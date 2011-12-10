2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
MCM3050/12
Evinize yakışan ses
MP3-CD ve radyodan, USB Direct ve MP3 Link yoluyla bağlanabileceğiniz taşınabilir cihazlarınıza kadar, müziğin keyfini birçok kaynak ile çıkarın. Bu Philips mikro müzik sistemi aynı zamanda derin bas için wOOx teknolojisi özelliği ve şık duvara montaj seçenekleriyle gelmektedir.
40W
Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.
İnce ve şık bir tasarımın mükemmel birlikteliği olan Philips ses sisteminiz oturma odanıza tam uyacak şekilde tasarlanmıştır. Ses sisteminin standı bir raf veya kabine şık ve güvenle oturmasını sağlar. Duvara monte edildiğinde de bağımsız standıyla aynı esnekliği sunar.
Motorlu kayar ön kapak, zaten şık bir tasarıma sahip olan bu sistemi daha da gösterişli bir hale getiriyor. Diski içine yerleştirdiğiniz bu şık olduğu kadar fonksiyonel kapak, müzik seçimini değiştirmek istediğinizde tek tuşa dokunarak yavaş bir hareketle yukarı ve aşağı doğru dik bir şekilde kayar. Arkanıza yaslanın ve şeffaf penceresinden çalan diski izlerken dinamik ses performansının keyfini çıkarın.
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