiştirileceğini zamanında bilmek için.

        Ses seviyesi ışıkları, bebeğinizin ses seviyesini gösterir

        Bazen bebeğiniz bir ses çıkardığında bunu 'görmenin' büyük yardımı olur. Bu ışıklar size net bir gösterge sunar.

        Şarjlı ebeveyn ünitesi ve şarj yuvasıyla, pil parasından tasarruf edin

        Ebeveyn ünitesini şarj yuvasına koyduğunuzda, piller otomatik olarak şarj olmaya başlar, böylece, seyyar kullanım için her zaman hazır olur.

        Şarj Yuvası pillerinizi şarj edilmiş ve kullanıma hazır durumda tutar

        Yuvadaki dahili pil şarj cihazı sayesinde, (tam dolduğunda) ebeveyn ünitesini yanınıza alıp evin istediğiniz yerinde dolaşarak bebeğinizle temas halinde kalma özgürlüğüne kavuşursunuz. Ebeveyn ünitesini bulundurmak için kullanışlı bir yerdir ve her zaman kullanıma hazır olmasını sağlar.

        Tercih ettiğiniz ses seviyesinin seçilmesini kolaylaştırır

        Kullanışlı bir döner kontrol düğmesi, ses seviyesini, tercih ettiğiniz ideal düzeye ayarlar.

        Yüksek kalitede mikrofon, ayarlanabilir hassasiyete sahiptir

        Mikrofonun hassasiyetini ayarlama olanağı, sadece duymak istediğiniz sesleri duymanızı sağlar.

        Ebeveyn ünitesini evin içinde ve çevresinde yanınızda taşıyın

        Ebeveyn ünitesini evin içinde ve çevresinde dolaştığınızda yanınıza aldığınızda ebeveyn ünitesi bebek ünitesiyle temas halinde kalacağından huzur içinde olursunuz. Huzur içinde bebeğinizden hep haberiniz olur ve sizi istediğinde hemen yanına gidebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Tuner/Alım/İletim

          Frekans bandı
          2,4GHz
          Kanal sayısı
          4

        • Kullanılabilirlik

          Otomatik menzil dışında uyarısı
          Evet
          Pil şarj göstergesi
          Evet
          Pil dolu göstergesi
          Evet
          Düşük pil seviyesi göstergesi
          Evet
          Sistem kontrolü
          • Pil kontrol ışığı
          • Sistem kontrol alarmı
          • Sistem kontrol ışığı

        • Aksesuarlar

          AC/DC Adaptörü
          2x 12V DC 500 mA
          Piller
          6 x AA bebek ünitesi hariç
          Kablolar
          RCA Ses ve Video kablosu
          Şarj cihazı
          Ana ünite için şarj ünitesi
          Uzatma kablosu
          RCA - SKART dönüştürücüsü
          Kullanım Kılavuzu
          Evet
          Pil paketi
          NiMH paketi ana ünite dahil

        • Güç

          Şarj süresi
          12  sa
          Pilin çalıştırma süresi
          5  sa
          Güç kaynağı
          AC/DC Adaptörü

        • Teknik spesifikasyonlar

          Çalışma sıcaklığı aralığı
          0 .. 40  °C

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