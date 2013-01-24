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    AquaTouch

    Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

    S5050/06
    Genel Derecelendirme / 5
    5 Ödüller
    • Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş
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      AquaTouch Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

      S5050/06
      Genel Derecelendirme / 5
      5 Ödüller

      Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş

      AquaTouch tıraş makinesi, ferahlatıcı bir tıraş keyfi sunarken cildinizi korur. Yuvarlak profilli başlığa sahip ComfortCut Bıçak Sistemi cildinizde pürüzsüz biçimde kayar ve cildinizi korumak üzere tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 429,99 TL

      AquaTouch Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

      Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş

      AquaTouch tıraş makinesi, ferahlatıcı bir tıraş keyfi sunarken cildinizi korur. Yuvarlak profilli başlığa sahip ComfortCut Bıçak Sistemi cildinizde pürüzsüz biçimde kayar ve cildinizi korumak üzere tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş

      AquaTouch tıraş makinesi, ferahlatıcı bir tıraş keyfi sunarken cildinizi korur. Yuvarlak profilli başlığa sahip ComfortCut Bıçak Sistemi cildinizde pürüzsüz biçimde kayar ve cildinizi korumak üzere tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 429,99 TL

      AquaTouch Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

      Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş

      AquaTouch tıraş makinesi, ferahlatıcı bir tıraş keyfi sunarken cildinizi korur. Yuvarlak profilli başlığa sahip ComfortCut Bıçak Sistemi cildinizde pürüzsüz biçimde kayar ve cildinizi korumak üzere tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        AquaTouch

        AquaTouch

        Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Islak ya da Kuru, Cildi Koruyan Tıraş

        Standart bıçaklara kıyasla 10 kat daha fazla koruma sağlar

        • ComfortCut Bıçak Sistemi
        • 30 dakika kablosuz kullanım/8 saat şarj
        • SmartClick hassas düzeltici
        Yuvarlak köşeli başlıklar cildi korur

        Yuvarlak köşeli başlıklar cildi korur

        Kesik veya çizik olmadan yakın şekilde tıraş olun. Yuvarlak profilli başlığa sahip ComfortCut Bıçak Sistemi, cildinizde pürüzsüz biçimde kayar ve cildinizi korur.

        AquaTec ile rahat bir kuru tıraş veya ferahlatıcı bir ıslak tıraş deneyimi yaşayın

        AquaTec ile rahat bir kuru tıraş veya ferahlatıcı bir ıslak tıraş deneyimi yaşayın

        Nasıl tıraş etmek istediğinize karar verin. Aquatec Islak ve Kuru tıraş özelliği sayesinde, hızlı ve rahat bir kuru tıraş tercih edebilirsiniz. İsterseniz de jel ve köpük ile duşun altında ıslak tıraşı seçebilirsiniz.

        Yuvarlak köşeler cildinizde yavaşça kayarak güvenli tıraş sağlar

        Yuvarlak köşeler cildinizde yavaşça kayarak güvenli tıraş sağlar

        İster ıslak ister kuru; rahat tıraşın keyfini çıkarın. Yuvarlak profilli başlığa sahip ComfortCut bıçaklarımız cildinizi kesikten veya çizikten koruyarak, cildinizde pürüzsüz biçimde kayar.

        Hızlı ve yakın bir tıraş için başlıklar 5 yönde esner

        Hızlı ve yakın bir tıraş için başlıklar 5 yönde esner

        5 adet bağımsız hareket özelliğine sahip 5 boyutlu Oynar Başlıklar, boyunda ve çene hattında bile hızlı ve yakın bir tıraş için yakın cilt teması sunar.

        Mükemmel bıyık ve favori düzeltme için takıp çıkarılır düzeltici

        Mükemmel bıyık ve favori düzeltme için takıp çıkarılır düzeltici

        Tarzınızı tamamlamak için cilt dostu hassas düzelticiyi makinenize takın. Bıyığınızı ve favorilerinizi düzeltmek için idealdir.

        30 dakika kablosuz tıraş

        30 dakika kablosuz tıraş

        8 saatlik şarj ile 30 dakikadan fazla çalıştırma süresine sahip olursunuz; bu da 9 tıraş anlamına gelir. Bu tıraş makinesi yalnızca kablosuz modda çalışır.

        8 saat şarj etme süresi

        8 saat şarj etme süresi

        Güçlü, enerji tasarruflu ve uzun ömürlü NiMh pilimiz sayesinde her şarjla daha uzun süre tıraş olun.

        1 seviyeli pil ve seyahat kilidi Göstergeleri

        1 seviyeli pil ve seyahat kilidi Göstergeleri

        Sezgisel ekran, tıraş makinenizden en iyi şekilde faydalanmanız için ilgili bilgileri gösterir: - 1 seviyeli Pil Göstergesi - Düşük Pil Seviyesi Göstergesi - Seyahat Kilidi Göstergesi

        2 yıllık garanti, dünyanın her yerindeki gerilim değerleriyle uyumluluk ve değiştirilebilir bıçaklar

        2 yıllık garanti, dünyanın her yerindeki gerilim değerleriyle uyumluluk ve değiştirilebilir bıçaklar

        Tüm tıraş makinelerimiz uluslararası 2 yıllık garantiye sahiptir ve tüm gerilim değerleriyle uyumludur. Uzun ömürlü bıçakların yalnızca 2 yıl sonra değiştirilmesi gerekir.

        Teknik Özellikler

        • Tıraş Performansı

          Tıraş sistemi
          ComfortCut Bıçak Sistemi
          Yüz hatlarına uyum
          5 yönde esneyen Oynar Başlıklar
          SkinComfort
          • AquaTec Islak ve Kuru
          • SkinProtection Sistemi

        • Aksesuarlar

          SmartClick
          Hassas düzeltici
          Bakım
          Koruyucu kapak

        • Kullanım kolaylığı

          Ekran
          • 1 seviyeli pil göstergesi
          • Düşük pil seviyesi göstergesi
          • Seyahat kilidi göstergesi
          Temizleme
          Tamamen yıkanabilir
          Çalışma
          Kullanmadan önce fişini çekin

        • Tasarım

          Gövde
          Ergonomik tutuş ve kavrama
          Renk
          Su mavisi – Su mavisi – Siyah

        • Güç

          Otomatik voltaj
          100-240 V
          Pil Tipi
          NiMH
          Çalışma süresi
          30 dakika / 9 tıraş
          Şarj
          8 saatte tam şarj
          Maksimum güç tüketimi
          9  W
          Bekleme gücü
          0,1  W

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet
          Yedek başlık
          2 yılda bir SH50 ile değiştirin

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              Yorumlar

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              • Standart bıçaklara kıyasla 10 kat daha fazla koruma sağlar - test, 21 günlük alışma sonrasında 2015 yılında Almanya'da yapılmıştır
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