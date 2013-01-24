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Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş
AquaTouch tıraş makinesi, ferahlatıcı bir tıraş keyfi sunarken cildinizi korur. Yuvarlak profilli başlığa sahip ComfortCut Bıçak Sistemi cildinizde pürüzsüz biçimde kayar ve cildinizi korumak üzere tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
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Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş
AquaTouch tıraş makinesi, ferahlatıcı bir tıraş keyfi sunarken cildinizi korur. Yuvarlak profilli başlığa sahip ComfortCut Bıçak Sistemi cildinizde pürüzsüz biçimde kayar ve cildinizi korumak üzere tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Kesik veya çizik olmadan yakın şekilde tıraş olun. Yuvarlak profilli başlığa sahip ComfortCut Bıçak Sistemi, cildinizde pürüzsüz biçimde kayar ve cildinizi korur.
Nasıl tıraş etmek istediğinize karar verin. Aquatec Islak ve Kuru tıraş özelliği sayesinde, hızlı ve rahat bir kuru tıraş tercih edebilirsiniz. İsterseniz de jel ve köpük ile duşun altında ıslak tıraşı seçebilirsiniz.
İster ıslak ister kuru; rahat tıraşın keyfini çıkarın. Yuvarlak profilli başlığa sahip ComfortCut bıçaklarımız cildinizi kesikten veya çizikten koruyarak, cildinizde pürüzsüz biçimde kayar.
5 adet bağımsız hareket özelliğine sahip 5 boyutlu Oynar Başlıklar, boyunda ve çene hattında bile hızlı ve yakın bir tıraş için yakın cilt teması sunar.
Tarzınızı tamamlamak için cilt dostu hassas düzelticiyi makinenize takın. Bıyığınızı ve favorilerinizi düzeltmek için idealdir.
1 saatlik şarj ile 40 dakikadan fazla çalıştırma süresine sahip olursunuz; bu da 13 tıraş anlamına gelir. Bu tıraş makinesi yalnızca kablosuz modda çalışır.
Güçlü, enerji tasarruflu ve uzun ömürlü pilimiz sayesinde her şarjla daha uzun süre tıraş olun. 5 dakika hızlı şarj ile bir tıraş işlemi gerçekleştirecek kadar güce sahip olursunuz.
Sezgisel ekran, tıraş makinenizden en iyi şekilde faydalanmanız için ilgili bilgileri gösterir: - 1 seviyeli Pil Göstergesi - Düşük Pil Seviyesi Göstergesi - Seyahat Kilidi Göstergesi
Tüm tıraş makinelerimiz uluslararası 2 yıllık garantiye sahiptir ve tüm gerilim değerleriyle uyumludur. Uzun ömürlü bıçakların yalnızca 2 yıl sonra değiştirilmesi gerekir.
Tıraş Performansı
Aksesuarlar
Kullanım kolaylığı
Tasarım
Güç
Servis
CRP136/01