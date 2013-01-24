Bebeğinizin ilk yıllarını DVD veya VCR diske kaydedin

Bebeğinizin doğal gelişme sürecindeki değerli anları saptayın ve bu değerli hazineleri bir DVD kaydedici veya VCR diskte ölümsüzleştirmek için Bebek Kameranız'ı video kamera gibi kullanın. Bebek kaydedildiğinden tamamen habersiz olduğundan, en doğal davranışlarını yakalayabilirsiniz.